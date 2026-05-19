ભાવનગર-સોમનાથ હાઈવે પર સિંહ સંબંધિત અકસ્માત નિવારણ માટે વન વિભાગનો મોટો એક્શન પ્લાન
Published : May 19, 2026 at 4:30 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ હાઈવે પર સિંહોના અકસ્માત અટકાવવા જૂનાગઢ કન્ઝર્વેટર ઓફ ફોરેસ્ટ (CF) દ્વારા ગુજરાતની શાન સાવજોની સુરક્ષા વધારવા માટે વ્યાપક કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. હોટસ્પોટ સ્થળો પર રોડ સેવકોની નિમણૂક માટે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે અને સાવજોની સુરક્ષા માટે વન વિભાગે સૌથી મોટો એક્શન પ્લાન તૈયાર કર્યો છે.
દેશ અને ગુજરાતની શાન ગણાતા આ સાવજો હવે રસ્તા પર શ્વાનની જેમ કચડાઈને મોતને ભેટતા હોવાની ઘટનાઓને રાજ્ય સરકારના વન વિભાગના સિનિયર અધિકારીઓએ ગંભીરતાપૂર્વક લીધી છે. સિંહોની સુરક્ષા વધારવા માટે તાત્કાલિક કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે.
જૂનાગઢ CF રામરતન નાલા દ્વારા એશિયાટિક સાવજોના સંરક્ષણ માટે મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. પાલીતાણા શેત્રુંજી વિસ્તાર હેઠળ આવતા અમરેલી જિલ્લામાંથી પસાર થતા ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ હાઈવે પર રાજુલા-જાફરાબાદ કોસ્ટલ બેલ્ટ વિસ્તારમાં સિંહ અકસ્માત અટકાવવા માટે શેત્રુંજી ડિવિઝન વન વિભાગના એસીએફ વિરલસિંહ ચાવડા, અલગ-अલગ રેન્જ ફોરેસ્ટ અધિકારીઓ તથા નેશનલ હાઈવે અધિકારીઓએ સંયુક્ત મુલાકાત કરીને વ્યાપક એક્શન પ્લાન તૈયાર કર્યો છે.
ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ હાઈવે પર ભાવનગર જિલ્લાના મહુવાથી જાફરાબાદ તાલુકાના ટીંબી ગામ સુધીના વિસ્તારમાં અંદાજે 19 થી 20 જેટલા હોટસ્પોટ સ્થળો શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે, જ્યાં સિંહોની અવરજવર વધુ જોવા મળે છે. આ તમામ સ્થળોએ રમ્બલ સ્ટ્રીપ અને કેટ આઈ રોડ સ્ટડ લાઇટ્સ લગાવવામાં આવશે, જેથી વાહનચાલકોને અગાઉથી ચેતવણી મળી રહે કે આ વિસ્તાર જોખમી છે. આનાથી વાહનચાલકોની સ્પીડ ઘટશે, તેઓ વધુ સતર્ક બનશે અને અકસ્માતો અટકાવી શકાશે.
બીજી તરફ, વન વિભાગ દ્વારા ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન આશરે 20 રોડ સેવકોની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. હાલ આ પ્રક્રિયા ચાલુ છે. આગામી દિવસોમાં આ રોડ સેવકો હાઈવે પર ટ્રેકર્સની જેમ સતત નજર રાખશે અને સિંહોની સુરક્ષા માટે કામગીરી કરશે. રોડની નજીક આવેલા ગામડાઓના ટ્રેકર્સને પણ રોડની જવાબદારી વધારી દેવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત કોસ્ટલ નેશનલ હાઈવે પર સિંહોની સુરક્ષા વધારવા માટે વિશેષ કવાયત હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
