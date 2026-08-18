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ગીરમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિઓ સામે વનવિભાગનો સપાટો, ચાર મહિનામાં 75 ગુના નોંધાયા; 13.30 લાખનો દંડ વસૂલાયો

છેલ્લા ચાર મહિનામાં અલગ-અલગ પ્રકારના કુલ 75 ગુના નોંધવામાં આવ્યા છે, જેમાં નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરી કુલ અંદાજે રૂ.13,30,900નો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે.

ગીરમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિઓ સામે ચાર મહિનામાં 75 ગુના નોંધાયા
ગીરમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિઓ સામે ચાર મહિનામાં 75 ગુના નોંધાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 4:20 PM IST

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ગીર સોમનાથ: ગીરના જંગલ અને અભયારણ્ય વિસ્તારમાં વન્યજીવો તથા વનસંપત્તિના રક્ષણ માટે ગીર પૂર્વ વનવિભાગ દ્વારા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. છેલ્લા ચાર મહિનામાં અલગ-અલગ પ્રકારના કુલ 75 ગુના નોંધવામાં આવ્યા છે, જેમાં નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરી કુલ અંદાજે રૂ.13,30,900નો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે.

ચાર મહિનામાં 75 ગુના નોંધાયા

અભયારણ્ય વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે પ્રવેશ કરનારાઓ સામે વનવિભાગે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આવા 38 ગુના નોંધાયા હતા જેમાં સંબંધિત ઇસમો સામે નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરી અંદાજે રૂ.7,76,400નો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે.

ગીરમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિઓ સામે ચાર મહિનામાં 75 ગુના નોંધાયા (ETV Bharat Gujarat)

વન્યજીવોના શિકારને લગતા 8 ગુના પણ નોંધાયા છે જેમાંથી 4 કેસ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે અને હાલ કોર્ટ કાર્યવાહી ચાલુ છે. જ્યારે અન્ય 4 કેસમાં નિયમ મુજબ દંડનીય કાર્યવાહી કરી રૂ.2,20,000નો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે. વન વિભાગની પરવાનગી તથા માન્ય ટ્રાન્ઝિટ પાસ વગર લાકડાની ગેરકાયદેસર હેરફેર કરનારાઓ સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આવા 16 ગુના નોંધીને રૂ.3,03,000 જેટલો દંડ વસૂલાયો છે.

અભયારણ્ય વિસ્તારમાં પ્લાસ્ટિક કચરો ફેંકવા તથા અનામત વીડીમાં ગેરકાયદેસર ચરિયાણ કરાવવાના કિસ્સામાં પણ વનવિભાગે કાર્યવાહી કરી છે. આવા 17 ગુના નોંધાયા, જેમાં રૂ.32,500નો દંડ વસૂલ કરવામાં આવ્યો છે.

ગીર પૂર્વ વનવિભાગે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે સિંહ કે અન્ય વન્યપ્રાણીની પજવણી, ગેરકાયદેસર શિકાર, પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં અનધિકૃત પ્રવેશ અને વનસંપત્તિની ગેરકાયદેસર હેરફેર કોઈપણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. વનવિભાગે લોકોને અપીલ કરી છે કે આવી કોઈ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ જોવા મળે અથવા સોશિયલ મીડિયામાં વન્ય પ્રાણીની પજવણી, ગેરકાયદેસર શિકાર કે પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં પ્રવેશના ફોટો-વિડિયો જોવા મળે તો તાત્કાલિક નજીકની વનવિભાગની કચેરી અથવા સ્ટાફને જાણ કરવી. વન્યજીવ અને વનસંપત્તિનું સંરક્ષણ સૌની સામૂહિક જવાબદારી છે.

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