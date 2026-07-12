ETV Bharat / state

ગેરકાયદે સિંહ દર્શનના કેસમાં વન વિભાગે કર્યું રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું, ગુજરાતના ઈતિહાસમાં કદાચ પહેલી ઘટના

અમરેલીના અંટાળીયા નજીક સિંહના હુમલામાં થયેલા યુવકના મોતના કેસમાં બે આરોપીની ધરપકડ બાદ તપાસ તેજ કરાઈ છે, યુવકોને ઘટનાસ્થળે લઈ જઈ પુરાવા એકત્રિત કરાયા છે.

સિંહ દર્શનના કેસમાં વન વિભાગે કર્યું રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું
સિંહ દર્શનના કેસમાં વન વિભાગે કર્યું રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 8:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી : અમરેલી જિલ્લાના લીલીયા રેન્જ હેઠળના અંટાળીયા ગામ નજીક ગેરકાયદેસર રીતે સિંહ દર્શન કરાવવા દરમિયાન સિંહના હુમલામાં યુવકના મોતની ઘટનામાં વન વિભાગે તપાસને વધુ વેગ આપ્યો છે. બે આરોપીની ધરપકડ બાદ હવે સમગ્ર ઘટનાના વૈજ્ઞાનિક અને કાયદેસર પુરાવા એકત્રિત કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ કેસમાં ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત વન વિભાગ દ્વારા રિકન્સ્ટ્રક્શન પંચનામું કરવામાં આવ્યું છે. લીલીયા રેન્જના અધિકારીઓ બંને આરોપીઓને બનાવ સ્થળે, લુવારીયા પાળા નજીક લઈ ગયા હતા, જ્યાં ઘટનાક્રમનું પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. આરોપીઓ પાસેથી ઘટનાના દરેક તબક્કાની માહિતી મેળવી પંચનામું તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું.

યુવકોને ઘટનાસ્થળે લઈ જઈ પુરાવા એકત્રિત કરાયા
યુવકોને ઘટનાસ્થળે લઈ જઈ પુરાવા એકત્રિત કરાયા (Etv Bharat Gujarat)

વન વિભાગ દ્વારા સ્થળ પરથી મળેલા પુરાવા, મોબાઇલ ફોનની વિગતો, એફએસએલ તપાસ તેમજ રિકન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન નોંધાયેલી હકીકતોના આધારે મજબૂત ચાર્જ તૈયાર કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. તપાસ દરમિયાન એકત્રિત થયેલા તમામ દસ્તાવેજી અને ટેક્નિકલ પુરાવા કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે.

વન વિભાગના અધિકારીઓનું માનવું છે કે આ કાર્યવાહી માત્ર આ કેસ પૂરતી મર્યાદિત નહીં રહે, પરંતુ ભવિષ્યમાં ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન, લાયન શો અને વન્યજીવોને ઉશ્કેરવાના બનાવો સામે કડક સંદેશ આપશે. આરોપીઓ સામે કાયદાની જોગવાઈ મુજબ કડક કાર્યવાહી થાય તે માટે વિભાગ તમામ જરૂરી પુરાવા એકત્રિત કરી રહ્યો છે.

મૃતક 21 વર્ષીય યુવક સોહીલ મુંજાવર
મૃતક 21 વર્ષીય યુવક સોહીલ મુંજાવર (Etv Bharat Gujarat)

ઉલ્લેખનીય છે કેઅંટાળીયા ગામ નજીક સિંહના મેટિંગ દરમિયાન ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન કરવા ગયેલા યુવાનો પૈકી એક યુવક પર સિંહે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો, જેમાં તેનું મોત થયું હતું. આ ઘટનાને રાજ્ય સરકારે પણ ગંભીરતાથી લીધી હતી અને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ વન વિભાગે વાઇલ્ડ લાઇફ (પ્રોટેક્શન) એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી બે આરોપીની ધરપકડ કરી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.

ગત 8-9 જૂલાઈના રોજ લીલીયા તાલુકાના અંટાળીયા ગામ નજીક જંગલના વીડી વિસ્તારમાં સિંહના હુમલામાં 21 વર્ષીય યુવક સોહીલ મુંજાવરનું મોત નીપજ્યું હતું.

  1. અમરેલી: લાયન શો મામલે સૌથી મોટી કાર્યવાહી, મૃતક સહિત ત્રણ સામે વાઈલ્ડ લાઈફ એક્ટ હેઠળ નોંધાયો ગુનો
  2. અમરેલીમાં ફરી સિંહનો હુમલો: લીલીયા નજીક યુવકનું મોત, દોઢ મહિનામાં સાતમી ઘટના

TAGGED:

CASE OF ILLEGAL LION SIGHTING
LION KILLED YOUTH IN AMRELI
AMRELI FOREST DEPARTMENT
ગેયકાયદે સિંહ દર્શન
LION ATTACK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.