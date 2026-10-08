બોટાદ જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ ચેરમેન અને પૂર્વ સભ્યને 8 વર્ષ બાદ 5 વર્ષની સજા, જાણો શું હતો મામલો
બોટાદ જિલ્લા અને સેશન્સ કોર્ટે જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ ચેરમેન સી.બી. ખંભાળિયા અને પૂર્વ સભ્ય ઈશ્વર ભરાડિયાને પંચ વર્ષની કેદની સજા ફટકારી છે.
Published : October 8, 2026 at 4:16 PM IST
બોટાદઃ બોટાદ જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ ચેરમેન સી.બી. ખંભાળિયા અને જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ સભ્ય ઈશ્વર ભરાડિયાને પાંચ વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે. બોટાદ જિલ્લા અને સેશન્સ કોર્ટે પાંચ વર્ષની કેદની સજા ફટકારી છે.વર્ષ 2018ના લાંચ કેસમાં બંનેને 5-5 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે.
શું હતો સમગ્ર કેસ?
બોટાદમાં વર્ષ 2018માં બોટાદ જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ ચેરમેન સી.બી. ખંભાળિયા અને જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ સભ્ય ઈશ્વર ભરાડિયા પર લાંચ લેવાનો આરોપ લાગ્યો હતો. આ બંને પર આરોપ હતો કે, તેમણે જમીનને બિનખેતી એટલે કે NA કરાવવા માટે પ્રતિચોરસ મીટરના 8 રૂપિયા લેખે 80 હજાર રૂપિયાની લાંચ માગી હતી. 10 હજાર ચોરસ મીટર જમીનને NA કરાવવાના કેસમાં લાંચ માગી હોવાનો આરોપ બાદ લાંચ રૂશ્વત વિરોધી શાખાએ છટકું ગોઠવીને બંનેને ઝડપી પાડ્યા હતા.
વર્ષ 2018માં નોંધાયેલા લાંચ કેસની કાયદાકીય કાર્યવાહી બોટાદ જિલ્લા અને સેશન્સ કોર્ટમાં ચાલી હતી. બંને પક્ષની દલીલોના અંતે બોટાદ જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ ચેરમેન સી.બી. ખંભાળિયા અને જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ સભ્ય ઈશ્વર ભરાડિયાને કોર્ટે કસૂરવાર ઠરાવ્યા હતા અને બંનેને 5-5 વર્ષની સજા ફટકારતો ચુકાદો આપ્યો હતો.
બોટાદ જિલ્લામાં રાજકીય અગ્રણીને ACBની ટેપમાં લઈ કાર્યવાહી કરી હોય તેવો પ્રથમ બનાવ બન્યો છે. વર્ષ 2018ના લાંચ કેસમાં 8 વર્ષ બાદ આવેલા ચુકાદાથી બોટાદના રાજકીય અને વહીવટી વર્તુળોમાં અનેક પ્રકારની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે.
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