સિંહોની પજવણીનો વીડિયો વાયરલ મામલે વન વિભાગની મોટી કાર્યવાહી, નાની ધારીના બે શખ્સો ઝડપાયા
સિંહ પાછળ બાઇક દોડાવી પજવણી કરતા બે શખ્સની વન વિભાગ દ્વારા અટકાયત કરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : May 12, 2026 at 8:15 AM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં સિંહોની પજવણી અને વન્યજીવોને હેરાન કરતી પ્રવૃત્તિઓ સામે વન વિભાગે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલા એક વીડિયોમાં બે યુવકો સિંહ પાછળ બાઈક દોડાવી પજવણી કરતા જોવા મળ્યા હતા. આ ગંભીર મામલે તુલસીશ્યામ રેન્જના વન વિભાગે તપાસ હાથ ધરી નાની ધારી ગામના બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે.
સિંહ પાછળ બાઇક દોડાવતો વીડિયો વાયરલ થયો હતો
પકડાયેલા આરોપીઓમાં શિવરાજ માંજરીયા અને રણજીત વાળાનું નામ સામે આવ્યું છે. બંનેએ સિંહ પાછળ બાઈક દોડાવતો વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વાયરલ કર્યો હતો. વીડિયો વાયરલ થતાં જ વન વિભાગ હરકતમાં આવ્યું હતું અને સમગ્ર ઘટનાની ગંભીરતાથી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
વન વિભાગે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વાયરલ થયેલા વીડિયોના આધારે સ્થળ, વાહન અને આરોપીઓની ઓળખ મેળવવા ટેક્નિકલ તેમજ મેદાની તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે વીડિયો નાની ધારી વિસ્તારનો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ તુલસીશ્યામ રેન્જની ટીમે ઝડપી કાર્યવાહી કરી બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા.
વન વિભાગ દ્વારા આરોપીઓ પાસેથી પજવણીમાં વપરાયેલ કિંમતી આઈફોન 17 પ્રો મેક્સ મોબાઈલ ફોન તેમજ GJ-14-BF-1533 નંબરનું બાઈક જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ સિંહ જેવા સંરક્ષિત વન્યપ્રાણીની પજવણી કરવી વન્યજીવ સુરક્ષા કાયદા હેઠળ ગંભીર ગુનો ગણાય છે. આરોપીઓને કાયદેસરની કાર્યવાહી બાદ ખાંભા કોર્ટમાં રજુ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં કોર્ટે સમગ્ર મામલાની ગંભીરતા ધ્યાનમાં લઈ બંને આરોપીઓને જેલ હવાલે કર્યા હતા તેમજ વધુ તપાસ માટે બે દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા.
આ સમગ્ર મામલે ધારી ગીર પૂર્વના DCF કપિલ ભાટિયાએ જણાવ્યું હતું કે, સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં સિંહ પાછળ વાહન દોડાવવામાં આવી રહ્યું હતું, જે અત્યંત ગંભીર બાબત છે. વન વિભાગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી આરોપીઓને ઝડપી પાડી કોર્ટ સમક્ષ રજુ કર્યા છે. હાલ આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ સામે વન વિભાગ સતત કડક નજર રાખી રહ્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગીર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સિંહોની પજવણી, વીડિયો બનાવવાની હોડ અને સોશિયલ મીડિયામાં લોકપ્રિયતા મેળવવા માટે વન્યજીવોને હેરાન કરતી ઘટનાઓ વધી રહી છે જેના કારણે વન વિભાગ દ્વારા વારંવાર ચેતવણીઓ આપવામાં આવી રહી છે કે સિંહોની નજીક જવું, પીછો કરવો અથવા પજવણી કરવી કાયદેસર ગુનો છે અને આવા કૃત્યો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સિંહોની સુરક્ષા અને વન્યજીવ સંરક્ષણ અંગે ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે.
