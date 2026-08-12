ઉમરપાડાના વડગામ ખાતે જંગલ જમીન વિવાદ ઉગ્ર બન્યો: સાગબારાના ઇસમો દ્વારા જમીન હડપવાના પ્રયાસ સામે આંદોલનની ચીમકી
ઉમરપાડા નવી વસાહત વિસ્તારમાં ઉકાઈ ડેમના વિસ્થાપિતો વસવાટ કરે છે.
Published : August 12, 2026 at 3:20 PM IST
સુરત: ઉમરપાડા તાલુકાના વડગામ ખાતે જંગલ જમીનને લઈને વિવાદ હવે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા તાલુકાના કેટલાક ઇસમો દ્વારા ઉમરપાડા તાલુકાની હદમાં આવેલી જંગલ જમીન હડપવા અને ખેડવાના થઈ રહેલા પ્રયાસો સામે સ્થાનિક ગ્રામજનો અને આગેવાનોમાં રોષ ભભૂકી ઊઠ્યો છે. આ ગંભીર મુદ્દે વડગામ ખાતે વિવિધ ગામના સરપંચો અને આગેવાનોની એક વિશેષ બેઠક મળી હતી, જેમાં તંત્ર અને રાજકીય આગેવાનોને ગેરમાર્ગે દોરી રહેલા તત્ત્વો સામે ઉગ્ર આંદોલન અને ધરણાં કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવાને ગેરમાર્ગે દોર્યાનો આક્ષેપ
બેઠકમાં આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, સાગબારા તાલુકાના હલગામ, નાલપાડી સહિતના કેટલાક ગામોના ઇસમો દ્વારા ઉમરપાડા તાલુકાના જંગલ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર કબજો જમાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. આ ઇસમો ભરૂચના સાંસદ મનસુખભાઈ વસાવાને ગેરમાર્ગે દોરીને ખોટા આંદોલનો અને ધરણાં કરાવી રહ્યા છે, તેમજ સોશિયલ મીડિયામાં ભ્રામક પ્રચાર કરીને ડર બેસાડવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. સાંસદે આ મામલે પૂરતી તપાસ કરવી જરૂરી છે, કારણ કે આ લોકો પાસે ઉમરપાડા તાલુકાના કોઈપણ ગામની ગ્રામસભાનો ઠરાવ નથી.
ઉમરપાડા નવી વસાહત વિસ્તારમાં ઉકાઈ ડેમના વિસ્થાપિતો વસવાટ કરે છે. સરકારે તેમને સીમિત જમીન ફાળવી છે અને તેઓ જંગલમાંથી ઘાસચારો લાવીને પશુપાલન દ્વારા પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. બહારના લોકો દ્વારા જંગલની જમીન ઉપર અતિક્રમણ કરવાથી સ્થાનિક પશુપાલકોનો ઘાસચારો છીનવાઈ જવાનો ભય ઊભો થયો છે.
આગેવાનોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે સાગબારા તરફથી આવતા આ ઇસમો પોતાના વતનમાં રેવન્યુ જમીન હોવા છતાં ત્યાં જંગલનો નાશ કરી રહ્યા છે અને ઉમરપાડાની જમીન ખેડીને મહારાષ્ટ્રના લોકોને ગીરવે મૂકે છે. અગાઉ આ બહારના લોકો દ્વારા વડગામની એક ૧૨ વર્ષની માસૂમ દીકરી પર બળાત્કાર ગુજારીને તેની હત્યા કરી નાખવામાં આવી હતી, જેનો આરોપી હજુ સજા પામ્યો નથી. આ ઉપરાંત અગાઉ ત્રણ જેટલી મર્ડરની ઘટનાઓ પણ બની ચૂકી છે.
આ ગંભીર ઘટનાઓ બાદ સ્થાનિક લોકોએ વન વિભાગ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી, જેના પગલે વન વિભાગે આ વિવાદિત જમીનનો કબજો લઈ લીધો હતો. વર્ષ ૨૦૦૫ના વન અધિકાર કાયદાનો ખોટો લાભ લેવા માટે આ લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જ્યારે હકીકતમાં તેઓએ લાંબા સમયથી આ જમીન ખેડી નથી. ભૂતકાળમાં આ ઇસમો દ્વારા વન અધિકારી પર જીવલેણ હુમલો પણ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં હાલ ૩૨ જેટલા લોકો સામે કેસ ચાલી રહ્યો છે.
બેઠકમાં મમતાબેન વસાવા, સુમનબેન વસાવા અને જીવણભાઈ વસાવા સહિતના અગ્રણીઓએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપી હતી કે, જો રાજકીય દબાણ હેઠળ ઉમરપાડા તાલુકાના લોકોના જંગલ પરના હક અને અધિકાર છીનવવામાં આવશે, તો સ્થાનિક પ્રજા ચૂપ નહીં બેસે. વન વિભાગ અને તંત્ર દ્વારા યોગ્ય પગલાં નહીં ભરાય તો ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે.