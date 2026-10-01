જમીન કૌભાંડમાં ફસાયેલા સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ કલેકટર કે રાજેશને તાત્કાલિક ધોરણે કાયમી નિવૃત્તિ અપાઈ
લાંચ-રુશ્વત, જમીન કૌભાંડ અને હથિયાર લાયસન્સ આપવા ઉપરાંત વ્યાપક નાણાકીય ઉચાપત અને ગેરરિતી આચરવા બદલ તેમના વિરોધમાં તપાસ ચાલી રહી છે
Published : October 1, 2026 at 3:48 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કલેકટર તરીકે ફરજ બજાવી ચૂકેલા આઈએએસ કે. રાજેશ સામે આકરું પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. લાંચ-રુશ્વત, જમીન કૌભાંડ અને હથિયાર લાયસન્સ આપવા ઉપરાંત વ્યાપક નાણાકીય ઉચાપત અને ગેરરિતી આચરવા બદલ તેમના વિરોધમાં તપાસ ચાલી રહી છે. આ સંદર્ભે સી.બી.આઈ દ્વારા તેમની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી હતી અને 2022 માં કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી દ્વારા ભ્રષ્ટાચારમાં તેમની ધરપકડ કરી અને તેમના મળતીયાઓને પણ પૂછપરછ માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
જિલ્લા કલેકટર તરીકે તે ફરજ બજાવતા હતા ત્યારે સરકારી જમીન ખાનગી વ્યક્તિઓના નામે કરવામાં આવી હોવાનું પણ એક કૌભાંડ કરવામાં આવ્યું હતું. 2022ના વર્ષમાં હથિયાર પરવાના ઇસ્યુ કરવા માટે વચેટીયાઓને રાખી અને તેમાંથી પણ રૂપિયા લેવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ અંગે તપાસ કરવામાં આવતા રતનપર તેમજ અન્ય બેંકોમાંથી તેમને પાંચ કરોડ રૂપિયાની મોટી રકમ પણ મળી આવી હતી અને તેમની સાથે એક રાજકીય અગ્રણીના ભત્રીજા દ્વારા જમા કરાવવામાં આવી હોવાનું પણ સામે આવ્યું હતું
આ કેસમાં સુરતમાંથી તેમને વચેટિયા તરીકે કામ કરતા રફીક મેમણ નામના ઇસબની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. હાલના તબક્કામાં આ તમામ વસ્તુઓને ધ્યાને લઇ અને આજે સરકાર દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય કરી અને સસ્પેન્ડ કે રાજેશને ઘરે બેસાડી દેવામાં આવ્યા છે ફરજિયાતપણે નિવૃત્ત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. જોકે હાલ તે જેલમાંથી બહાર છે પરંતુ તેમના વિરુદ્ઘમાં લાગેલા કૌભાંડના આક્ષેપ અને જમીન ઉચાપત કેસો હથિયાર પરવાનાના કેસો અને અન્ય કેસોને લઈ અને હવે સરકાર દ્વારા આકરું વલણ દાખવી અને કાયમી નિવૃત્ત જાહેર કરાયા છે
કે.રાજેશ જિલ્લા કલેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા ત્યારે અનેક જમીનો અને હથિયાર પરવાનાઓ રીન્યુ અને નવા આપવામાં આવ્યા હતા. અત્યારે હાલમાં ફાઈલ તપાસો ચાલી રહી છે ત્યારે સીબીઆઇ જેવી એજન્સી એ પણ તેમની ધરપકડ કરી હતી અને કે.રાજેશ ની ધરપકડ બાદ તેના લોકર ચેક કરવામાં આવ્યા હતા ક્યારે આ લોકરમાંથી પણ પાંચ કરોડ જેટલી રકમ સોનાના ઘરેણા અને અન્ય વસ્તુઓ મળી આવી હતી ત્યારે તે દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે પરંતુ સરકારે નિર્ણય કરી અને તેને હંમેશા માટે નિવૃત જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
આ પણ વાંચો: