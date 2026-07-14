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ગિરનાર પર્વત પર સિંહના હુમલા બાદ વન વિભાગ એલર્ટ, હવે સુરક્ષા માટે બનશે ખાસ SOP

ગિરનારના ઇતિહાસમાં સિંહ દ્વારા થયેલી આ પ્રથમ અને અત્યંત ચોંકાવનારી ઘટના બાદ સરકાર અને વન વિભાગ એક્શન મોડમાં આવી ગયા છે.

ગિરનાર પર્વત પર સિંહના હુમલા બાદ વન વિભાગ એલર્ટ
ગિરનાર પર્વત પર સિંહના હુમલા બાદ વન વિભાગ એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 11:28 AM IST

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જૂનાગઢ: જૂનાગઢના આસ્થાના પ્રતીક એવા ગિરનાર પર્વત પર 11 વર્ષના બાળકનું સિંહના શિકારમાં મોત થયું હતું. ગિરનારના ઇતિહાસમાં સિંહ દ્વારા થયેલી આ પ્રથમ અને અત્યંત ચોંકાવનારી ઘટના બાદ સરકાર અને વન વિભાગ એક્શન મોડમાં આવી ગયા છે. વન પ્રધાન અર્જુન મોઢવાડિયાની અધ્યક્ષતામાં મળેલી ઉચ્ચસ્તરીય બેઠકમાં યાત્રિકોની સુરક્ષા માટે કાયમી ચેકપોસ્ટ અને ખાસ SOP તૈયાર કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.

સિંહના હુમલા બાદ વન વિભાગની નવી SOP બનશે

ગિરનાર પર્વત પર સિંહના હુમલાની ઘટના બાદ રાજ્યનો વન વિભાગ સતર્ક બન્યો છે. ગિરનાર પર્વત પર કે જ્યાં સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન લાખોની સંખ્યામાં યાત્રિકોની ભીડ જોવા મળે છે. આવા સ્થળ પર સિંહ દ્વારા બાળકના શિકાર કરવાની ઘટના બનતા વન વિભાગના અધિકારીઓ પણ ચોકી ગયા છે. સમગ્ર ઘટનામાં રાજ્યના વન મંત્રી અર્જૂન મોઢવાડિયાની અધ્યક્ષતામાં ઉચ્ચ અધિકારીઓની એક બેઠક મળી હતી જેમાં ગિરનાર અને દાતાર પર્વત પર યાત્રિકોની તેમજ વન્યજીવોની સુરક્ષાને ધ્યાને રાખીને SOP બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

ગિરનાર પર્વત પર સિંહના હુમલા બાદ વન વિભાગ એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)

કાયમી ચેકપોસ્ટ અને ટ્રેકરોની ભરતી

ગિરનાર અને દાતાર પર્વત પર પ્રવાસીઓ અને યાત્રિકોની સંખ્યાની સાથે સિંહ અને દીપડા જેવા વન્યજીવોની હાજરી પણ જોવા જેને કારણે વન વિભાગે આ બંને પર્વતો પર યાત્રિકો અને પ્રવાસીઓની સતત અવરજવર રહે છે તેવી સીડીઓ પર કાયમી ધોરણે ચેક પોસ્ટ બનાવવાની સાથે 25 જેટલા ટ્રેકરોને ફરજ સોપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કલેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં જિલ્લાના તમામ વિભાગોને સાંકળીને ગિરનાર અને દાતાર પર્વત પર આવતા પ્રવાસીઓ માટે એક ખાસ SOP બનાવવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

1982માં ગિરનાર બન્યુ અભયારણ્ય

વર્ષ 1982 કે તેના પૂર્વે ગિરનાર પર્વત અને જંગલ વિસ્તારમાં એક પણ સિંહની હાજરી જોવા મળતી ન હતી. 1982માં ગિરનાર પર્વતને અભયારણ્ય જાહેર કરાયા બાદ પ્રથમ વખત બિલખાના રામનાથ વિસ્તારમાંથી બે સિંહને ગિરનાર પર્વત પર સ્થાયી કરવામાં આવ્યા હતા. છેલ્લી સિંહ વસ્તી ગણતરી મુજબ ગિરનાર અભયારણ્યમાં 30 કરતાં વધારે સિંહ પરીવારની હાજરી નોંધવામાં આવી છે. જોકે, 1982થી જૂન 2026 દરમિયાન એક પણ સિંહના શિકારની ઘટના બનવા પામી નહતી.

ગિરનાર પર્વત પર સિંહના હુમલા બાદ વન વિભાગ એલર્ટ
ગિરનાર પર્વત પર સિંહના હુમલા બાદ વન વિભાગ એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)

બે દશકા વર્ષ પૂર્વે દીપડો બન્યો હતો માનવ ભક્ષી

આજથી બે દસકા પૂર્વે ગિરનાર પર્વત વિસ્તારમાં એક દીપડાનો ખૂબ જ હાહાકાર જોવા મળતો હતો. સતત બે વર્ષ સુધી દીપડાના હાહાકારની વચ્ચે ગિરનાર પર રહેતા સાધુ સંતો અને પ્રવાસીઓ પણ ખૂબ મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. માનવ ભક્ષી બનેલા આ દીપડાએ બે વર્ષમાં 10 કરતાં વધારે લોકોનો શિકાર કર્યો હતો. દીપડાએ બે વર્ષમાં માત્ર સાધુ સન્યાસી કે મંદિરમાં રહેલા પૂજારીઓનો જ શિકાર કર્યો હતો. એક પણ સામાન્ય પ્રવાસી કે યાત્રિકોને દીપડા દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની ઈજા કે તેનો શિકાર કરવામાં આવ્યો ન હતો.

ગીરના સિંહોની વધતી સંખ્યા અને માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષ

રાજ્યમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સિંહોની વસ્તીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, જેની સામે જંગલ વિસ્તાર મર્યાદિત હોવાથી સિંહોના માનવ વસાહતો તરફ આવવાની ઘટનાઓ ચિંતાનો વિષય બની છે. સરકાર આ અંગે વારંવાર બેઠકો યોજે છે અને સુરક્ષા તેમજ માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષ ઘટાડવા માટે અનેક નવી પોલિસીઓ પણ બનાવે છે. પરંતુ, વાસ્તવિકતા એ છે કે મોટાભાગની નીતિઓ કાગળ પર જ રહી જાય છે, જેના પરિણામે જમીની સ્તરે તેનું અમલીકરણ થતું નથી. પરિણામે, જૂની દુઃખદ ઘટનાઓ ભુલાય તે પહેલાં જ નવી ઘટનાઓ સામે આવે છે.

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GIRNAR LION ATTACK
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GIRNAR LION ATTACK SOP

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