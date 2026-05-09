ETV Bharat / state

ગીરમાં ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન પર વન વિભાગનો સપાટો, રસુલપરા નજીક બે શખ્સ ઝડપાયા

રાજકોટના જયદીપ ત્રિકમભાઈ સોજીત્રા અને થોરડી ગામના કીર્તન વિનોદભાઈ બુહા ગેરકાયદેસર રીતે જંગલ વિસ્તારમાં પ્રવેશી સિંહ દર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.

ગીરમાં ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન પર વન વિભાગનો સપાટો, રસુલપરા નજીક બે શખ્સ ઝડપાયા
ગીરમાં ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન પર વન વિભાગનો સપાટો, રસુલપરા નજીક બે શખ્સ ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 9, 2026 at 11:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: ગીર ગઢડા તાલુકાના રસુલપરા ગામ નજીક ગેરકાયદેસર રીતે સિંહ દર્શન કરવા આવેલા બે શખ્સોને વન વિભાગે ઝડપી પાડતાં વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ગીરના અભ્યારણ્ય વિસ્તારમાં વધી રહેલી ગેરપ્રવૃત્તિઓ સામે વન વિભાગ દ્વારા સતત કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. તે દરમિયાન જસાધાર રેન્જના સ્ટાફે નાઈટ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન આ સફળ ઓપરેશન પાર પાડ્યું હતું.

મળતી માહિતી મુજબ રાજકોટના જયદીપ ત્રિકમભાઈ સોજીત્રા અને થોરડી ગામના કીર્તન વિનોદભાઈ બુહા ગેરકાયદેસર રીતે જંગલ વિસ્તારમાં પ્રવેશી સિંહ દર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. બંને શખ્સો અભ્યારણ્ય વિસ્તારમાં ચોરીછૂપીથી ફરી રહ્યા હતા ત્યારે વન વિભાગની ટીમે તેમને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

વન વિભાગે બંને સામે વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધી રૂ. 50 હજારની એડવાન્સ રિકવરી વસૂલ કરી છે. ગીર વિસ્તારમાં સિંહ દર્શનના નામે ચાલી રહેલી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે વિભાગ હવે વધુ સખત બન્યો હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

આ સમગ્ર કામગીરી નાયબ વન સંરક્ષક તથા મદદનીશ વન સંરક્ષકના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવી હતી. જસાધાર રેન્જના અધિકારી જે.સી. બાંભણિયા અને વન રક્ષક જે.સી. ભાલિયાની ટીમે સતર્કતા દાખવી બંને શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા હતા. વન વિભાગની આ કામગીરીથી ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન કરનારાઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.

આ બાબતે જસાધાર RFO કુલદીપ ચૌહાણ સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે રસુલપરા વિસ્તારમાં કેટલાક ઇસમો દ્વારા ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન કરાવવામાં આવતું હોવાની માહિતી મળતા સ્ટાફને ખાસ પેટ્રોલિંગ માટે સૂચના આપવામાં આવી હતી. દરમિયાન પ્રતિબંધિત જંગલ વિસ્તારમાં સિંહ દર્શન કરતા બંને શખ્સોને ઝડપી પાડી તેમની સામે કાર્યવાહી કરી દંડ વસૂલ કર્યા બાદ મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

TAGGED:

ILLEGAL LION SIGHTINGS IN GIR
TWO ARRESTED NEAR RASULPARA
FOREST DEPARTMENT GIR
ILLEGAL LION SIGHTINGS RASULPARA
ILLEGAL LION SIGHTINGS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.