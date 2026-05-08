ETV Bharat / state

ઉનાના પાતાપુરમાં સાવજના આંટાફેરા, CCTVમાં દ્રશ્યો કેદ થતા ગામમાં ભયનો માહોલ

ગીર સોમનાથના ઉના તાલુકાના પાતાપુર ગામમાં ફરી એકવાર સિંહ-સિંહણ ગામની સીમ સુધી આવી ચડતાં ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો.

ઉનાના પાતાપુરમાં સાવજના આંટાફેરા
ઉનાના પાતાપુરમાં સાવજના આંટાફેરા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 8, 2026 at 11:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ઉના: ગીર સોમનાથના ઉના તાલુકાના પાતાપુર ગામમાં ફરી એકવાર સિંહ-સિંહણ ગામની સીમ સુધી આવી ચડતાં ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. મોડી રાત્રીએ શિકારની શોધમાં સાવજોની જોડી જંગલ વિસ્તાર છોડીને ગામમાં આવી ગઇ હતી. ગામમાં સાવજોના આંટાફેરા CCTV કેમેરામાં કેદ થતા ગામમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

ઉનાના પાતાપુરમાં સાવજના આંટાફેરા

ઉનાના પાતાપુર ગામમાં સાવજ ગામના સરપંચના ફાર્મ હાઉસ નજીક જોવા મળ્યા હતા. જાહેરમાં લટાર મારતા સિંહ-સિંહણની જોડીનું દ્રશ્ય CCTV કેમેરામાં કેદ થયું હતું. મળતી માહિતી અનુસાર, સિંહ અને સિંહણ ગામમાં દોઢથી બે કલાક સુધી આંટાફેરા મારતા જોવા મળ્યા હતા. આ સમગ્ર ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઇ હતી જેમાં બન્ને સાવજ નિર્ભય રીતે ગામની ગલીઓ અને સીમ વિસ્તારમાં ફરી રહ્યા હતા.

ઉનાના પાતાપુરમાં સાવજના આંટાફેરા (ETV Bharat Gujarat)

ગ્રામજનોએ વન વિભાગને કરી જાણ

સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, પાતાપુર ગામ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં અગાઉ પણ અનેક વખત સિંહ-સિંહણ આવી ચઢ્યાની ઘટનાઓ સામે આવી ચુકી છે. ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે સાવજોના આંટા ફેરા વધતા ગ્રામજનોમાં સતત ભયનો માહોલ રહે છે. ખેડૂતો અને પશુપાલકોમાં પણ ચિંતા જોવા મળી રહી છે. ગામમાં સિંહના આગમનના સમાચાર ગ્રામજનોને થતા તેમણે તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરી હતી.

જોકે, સદનસીબે ગામમાં સિંહ-સિંહણના આંટાફેરાને લઇને કોઇ જાનહાનિ કે પશુહાનિ થઇ નથી. જોકે, સિંહના ગામડા તરફ આંટા ફેરા વધતા લોકોએ સુરક્ષાની માંગ કરી છે. વન વિભાગ દ્વારા વિસ્તાર પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

ગીર પંથકમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સાવજો માનવ વસાહતો તરફ વધુ આવવા લાગ્યા હોવાની ઘટનાઓમાં સતત વધારો થયો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GIR FOREST LION
LION UNA PATAPUR VILLAGE
LION ENTER VILLAGE
GUJARAT ASIATIC LION
LION SIGHTING UNA PATAPUR VILLAGE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.