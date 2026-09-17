દીકરીને બંદૂકે દેજો, પણ ધંધુકે નહીં’... 1982ની મુલાકાતથી નર્મદાના પાણી સુધી, નરેન્દ્ર મોદીની કાર્યપદ્ધતિની ધંધુકા કહાની
ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ અને ધંધુકાના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભરત પંડ્યાએ નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસે ધંધુકાની જૂની કહાનીને યાદ કરી
Published : September 17, 2026 at 9:16 PM IST
અમદાવાદ: કોઈ નેતાની વિકાસની દૃષ્ટિ સમજવી હોય તો માત્ર ભાષણો સાંભળવા કરતાં જમીન પર આવેલા પરિવર્તનને જોવું પડે. ધંધુકાની કહાની આવી જ એક તસવીર રજૂ કરે છે. એક સમય હતો જ્યારે પાણીની અછતથી પરેશાન ધંધુકા અને ભાલ વિસ્તાર માટે કહેવાતું હતું—‘દીકરીને બંદૂકે દેજો, પણ ધંધુકે નહીં.’ આ કહેવત માત્ર મજાક નહોતી, પરંતુ વિસ્તારની પાણીની તંગીની ગંભીરતા દર્શાવતી લોકવાણી હતી.
ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ અને ધંધુકાના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભરત પંડ્યા આજે નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસે ધંધુકાની આ જૂની કહાનીને યાદ કરી રહ્યા છે. તેમની વાત માત્ર પાણીની સમસ્યા સુધી સીમિત નથી, પરંતુ નરેન્દ્ર મોદી સાથેના પોતાના ચાર દાયકાથી વધુ જૂના પરિચયની વાત પણ કરે છે. ભરત પંડ્યાના જણાવ્યા મુજબ, વર્ષ 1982 આસપાસથી નરેન્દ્ર મોદી સાથે તેમનો પરિચય થયો હતો. તે સમયે મોદી સંગઠનના કાર્ય સાથે જોડાયેલા હતા અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની વિવિધ બેઠકો દરમિયાન તેમની મુલાકાત થતી હતી.
એ સમય નરેન્દ્ર મોદી માટે પણ આજથી સાવ અલગ હતો. તેઓ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કે દેશના વડાપ્રધાન નહોતા, પરંતુ સંગઠનના કાર્યકર તરીકે સતત પ્રવાસ કરતા અને કાર્યકરો તથા લોકો વચ્ચે સમય વિતાવતા. ભરત પંડ્યાની યાદોમાં એ સમયનું ધંધુકા પણ છે, જ્યારે બહારથી આવતા લોકોને ધંધુકામાં રાત્રિ રોકાણ કરાવવું પણ સરળ નહોતું. પાણીની અછત અને વિસ્તારની પરિસ્થિતિને કારણે ધંધુકાની એવી છાપ ઊભી થઈ હતી કે લોકો અહીં રોકાવા માટે પણ સંકોચ અનુભવતા હતા.
આ જ પરિસ્થિતિને સમજાવતી એક કહેવત પ્રચલિત હતી—‘દીકરીને બંદૂકે દેજો, પણ ધંધુકે નહીં.’ એટલે કે દીકરીનું લગ્ન ધંધુકામાં ન કરવું, કારણ કે પાણી સહિતની મુશ્કેલીઓથી જીવન મુશ્કેલ હતું. આજે આ કહેવત સાંભળવામાં ભલે અતિશયોક્તિ જેવી લાગે, પરંતુ એક સમયના ધંધુકાની પાણીની વાસ્તવિકતા સમજવા માટે આ કહેવત પોતે જ એક દસ્તાવેજ બની જાય છે.
સમય આગળ વધ્યો અને ધંધુકાની રાજકીય સફરમાં પણ ભરત પંડ્યાની ભૂમિકા આવી. વર્ષ 1998માં તેઓ ધંધુકાથી પ્રથમ વખત ધારાસભ્ય બન્યા અને 2002માં ફરી ચૂંટાયા. એટલે ધંધુકાની પાણીની સમસ્યા માત્ર બહારથી જોવામાં આવેલી સમસ્યા નહોતી, પરંતુ તેમના જાહેર જીવનનો પણ એક મહત્વનો મુદ્દો બની હતી. સમકાલીન અહેવાલોમાં પણ તે સમયના ધંધુકાના મુખ્ય પ્રશ્નોમાં પાણી અને વીજળીની સમસ્યાનો ઉલ્લેખ થયો હતો.પાણીનો પ્રશ્ન એટલો મોટો હતો કે તેનો ઉકેલ માત્ર ટેન્કર, કૂવા કે સ્થાનિક સ્તરની વ્યવસ્થાથી શક્ય નહોતો. ઘર માટે પીવાનું પાણી જોઈએ અને ખેતી માટે સિંચાઈનું પાણી પણ જોઈએ. એટલે સવાલ માત્ર પાણી ક્યાંથી મળશે એટલો નહોતો, પરંતુ પાણીનો મોટો સ્રોત ક્યાં છે અને તેને દૂરના વિસ્તારો સુધી કેવી રીતે પહોંચાડવામાં આવશે તે હતો.
ધંધુકાની કહાનીને માત્ર ‘નર્મદાની નહેર આવી એટલે પાણી આવ્યું’ એટલી સરળ રીતે સમજાવી શકાય નહીં. તેની પાછળ મુખ્ય નહેરથી લઈને શાખા નહેરો, વિતરણ નેટવર્ક, સિંચાઈ વ્યવસ્થા, સ્થાનિક જળસંચય અને પીવાના પાણીની વિવિધ યોજનાઓનું મોટું માળખું છે. ધંધુકા-ભાલ વિસ્તારમાં પાણી પહોંચાડવાના સંદર્ભમાં સુજલામ્ સુફલામ્ સહિતની યોજનાઓનો પણ ઉલ્લેખ થયો છે.
નરેન્દ્ર મોદીના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળમાં પાણીનો પ્રશ્ન વિકાસના મોટા આયોજન સાથે જોડાયો. પાણી એટલે માત્ર પીવાનું પાણી નહીં, પરંતુ ખેતી, ગામડાની અર્થવ્યવસ્થા, રોજગાર અને જીવનધોરણ સાથે જોડાયેલો વિષય. તેથી નહેરો સાથે ચેકડેમ, તળાવો, જળસંચય અને ભૂગર્ભજળના પુનઃભરણ જેવી કામગીરીને પણ મહત્વ આપવામાં આવ્યું. ઉપરાંત નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંત્રી બન્યા અને ત્યાર બાદ નર્મદા ડેમ ની મંજૂરી મળી.ભરત પંડ્યા નરેન્દ્ર મોદી સાથેના પોતાના જૂના સંબંધની વાત કરતાં આ પરિવર્તનને પણ યાદ કરે છે. 1982ની સંગઠનની બેઠકોમાં મળતા નરેન્દ્ર મોદીથી લઈને આજે દેશના વડાપ્રધાન તરીકેની તેમની ભૂમિકા સુધીની સફર દરમિયાન ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોની સમસ્યાઓ વિકાસના મોટા આયોજન સાથે જોડાઈ. ધંધુકાની પાણીની સમસ્યા પણ એવી જ એક કહાની તરીકે સામે આવે છે.
ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવિનના પદભાર સમારંભ દરમિયાન પણ ભરત પંડ્યાએ નરેન્દ્ર મોદી સાથેના પોતાના જૂના સંગઠનાત્મક પરિચય અને સંસ્મરણોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ચાર દાયકાથી વધુ સમયના આ પરિચયમાં નરેન્દ્ર મોદીની ભૂમિકા બદલાતી ગઈ—સંગઠનના કાર્યકરથી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને ત્યારબાદ દેશના વડાપ્રધાન સુધીની સફર, જ્યારે ભરત પંડ્યા માટે ધંધુકાની રાજકીય અને સામાજિક સફર પણ આ સમયગાળા સાથે જોડાયેલી રહી.
આજે નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસે ધંધુકાની આ કહાની ફરી યાદ કરવાનું કારણ પણ એ જ છે. એક સમયનું પાણી માટે તરસતું ધંધુકા, જ્યાં રાત્રિ રોકાણ માટે પણ લોકો સંકોચાતા હતા અને જેના નામ સાથે ‘દીકરીને બંદૂકે દેજો, પણ ધંધુકે નહીં’ જેવી કહેવત જોડાયેલી હતી, ત્યાં આજે નર્મદા આધારિત પાણીની વ્યવસ્થાઓ અને વિવિધ વિકાસ યોજનાઓની ચર્ચા થાય છે.
ધંધુકાની કહાની એટલે માત્ર પાણીની કહાની નથી. આ એક એવા વિસ્તારની કહાની છે જ્યાં વર્ષો જૂની સમસ્યા ધીમે ધીમે મોટા પાણીના માળખા, નહેરો, સિંચાઈ અને જળસંચયની વ્યવસ્થાઓ સાથે જોડાઈ. સાથે જ આ કહાની ભરત પંડ્યા અને નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચેના 1982થી ચાલતા સંગઠનાત્મક પરિચયની પણ કહાની છે.
એક કહેવતથી શરૂ થયેલી ધંધુકાની જૂની ઓળખ અને નર્મદાના પાણી સુધી પહોંચેલી આજની તસવીર વચ્ચે અનેક દાયકાનો સમય છે. આ સમયગાળામાં ધંધુકાની પાણીની સમસ્યા સ્થાનિક મુદ્દામાંથી બહાર આવીને રાજ્યના મોટા જળ આયોજનનો ભાગ બની. અને એટલે જ ધંધુકાની આ કહાનીને ગુજરાતના વિકાસમાં પાણીના મહત્વને સમજાવતી એક નોંધપાત્ર કહાની તરીકે જોવામાં આવે છે.
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