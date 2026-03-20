ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે જંગલ વિસ્તારોમાં પીવાના પાણીના કૃત્રિમ પોઈન્ટ ઉભા કરવામાં આવ્યા
આ પગલાંના કારણે સિંહ, દીપડા સહિતના અનેક વન્ય જીવોને ઉનાળામાં મોટી રાહત મળી રહી છે.
Published : March 20, 2026 at 9:23 AM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે વન વિભાગ સક્રિય બની વન્ય પ્રાણીઓ માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરી રહ્યું છે. વેરાવળ રેન્જ હેઠળના જંગલ વિસ્તારોમાં પીવાના પાણીની તંગી ન સર્જાય તે માટે વિવિધ સ્થળોએ કૃત્રિમ પાણીના પોઈન્ટ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. આ પગલાંના કારણે સિંહ, દીપડા સહિતના અનેક વન્ય જીવોને ઉનાળામાં મોટી રાહત મળી રહી છે.
વન વિભાગ દ્વારા જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા કુદરતી પાણીના કુંડોની સાફસફાઈ કરવામાં આવી રહી છે તેમજ તેમાં નિયમિત પાણી ભરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ઉનાળાની ઋતુમાં મોટાભાગના કુદરતી પાણીના સ્ત્રોત સુકાઈ જતા હોય છે, ત્યારે આ પ્રકારની આગોતરી તૈયારી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની રહે છે.
વેરાવળ રેન્જ હેઠળ સુત્રાપાડા અને વેરાવળ તાલુકાના વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં 20થી વધુ સિંહોનો સમૂહ ઉપરાંત દીપડા અને અનેક તૃણભક્ષી પ્રાણીઓ વસવાટ કરે છે. આ તમામ પ્રાણીઓને પાણી સરળતાથી મળી રહે તે માટે વન વિભાગે કુલ 8 કૃત્રિમ પાણીના પોઈન્ટ કાર્યરત કર્યા છે. જેમાંથી 5 પોઈન્ટ ટેન્કર મારફતે, 2 હેન્ડપમ્પ દ્વારા અને 1 પોઈન્ટ પવનચક્કી દ્વારા ભરવામાં આવે છે.
વન વિભાગના અધિકારી સુનિલ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે ઉનાળામાં વન્યજીવોને પાણી માટે મુશ્કેલી ન પડે અને તેઓ જંગલ છોડીને માનવ વસાહતો તરફ ન આવે તે માટે આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સાથે જ આ પાણીના પોઈન્ટની દેખરેખ અને જાળવણી માટે ખાસ કર્મચારીઓની નિમણૂક પણ કરવામાં આવી છે. વન વિભાગના આ પ્રયાસોથી ગીર વિસ્તારમાં વન્યજીવોને ઉનાળાની કઠિન પરિસ્થિતિમાં મોટી રાહત મળી રહી છે.
