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ઉનાના ભોયલાવાડીમાં બે દીપડાની દેખાવ બાદ વન વિભાગ ત્વરિત કાર્યવાહીમાં; વ્યૂહાત્મક સ્થળોએ પાંજરા ગોઠવાયા

ભોયલાવાડી વિસ્તારમાં મુકેશભાઈ બાંભણીયાના ઘરના મુખ્ય ગેટ સુધી બે દીપડા આવી પહોંચ્યા હતા.

ઉનાના ભોયલાવાડીમાં બે દીપડાની દેખાવ બાદ વન વિભાગ ત્વરિત કાર્યવાહીમાં; વ્યૂહાત્મક સ્થળોએ પાંજરા ગોઠવાયા
ઉનાના ભોયલાવાડીમાં બે દીપડાની દેખાવ બાદ વન વિભાગ ત્વરિત કાર્યવાહીમાં; વ્યૂહાત્મક સ્થળોએ પાંજરા ગોઠવાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 10:31 AM IST

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ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના શહેરના ભોયલાવાડી વિસ્તારમાં બે દીપડા રહેણાંક વિસ્તારમાં જોવા મળતા વન વિભાગે તાત્કાલિક અને અસરકારક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ઘટનાની માહિતી મળતા જ વન વિભાગના અધિકારીઓ અને રેસ્ક્યુ ટીમે વિલંબ કર્યા વગર સ્થળ પર પહોંચીને સમગ્ર વિસ્તારનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કર્યું હતું. દીપડાની અવરજવર, હિલચાલ અને સંભવિત માર્ગોની માહિતી મેળવીને કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

ભોયલાવાડી વિસ્તારમાં મુકેશભાઈ બાંભણીયાના ઘરના મુખ્ય ગેટ સુધી બે દીપડા આવી પહોંચ્યા હતા. બંને દીપડા લાંબા સમય સુધી ગેટ પાસે બેસી રહ્યા હતા, જેના કારણે પરિવારજનોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. આ સમગ્ર ઘટના ઘરમાં લગાવેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ હતી, જેના કારણે આસપાસના વિસ્તારમાં ચિંતા અને દહેશત ફેલાઈ હતી.

ઉનાના ભોયલાવાડીમાં બે દીપડાની દેખાવ બાદ વન વિભાગ ત્વરિત કાર્યવાહીમાં; વ્યૂહાત્મક સ્થળોએ પાંજરા ગોઠવાયા (વાયરલ વિડીયો)

વન વિભાગે દીપડાને સુરક્ષિત રીતે પકડી શકાય તે માટે રહેણાંક વિસ્તારની આસપાસ તેમજ તેમના સંભવિત માર્ગો પર વ્યૂહાત્મક રીતે પાંજરા ગોઠવ્યા છે. સાથે જ દિવસ-રાત પેટ્રોલિંગ અને સતત મોનિટરિંગની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. દીપડો ફરી રહેણાંક વિસ્તારમાં પ્રવેશે તો તેને કોઈ નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરી જંગલ વિસ્તારમાં છોડવાની તૈયારી પણ કરવામાં આવી છે.

વન વિભાગે સ્થાનિકોને અપીલ કરી છે કે રાત્રિના સમયે બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવું, નાના બાળકો અને વૃદ્ધોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું તેમજ પાલતુ પશુઓને સુરક્ષિત સ્થળે રાખવા. કોઈ સ્થળે દીપડો દેખાય તો અફવાઓથી દૂર રહીને તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

વન વિભાગની ઝડપી અને જવાબદાર કામગીરીને સ્થાનિકોએ આવકારી છે. સમયસર સ્થળ પર પહોંચીને પાંજરા ગોઠવવા, સતત દેખરેખ રાખવા અને લોકોને જરૂરી માર્ગદર્શન આપવાના પગલાંથી રહેવાસીઓમાં રાહતની લાગણી જોવા મળી રહી છે.

વન વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે દીપડો પાંજરામાં ઝડપાય અથવા સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ થાય ત્યાં સુધી સમગ્ર વિસ્તાર પર સતત નજર રાખવામાં આવશે અને જરૂર મુજબ વધારાની રેસ્ક્યુ ટીમ તથા સાધનો તૈનાત કરવામાં આવશે.

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UNA BHOYLAWADI
CAGES SET UP
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TWO LEOPARDS SPOTTED

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