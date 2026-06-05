21 વર્ષની અથાગ મહેનતથી બંજર ડુંગરને હરિયાળો બનાવ્યો: વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે જામનગરના વિઠ્ઠલભાઈની પ્રેરણાદાયી કહાની
જામનગરથી ૬ કિમી દૂર ‘બે ભાઈનો ડુંગર’ નામનો વિસ્તાર આવેલો છે. વિઠ્ઠલભાઈની મહેનતથી આજે આ જગ્યા જામનગરવાસીઓ માટે પિકનિક સ્પોટ બની ગઈ છે.
Published : June 5, 2026 at 7:53 AM IST
જામનગર: આજના આધુનિક યુગમાં જ્યાં એક તરફ કોંક્રીટના જંગલો વધી રહ્યા છે અને પર્યાવરણનું સંતુલન બગડી રહ્યું છે, ત્યારે જામનગરના એક સામાન્ય નાગરિકે પર્યાવરણ પ્રત્યેની પોતાની અતૂટ શ્રદ્ધા અને સમર્પણથી એક અનોખું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
જામનગરના વતની વિઠ્ઠલભાઈ સવજીભાઈ મુંગરાએ પોતાના જીવનના ૨૧ વર્ષ એક ઉજ્જડ અને બંજર ડુંગરને નવપલ્લવિત કરવામાં વિતાવ્યા છે. તેમની આ ભગીરથ મહેનતના પરિણામે આજે એ ઉજ્જડ ડુંગરાળ વિસ્તાર પર ૨૫,૦૦૦થી વધુ વૃક્ષો લહેરાઈ રહ્યા છે. જામનગરથી ૬ કિમી દૂર ‘બે ભાઈનો ડુંગર’ નામનો વિસ્તાર આવેલો છે. વિઠ્ઠલભાઈની મહેનતથી આજે આ જગ્યા જામનગરવાસીઓ માટે પિકનિક સ્પોટ બની ગઈ છે.
ઉજ્જડ ડુંગરથી હરિયાળી ક્રાંતિ સુધીની સફર
વિઠ્ઠલભાઈ મુંગરાએ પોતાના અનુભવો શેર કરતાં જણાવ્યું કે, આજથી આશરે ૨૧ વર્ષ પહેલાં તેઓ જ્યારે ‘બે ભાઈના ડુંગર’ તરીકે ઓળખાતા વિસ્તારની મુલાકાતે ગયા હતા, ત્યારે ત્યાં માત્ર ખંડેર અને બંજર જમીન જ જોવા મળતી હતી. નાનપણથી જ વૃક્ષો અને પ્રકૃતિ પ્રત્યે વિશેષ લગાવ ધરાવતા વિઠ્ઠલભાઈને એ સમયે વિચાર આવ્યો કે આ વિશાળ જગ્યા પર વૃક્ષારોપણ કરવું જોઈએ. આ ડુંગરાળ વિસ્તાર એટલો મોટો હતો કે તેનો એક આંટો મારવામાં પણ આશરે બે કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપવું પડતું હતું.
શરૂઆતમાં આ કામ ખૂબ જ પડકારજનક હતું, કારણ કે ત્યાં પાણીની કોઈ સુવિધા નહોતી. વિઠ્ઠલભાઈએ અન્ય એક પ્રકૃતિ પ્રેમી ગીધરભાઈ સાથે મળીને આ કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો હતો. શરૂઆતમાં ડુંગર પર રહેતા એક બાપુની મદદથી કામ આગળ વધાર્યું અને ત્યારબાદ ત્યાં બોર કરાવીને પાણીની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી. ધીમે-ધીમે તેમની સાથે અંદાજે ૨૦ જેટલા સેવાભાવી લોકોની એક મજબૂત ટીમ જોડાઈ, જેમણે દિવસ-રાત જોયા વગર આ વિસ્તારને હરિયાળો બનાવવા માટે સખત પરિશ્રમ કર્યો.
વન વિભાગ અને સામાજિક સંસ્થાઓનો સહયોગ
વિઠ્ઠલભાઈની આ નિઃસ્વાર્થ સેવાને જોઈને સમય જતાં સરકારી તંત્ર અને સામાજિક સંસ્થાઓ પણ તેમની વહારે આવી. વન વિભાગના અધિકારીઓએ આ સ્થળની મુલાકાત લીધી અને મોટા પાયે વૃક્ષારોપણ કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. વિઠ્ઠલભાઈએ વન વિભાગના ૫,૦૦૦ વૃક્ષો વાવવાના આયોજનને સહર્ષ આવકાર્યું. આ ઉપરાંત, સ્થાનિક ડોક્ટર્સનું સાયકલિંગ ગ્રુપ અને જન્મદિવસની ઉજવણી કરતા લોકો પણ અહીં આવીને વૃક્ષો વાવવા લાગ્યા. લોકોના આ સહિયારા પ્રયાસોથી આજે આ સ્થળ એક સુંદર પર્યટન અને પ્રકૃતિ ધામમાં ફેરવાઈ ગયું છે, જ્યાં દરરોજ મોટી સંખ્યામાં લોકો મુલાકાત લે છે. હાલમાં જ સરકાર દ્વારા અહીં સુધી પહોંચવા માટે આર.સી.સી. રોડ પણ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે, જેનું કામ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે.
ભવિષ્યનું આયોજન અને નાગરિકોને અપીલ
વિઠ્ઠલભાઈએ જણાવ્યું કે, હવે ત્યાં મોટાભાગના વૃક્ષો ઉછરીને તૈયાર થઈ ગયા હોવાથી તેઓ હવે નવા વૃક્ષોના દાન સ્વીકારશે નહીં, પરંતુ જે વૃક્ષો હજુ નાના છે તેમના ઉછેર અને માવજત પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. પોતાના સ્વાસ્થ્યની તકલીફો (જેમ કે ભૂતકાળમાં અલ્સરની બીમારી) વચ્ચે પણ પ્રકૃતિની સેવામાં અડગ રહેલા વિઠ્ઠલભાઈએ જામનગરની જનતાને હૃદયપૂર્વક અપીલ કરી છે કે, “તમે ગમે તે જગ્યાએ હોવ, પ્રકૃતિના જતન માટે વૃક્ષો ચોક્કસ વાવો, કારણ કે વૃક્ષારોપણ એ ભવિષ્યની પેઢી માટેનું સૌથી મોટું પુણ્યનું કામ છે.”
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