સોશિયલ મીડિયામાં સિંહોની પજવણીના વીડિયો અપલોડ કરનારા બે યુવકો સામે તુલસીશ્યામ વન વિભાગની કડક કાર્યવાહી
ચાર ગુનાઓ કબૂલ્યા બાદ વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધાયો; સોશિયલ મીડિયામાં આવા વીડિયો શેર કરનારાઓને પણ ચેતવણી
Published : June 24, 2026 at 10:13 PM IST
ગીર સોમનાથ: છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ગીર સિંહોના મૃત્યુ અને તેમની સાથે પજવણીના ઘણા બધા કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે. આ જ ઘટનાક્રમમાં સોશિયલ મીડિયામાં સિંહોની પજવણી કરતા વીડિયો વાયરલ થતાં વન વિભાગે ગંભીરતાથી તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી gir_no.romiyo અને gir_no_sanjay189 પરથી અપલોડ થયેલા અનેક વીડિયો સામે આવ્યા હતા. આ બંને આઈડીના સંચાલક સંજય મોરવાડિયાને વન વિભાગે નોટિસ પાઠવી રેન્જ કચેરીએ હાજર રહેવા જણાવ્યું હતું.
24 જૂન, 2026ના રોજ સંજય મોરવાડિયા તુલસીશ્યામ રેન્જ કચેરીએ હાજર રહી પોતાનું નિવેદન નોંધાવ્યું હતું. તેણે જણાવ્યું હતું કે, સિંહોની પજવણી દર્શાવતા વીડિયો તેણે અન્ય સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટમાંથી ડાઉનલોડ કરીને પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અપલોડ કર્યા હતા. વીડિયો કયા સ્થળે અને કયા સમયે ઉતારવામાં આવ્યા હતા તેની તેમને કોઈ માહિતી નથી.
વન વિભાગે બંને ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતાં વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમનો ભંગ કરતા અનેક ફોટા અને વીડિયો મળી આવ્યા હતા. પૂછપરછ દરમિયાન સંજય મોરવાડિયાએ વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ હેઠળના ચાર અલગ-અલગ ગુનાઓ સ્વીકાર્યા હતા. આ ઉપરાંત આ કેસમાં સંડોવાયેલા અજય ચાવડાને પણ રેન્જ કચેરીએ બોલાવી નિવેદન લેવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમણે પણ ફોટા અને વીડિયોને લઈને ગુનામાં પોતાની સંડોવણી સ્વીકારી હતી.
આ સમગ્ર મામલે તુલસીશ્યામ રેન્જના કોઠારિયા રાઉન્ડમાં ગુના નં. 03/2026-27 નોંધવામાં આવ્યો છે. બંને આરોપીઓ સામે વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ-1972ની કલમ 27, 29, 30, 31, 51 અને 54 હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
વન વિભાગે જણાવ્યું છે કે, જંગલ વિસ્તારમાં ગેરકાયદે પ્રવેશ કરવો, વન્યપ્રાણીઓના રહેણાંક વિસ્તારમાં ખલેલ પહોંચાડવી, સિંહોની પજવણી કરવી અથવા આવા વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયામાં પ્રસારિત કરવું કાયદેસર ગુનો છે. આવા કૃત્યોથી વન્યપ્રાણીઓના કુદરતી વર્તનમાં ફેરફાર થાય છે, જે પ્રાણીઓ તેમજ માનવજીવન બંને માટે જોખમી બની શકે છે.
વન વિભાગે વધુમાં ચેતવણી આપી છે કે સોશિયલ મીડિયામાં આવા ફોટા કે વીડિયો સામે આવશે તો સંબંધિત વ્યક્તિઓને નોટિસ આપી પૂછપરછ કરવામાં આવશે અને જરૂરી જણાશે ત્યાં વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ હેઠળ કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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