પૂર્વ-પશ્ચિમ ગીરમાં સિંહોના મોતથી વન વિભાગ સતર્ક; વનતારાની નિષ્ણાત ટીમ જસાધાર પહોંચી

મુખ્ય વન્યજીવ સંરક્ષક (PCCF) ભવાની પટેલ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ગીર વિસ્તારમાં કેમ્પ કરીને સ્થિતિનું સતત મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 11:07 AM IST

અમરેલી: ગીર પૂર્વ અને ગીર પશ્ચિમ વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં સિંહોના મોતના બનાવો વધતા સમગ્ર વન વિભાગ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. સિંહોના આરોગ્ય અને તેમની ગતિવિધિઓ પર સતત નજર રાખવા માટે ગાંધીનગરથી વરિષ્ઠ વન અધિકારીઓ ગીર પહોંચી ગયા છે. મુખ્ય વન્યજીવ સંરક્ષક (PCCF) ભવાની પટેલ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ગીર વિસ્તારમાં કેમ્પ કરીને સ્થિતિનું સતત મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છે.

સિંહોના મોત બાદ પ્રથમ વખત PCCF ભવાની પટેલે ખુદ મેદાનમાં ઉતરીને તપાસ હાથ ધરી છે. તેમણે બૃહદ ગીરના રાજુલા તાલુકાના પીપાવાવ, ભેરાઈ વીડી તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાં સિંહોના વિવિધ જૂથોની રૂબરૂ મુલાકાત લઈ તેમની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ખાસ કરીને સિંહબાળ સાથે રહેતા સિંહોના જૂથો પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.

વન વિભાગના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, PCCF ભવાની પટેલ દ્વારા મોડી રાત્રે અને વહેલી સવારે ગીર પૂર્વના જંગલ વિસ્તારથી લઈને પીપાવાવ દરિયાકાંઠા સુધીના વિસ્તારોમાં સઘન ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. સિંહોની હિલચાલ, આરોગ્ય અને વર્તણૂક અંગેની માહિતી સ્થળ પર જ મેળવવામાં આવી રહી છે. વન વિભાગના અધિકારીઓ અને સ્ટાફને જરૂરી માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે.

આ દરમિયાન જસાધાર એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે પણ વિશેષ ગતિવિધિઓ તેજ બની છે. સિંહોની સારવાર, નિદાન અને આરોગ્યની સ્થિતિ અંગે સહયોગ આપવા માટે વનતારાની નિષ્ણાત ટીમ જસાધાર પહોંચી ગઈ છે. એનિમલ કેર સેન્ટરમાં દાખલ કરાયેલા સિંહો અને અન્ય વન્યપ્રાણીઓની તબીબી તપાસ અને મોનિટરિંગ વધુ સઘન બનાવવામાં આવ્યું છે.

વન વિભાગ દ્વારા ગીર પૂર્વ, ગીર પશ્ચિમ તેમજ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં તમામ રેન્જના વન અધિકારીઓ, ફોરેસ્ટ સ્ટાફ અને ટ્રેકર્સને હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે. દરેક સિંહના લોકેશન, હિલચાલ અને આરોગ્યની સ્થિતિ અંગે સતત માહિતી એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે. ટ્રેકર્સને સિંહોના જૂથો પર બાજનજર રાખવા અને કોઈપણ અસામાન્ય ગતિવિધિ જણાય તો તાત્કાલિક ઉચ્ચ અધિકારીઓને જાણ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

સિંહોના મોત પાછળનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે વિવિધ સ્તરે તપાસ ચાલી રહી છે. વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે અને ગીરના સિંહોના સંરક્ષણ માટે જરૂરી તમામ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

