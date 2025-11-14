Bihar Election Results 2025

દીપડાના ચામડાના સોદાગર ઝડપાયા, નવસારીના રાણીફળિયા ગામેથી વનવિભાગે 4 શખ્સની કરી અટકાયત

મૃત દીપડાના ચામડાનું વેચાણ થવાની માહિતીના આધારે વન વિભાગની ટીમ રાણીફળિયા ગામે ત્રાટકી હતી અને 4 શખ્સોને ઝડપી પાડ્યાં હતાં.

દીપડાના ચામડાના સોદાગર ઝડપાયા
દીપડાના ચામડાના સોદાગર ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 14, 2025 at 12:17 PM IST

2 Min Read
નવસારી: નવસારી જિલ્લાના આદિવાસી પટ્ટામાં આવેલા રાણીફળિયા ગામે મૃત દીપડાના ચામડાનું વેચાણ થવાની માહિતીના આધારે વન વિભાગની ટીમ સતર્ક બની હતી. વાંસદા પૂર્વ અને પશ્ચિમ રેંજના અધિકારીઓએ સંયુક્ત કામગીરી કરીને આ મામલે ચાર શખ્સને ઝડપી પાડ્યા છે, અને સમગ્ર પ્રકરણની વિગતવાર તપાસ શરૂ કરી છે.

મળતી માહિતી પ્રમાણે વાંસદા પશ્ચિમ રેંજના RFO ચેતન પટેલને ગુરુવારે સૂત્રો મારફતે માહિતી મળી હતી કે, રાણીફળિયા ગામે દીપડાનું ચામડું વેચવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. આ માહિતી મળતા જ તેમણે ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ તાત્કાલિક વાંસદા પૂર્વ રેંજના RFO જે.ડી. રાઠોડને સાથે લઈ સંયુક્ત દરોડાનું આયોજન કર્યું. બંને રેંજના વનકર્મીઓ ઉપરાંત પ્રાણી ક્રૂરતા નિવારણ સંસ્થાના સભ્યો પણ આ ટીમમાં જોડાયા હતા.

દીપડાના ચામડાના સોદાગર ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)

ટીમે વ્યૂહાત્મક રીતે રાણી ફળિયા વિસ્તારમાં સ્થિત રાજેશ માધવ પણીકરના ઘર પર દરોડો પાડીને તપાસની કાર્યવાહી શરૂ કરી. આ દરમિયાન રાજેશ પણીકર સાથે તેનો સાળો, ડાંગ જિલ્લાના શિવારીમાળ ગામનો જયેશ રામદાસ ગાવિત, તેમજ વડોદરાથી આવેલા કિરીટ ચંદ્રકાંત ચૌહાણ અને ગિરીશ ખુશાલ પરમાર નામના શખ્સો મકાનમાં હાજર હતા. શરૂઆતમાં આરોપીઓએ કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ ન હોવાનો દાવો કર્યો હતો, પરંતુ વન વિભાગે ઘરની સઘન તપાસ હાથ ધરતા મહત્વપૂર્ણ પુરાવા મળી આવ્યા.

નવસારીના રાણીફળિયા ગામે દીપડાના ચામડા સાથે 4 શખ્સો ઝડપાઈ
નવસારીના રાણીફળિયા ગામે દીપડાના ચામડા સાથે 4 શખ્સો ઝડપાઈ (Etv Bharat Gujarat)

ઘરની અંદર ખાસ રીતે છુપાવી રાખેલી જગ્યામાંથી મૃત દીપડાનું ચામડું મળી આવ્યું હતું. દીપડો વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ અનુસાર શિડ્યુલ–1માં આવતો પ્રાણી હોવાથી તેનું ચામડું રાખવું, વ્યવહાર કરવો કે વેચાણ કરવું ગંભીર ગુનામાં ગણાય છે. મોંઘી કિંમત મેળવવા માટે આ ગેરકાયદેસર ચામડાના વેપારની તૈયારી કરી રહેલા ચારેય શખ્સોને વન વિભાગે તાત્કાલિક કસ્ટડીમાં લીધા.

દીપડાના ચામડા સાથે 4 શખ્સો ઝડપાઈ
દીપડાના ચામડા સાથે 4 શખ્સો ઝડપાઈ (Etv Bharat Gujarat)

વન અધિકારીઓ અનુસાર, મળેલું ચામડું થોડા દિવસો અગાઉ મૃત બનેલા દીપડાનું હોવાની શક્યતા છે. હવે દીપડાનું મોત કેવી રીતે થયું, શું કુદરતી મૃત્યુ હતું કે શિકારની ઘટના છે ? તેના વિશે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. ઉપરાંત આ ગેરકાયદેસર હેરફેરમાં અન્ય કોઈ શખ્સો જોડાયેલા છે કે, નહીં તેની પણ પોલીસ અને વન વિભાગ સંયુક્ત રીતે તલસ્પર્શી તપાસ કરી રહ્યા છે. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ આ નેટવર્ક વધુ વિસ્તૃત હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

વન વિભાગે આ કાર્યવાહી સફળ માનતા જણાવ્યું છે કે, આ પ્રકારના ગેરકાયદેસર કામ સામે વિભાગ સજાગ છે અને આવનારા દિવસોમાં પણ આવા ગુનાઓને કડકાઈથી નિયંત્રિત કરવામાં આવશે. સ્થાનિક તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લોકોને આવી કોઈ માહિતી ધ્યાને આવે તો તાત્કાલિક આપવા અપીલ કરવામાં આવી છે. આ આખી કાર્યવાહી વન વિભાગ અને પ્રાણી ક્રૂરતા નિવારણ સંસ્થાના સંયુક્ત પ્રયાસોથી શક્ય બની છે. ચારેય આરોપીઓ સામે વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ હેઠળ ગુનો દાખલ કરી આગળની કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ રહી છે.

