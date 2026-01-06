આ વર્ષે ઠંડીને ભુલી જાઓ! જૂનાગઢમાં જળવાયુ પરિવર્તનથી શિયાળો બન્યો ગરમીનો મહિનો, હવામાન શાસ્ત્રી થયા ચિંતિંત
ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરીમાં ઠંડી પડતી હોય છે. 2025માં શિયાળામાં ઠંડીનો એક પણ દિવસ ના નોંધાતા હવામાનશાસ્ત્રી ચિંતિંત
Published : January 6, 2026 at 10:14 AM IST
જૂનાગઢ: ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરીમાં ઠંડી પડતી હોય છે પણ આ વખતે ડિસેમ્બર મહિનામાં જોઇએ તેવી ઠંડી પડી નથી. ડિસેમ્બરમાં માત્ર એક જ દિવસ તાપમાન સૌથી નીચુ એટલે કે 11.3 ડિગ્રી સુધી પહોંચ્યું હતું. ઠંડીમાં ઘટાડાને લઇને હવામાન શાસ્ત્રીઓ ચિંતિંત થયા છે અને તેઓ ઠંડી ના પડવાના કારણો જળવાયુ પરિવર્તનને માની રહ્યા છે.
2025માં શિયાળામાં ઠંડીનો એક પણ દિવસ નોંધાયો નહીં
શિયાળા દરમિયાન ઠંડી ના પડતા હવામાન શાસ્ત્રીઓ ચિંતામાં મુકાયા છે. 2025માં એક પણ દિવસ રાજ્યમાં ઠંડી જોઇએ તેવી પડી નથી. 2026ની છ જાન્યુઆરી સુધી પણ ઠંડીનો એક પણ દિવસ નોંધાયો નથી, તાપમાન સતત ઊંચુ જ રહ્યું છે. ઠંડી ના પડવા પાછળનું કારણ હવામાન શાસ્ત્રી પ્રૉ. ડી.આર.વઘાસીયા જળવાયુ પરિવર્તનને ગણી રહ્યા છે.
ઠંડીના દિવસો અને સમય
હવામાન વિભાગ દ્વારા ઠંડીના દિવસો અને સમયને નક્કી કરવા માટે એક નિર્ધારિત પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી છે જેમાં ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી આ ત્રણ મહિનાના 90 દિવસો દરમિયાન કોઈ પણ દિવસે તાપમાન 10 ડિગ્રી અથવા તો તેનાથી નીચે નોંધાય તો આવા દિવસોને ઠંડીના દિવસો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 10 ડિગ્રી કરતાં વધારે તાપમાન નોંધાય તો આવો એક પણ દિવસ ઠંડીનો દિવસ ગણાતો નથી જેથી વર્ષ 2024-25માં ઠંડીનો એક પણ દિવસ નોંધાયો નથી. વર્ષ 2015થી લઈને 2025ના એક દશકમાં માત્ર ચાર વર્ષ જ એવા નોંધાયા હતા કે આ સમય દરમિયાન દિવસનું તાપમાન 10 ડિગ્રી અથવા તો 10 ડિગ્રી કરતાં ઓછું જોવા મળ્યું હતું અને આ ચાર વર્ષમાં પણ માત્ર દસ જ દિવસ ઠંડીના નોંધાયા હતા.
વર્ષ 2023થી 2025માં ઠંડીના દિવસો
વર્ષ 2023થી લઇને 2025ના બે વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન ઠંડીના દિવસોની ગણતરી કરીએ તો આ વર્ષો દરમિયાન ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં મળીને માત્ર જાન્યુઆરી મહિનામાં માત્ર 4 દિવસ ઠંડીના નોંધાયા હતા. વર્ષ 2024-25માં પણ ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી મહિનાની ગણતરી કરીએ તો ડિસેમ્બર મહિનામાં 3, જાન્યુઆરી મહિનામાં 4 અને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં એક પણ દિવસ ઠંડીનો નોંધાયો નહતો. પાછલા બે વર્ષની સરખામણી કરીએ તો છ મહિનામાં માત્ર 10 દિવસ ઠંડીના નોંધાયા હતા. આ 10 દિવસ દરમિયાન દિવસનું તાપમાન 10 ડિગ્રી કે તેથી નીચું જોવા મળ્યું હતું.
"આબોહવા પરિવર્તનની અસરો વર્તમાન સમયે સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી ચિંતાનો વિષય બને છે. દર વર્ષે ઠંડીનું પ્રમાણ અને ઠંડીના દિવસો સતત ઘટી રહ્યા છે જેને માટે સમગ્ર વિશ્વએ એક સાથે મળીને ચિંતા કરવી પણ ખૂબ જ અનિવાર્ય બની જશે. ઠંડીના દિવસો અને ઠંડીનું પ્રમાણ સતત ઘટતુ આવે છે જેને કારણે શિયાળુ પાકો પર પણ ખૂબ મોટી વિપરીત અસર થતી હોય છે. જળવાયુ પરિવર્તનની અસર ખૂબ જ ગંભીર રીતે આગળ વધી રહી છે જેને કારણે ઋતુ પરિવર્તન અને ઋતુ દરમિયાન જોવા મળતી ઠંડી ગરમી કે વરસાદમાં પણ સતત વધઘટ જોવા મળે છે." પ્રો.ડી.આર.વઘાસિયા, હવામાન શાસ્ત્રી
આ પણ વાંચો: