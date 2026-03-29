શું તમને ખબર છે ગિરનારમાં કેટલી જાતના વૃક્ષો જોવા મળે છે ? આ વન અધિકારીએ માહિતી સભર ગ્રંથ તૈયાર કર્યો

ગિરનારનાં જંગલોમાં જોવા મળતા વિવિધ પ્રકારના વૃક્ષોને લઈને વન વિભાગના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર જી.પી સુહાગીયાએ એક પુસ્તક તૈયાર કર્યુ છે.

વન વિભાગના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર જી.પી સુહાગીયાએ ગિરનારના વૃક્ષો પર લખ્યું પુસ્તક
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 29, 2026 at 7:03 AM IST

Updated : March 29, 2026 at 7:17 AM IST

જુનાગઢ: ગિરનાર જેને હિમાલય કરતા પણ પૌરાણિક પર્વત માનવામાં આવે છે, ગિરનારનું જેટલું મહત્વ ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ છે, તેનાથી પણ કદાચ વધારે મહત્વ સૃષ્ટિ અને વન્ય જીવ પર્યાવરણને લઈને પણ જોવા મળતું હશે, તેનો સ્પષ્ટ દાખલો રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર તરીકે વન વિભાગમાં કામ કરતા જી.પી સુહાગીયાએ આપ્યો છે.

આમ તો ગિરનારના જંગલને લઈને સૌ કોઈ પરિચિત છે, પરંતુ ગિરનારમાં કેટલી જાતના વૃક્ષો જોવા મળે છે. વૃક્ષોનો પ્રકાર જાતિ અને તેનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય છે, તે પ્રકારના 105 જેટલા ગિરનારના વૃક્ષોનો સંગ્રહ તૈયાર કરીને પુસ્તક તૈયાર થયું છે. જે વન વિભાગના કર્મચારીઓની સાથે સામાન્ય લોકોને પણ ઉપયોગી બને તે પ્રકારની માહિતી સંકલિત કરવામાં આવી છે.

ગિરનારના વૃક્ષો પર સંકલિત ગ્રંથ

ગીરનાર જેને હિમાલય કરતા પણ પૌરાણિક પર્વત તરીકે માનવામાં આવે છે, જેટલું મહત્વ ગીરનારનું ધર્મસ્થાનોને લઈને છે. બિલકુલ તેટલું જ મહત્વ ગિરનારનું વન્ય અને વનસ્પતિ જીવ સૃષ્ટિ માટે પણ આટલું જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. એક સમયે ગિરનારમાં એક પણ સિંહ જોવા મળતો ન હતો, પરંતુ આજે ગિરનારમાં નજર કરો ત્યાં સિંહ જોવા મળી જાય આવી જ સ્થિતિ અન્ય જીવોની પણ ગિરનાર અભયારણ્યમાં જોવા મળે છે, પરંતુ ગિરનારમાં સિંહની સાથે વન્ય જીવ સૃષ્ટિ તો ખરી પરંતુ આ વન્ય જીવ સૃષ્ટિના અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા માટે વનસ્પતિ જીવ સૃષ્ટિ પણ આટલી જ મહત્વની છે, જેને કારણે ગિરનાર સિંહ અને અન્ય પ્રાકૃતિક રચનાઓ આજે પણ સુરક્ષિત જોવા મળે છે, ત્યારે બોરદેવી વિસ્તારમાં ફરજ બજાવી ચૂકેલા વન વિભાગના આર.એફ.ઓ જી.પી સુહાગીયાએ ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન નીચે ગિરનારમાં જોવા મળતા વૃક્ષોનો એક સંકલિત ગ્રંથ તૈયાર કર્યો છે. જેમાં વૃક્ષની નાનામાં નાની બાબતોથી લઈને તેની ઉપયોગીતા સહિત તમામ સ્થિતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ સંકલિત ગ્રંથ વન વિભાગના કર્મચારીઓની સાથે સામાન્ય લોકોને પણ ઉપયોગમાં આવી શકે તેવી માહિતી સાથે તૈયાર થયો છે.

પુસ્તરમાં ગિરનારના 105 જેટલા વૃક્ષોનો વિસ્તૃત ઉલ્લેખ
સામાન્ય પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરેલા આર.એફ.ઓ.જી.પી સુહાઞીયાને વિજ્ઞાનનું કોઈ નોલેજ ન હતું, પરંતુ ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન અને જે જગ્યા પર કામ કરવાનું છે, ત્યાંની સૃષ્ટિને ઓળખવા માટે તેમણે દરરોજ સવારથી સાંજ તેમની ફરજ સમય દરમિયાન જંગલ વિસ્તારમાં તેમના અન્ય સાથીદારો સાથે વૃક્ષોનું નિરીક્ષણ કરવાનું શરૂઆત કર્યું અને તેના ફોટોગ્રાફ્સ પણ લીધા વૃક્ષના થડ, છાલ, પર્ણ, ફળ, ફૂલ અને પાંચેય ઋતુમાં તેમાં કેવા પ્રકારનું પરિવર્તન જોવા મળે છે. આવી નાનામાં નાની બાબતોનો સંગ્રહ કરીને જે તે વૃક્ષને લઈને એક સચોટ વિગતો સાથેનો ગ્રંથ તૈયાર કર્યો. જેમાં વનસ્પતિના ખાસ નિષ્ણાંત અને રિસર્ચ ડાયરેક્ટર ડોક્ટર ધ્રુવનો પણ તેમને સહકાર મળ્યો, કેટલાક કિસ્સામાં કોઈ વનસ્પતિને ઓળખવી કે તેનું નામ કરણ કરવું તે મુશ્કેલ હતું. આવા કિસ્સામાં ડોક્ટર ધ્રુવે જી.પી સુહાગીયાને જેતે વૃક્ષને લઈને ખૂટતી માહિતી પૂરી પાડી.

વનસ્પતિ શાસ્ત્રીની જેમ વૃક્ષોનો કર્યો અભ્યાસ

વન વિભાગમાં કામ કરતા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસરે વૃક્ષોના થડ, છાલ, ફળ, ફૂલ પર અને તેમાં કેવા પ્રકારે અને કયા સમયે ફેરફારો થાય છે, જે વૃક્ષો ગિરનારમાં જોવા મળે છે, તેનું મહત્વ વન્યજીવ સૃષ્ટિની સાથે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને ગિરનારમાં જોવા મળતા પશુ પક્ષીઓ માટે પણ તે ખોરાકની સાથે કેટલાક વૃક્ષો, આજે પણ આયુર્વેદિક ઔષધીમાં ખૂબ જ મહત્વના પુરવાર થયા છે. આવા વૃક્ષોનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકાય ? આવા વૃક્ષોમાં ફળ ફૂલ કયા સમયે જોવા મળે ? તેની તમામ વિગતો સામેલ કરી છે. વધુમાં ગિરનારમાં જોવા મળતા 105 જાતના વૃક્ષો જુનાગઢ સિવાય ગુજરાત અને ભારતની સાથે વિશ્વમાં ક્યાં જોવા મળે છે, તેનો ઉલ્લેખ પણ કરવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિ આ વૃક્ષોનો ઉછેર કરવાનુ વિચારે તો તેમાં કેવા પ્રકારે વૃક્ષોનું વાવેતર કરી શકાય તેવી તમામ વિગતો પણ આ બુકમાં સામેલ કરવામાં આવી છે.

  1. જુનાગઢ: ગીરમાં પણ વિશ્વની સૌથી મોંઘી જાપાનની 'ઈરવીન મિયાઝાકી' કેરી, પ્રગતિશીલ ખેડુતે આંબાનું કર્યું સફળ વાવેતર
  2. જંગલ અને વન્યજીવો બન્યાં જિંદગીનો ભાગ, મળો મહિલા વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર શીતલ મિસ્ત્રીને
