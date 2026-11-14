સુરેન્દ્રનગરના કચ્છના નાના રણના વિદેશી પર્યટકો બન્યા મહેમાન, અર્થતંત્રને મળશે વેગ
સુરેન્દ્રનગરના દસાડા તાલુકામાં આવેલ વિશ્વપ્રસિદ્ધ કચ્છનું નાનું રણ હાલ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું મુખ્ય કેન્દ્ર બન્યું છે.
Published : November 14, 2026 at 11:48 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના દસાડા તાલુકામાં આવેલ વિશ્વપ્રસિદ્ધ કચ્છનું નાનું રણ હાલ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું મુખ્ય કેન્દ્ર બન્યું છે. રણની આહલાદક પ્રાકૃતિક સુંદરતા, અદ્ભુત વન્યજીવન અને શિયાળાની ગુલાબી ઠંડીમાં મહેમાન બનતા વિદેશી પક્ષીઓને નિહાળવા માટે દેશ-વિદેશથી મોટી સંખ્યામાં પર્યટકો ઉમટી રહ્યા છે. કચ્છના નાના રણમાં ભારતના ખૂણે-ખૂણેથી તેમજ વિદેશી ધરતી પરથી પણ પ્રવાસીઓ રણનું આહલાદક દ્રશ્ય જોવા આવી રહ્યા છે. રણની ખુલ્લી સપાટી પર વિદેશી પક્ષીઓનો કલરવ, રણ લોકડી, ઝરખ અને ખાસ કરીને રણનું ઘરેણું ગણાતા ઘુડખરને નજીકથી નિહાળવા માટે આ પ્રદેશ ઉત્તમ સ્થળ સાબિત થઈ રહ્યો છે. સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત સમયે રણના મનમોહક દ્રશ્યો પ્રવાસીઓમાં ભારે કુતૂહલ અને ઉત્સાહ જગાવી રહ્યા છે.
વિદેશી પક્ષીઓનું પણ આગમન
શિયાળાની શરૂઆત થતા જ કચ્છના નાના રણમાં વિદેશી પક્ષીઓનું આગમન થાય છે. સાઈબેરિયા, યુરોપ અને મધ્ય એશિયાથી હજારો કિલોમીટરનો પ્રવાસ કરીને આ પક્ષીઓ અહીં આવે છે. ફ્લેમિંગો, પેલિકન, ક્રેન, બતક સહિતના અનેક દુર્લભ પક્ષીઓ અહીં જોવા મળે છે. પક્ષીઓના કલરવથી આખું રણ ગુંજી ઉઠે છે. પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ અને ફોટોગ્રાફર્સ માટે આ રણ સ્વર્ગ સમાન બની ગયું છે. દેશ-વિદેશના ફોટોગ્રાફર્સ અહીં આવીને પક્ષીઓ અને ઘુડખરના અદ્ભુત ફોટા પાડી રહ્યા છે. કચ્છના નાના રણનું ઘરેણું ઘુડખર આજે પણ પ્રવાસીઓના આકર્ષણનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. ઘુડખર ફક્ત અહીં જ જોવા મળે છે. તેની ઝડપ અને સુંદરતા જોઈને પ્રવાસીઓ મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય છે. રણમાં ટોળામાં ફરતા ઘુડખરને જોવા માટે પ્રવાસીઓ સવારથી જ જીપ સફારીમાં નીકળી પડે છે. આ ઉપરાંત નીલગાય, ચિંકારા, રણ લોકડી, શિયાળ, ઝરખ જેવા વન્યજીવો પણ અહીં જોવા મળે છે.
પર્યટકોના ઘસારાથી અર્થતંત્રને મળ્યો વેગ
પર્યટકોના આ ભારે ઘસારાથી સ્થાનિક અર્થતંત્રને વેગ મળ્યો છે. રણની સફર માટે જીપ સફારી ચલાવતા ડ્રાઈવરો, સ્થાનિક ગાઈડ, રિસોર્ટ સંચાલકો તેમજ પરંપરાગત હસ્તકલા અને ભરતકામનું વેચાણ કરતા સ્થાનિક કારીગરોને મોટા પ્રમાણમાં રોજગારી મળી રહી છે. પ્રવાસન પ્રવૃત્તિઓથી ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થા મજબૂત બની રહી છે અને સ્થાનિક લોકોના જીવનધોરણમાં સકારાત્મક બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે. દસાડા અને આસપાસના ગામોમાં અનેક રિસોર્ટ અને હોમ સ્ટે શરૂ થયા છે. પ્રવાસીઓ રણની મજા માણવાની સાથે સાથે સ્થાનિક સંસ્કૃતિ, લોકનૃત્ય અને પરંપરાગત ભોજનનો પણ આનંદ માણે છે. સ્થાનિક મહિલાઓ દ્વારા બનાવવામાં આવેલ ભરતકામ, પટોળા અને હસ્તકલાની વસ્તુઓની પણ પ્રવાસીઓમાં ભારે માંગ છે. જેનાથી મહિલાઓને પણ રોજગારી મળી રહી છે.
સુરતથી આવેલા પ્રવાસી ડૉ. પરેશ શાહે જણાવ્યું કે, કચ્છનું નાનું રણ ખરેખર અદ્ભુત છે. સવારે સૂર્યોદય સમયે રણનું દ્રશ્ય અને ઘુડખરને દોડતા જોવા એ એક અલગ જ અનુભવ છે. વિદેશી પક્ષીઓને જોઈને મન પ્રફુલ્લિત થઈ જાય છે. અહીં આવીને ખૂબ જ આનંદ થયો. એક વિદેશી પર્યટકે જણાવ્યું કે, અમે ઘુડખર અને ફ્લેમિંગો જોવા માટે ખાસ અહીં આવ્યા છીએ. આ સ્થળ ખૂબ જ સુંદર છે. અહીંના લોકો ખૂબ જ પ્રેમાળ છે. અહીંનું ભોજન અને સંસ્કૃતિ પણ અદ્ભુત છે. કચ્છનું નાનું રણ આજે વન્યજીવન સંરક્ષણ અને પર્યટનનો એક ઉત્તમ સમન્વય બનીને ઉભરી આવ્યું છે. સરકાર દ્વારા સુરેન્દ્રનગર સહિત 5 જિલ્લાને અડીને આવેલ કચ્છના નાના રણને ટુરીઝમ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તેને વધુ વેગ આપવામાં આવે તો અહીં પર્યટકોને વધુ આકર્ષિત કરશે તેવું સ્થાનિકોનું માનવું છે.
"સૂર્યોદય સમયે રણનું દ્રશ્ય અને ઘુડખરને દોડતા જોવા એ એક અલગ જ અનુભવ", ડૉ.પરેશ શાહ પ્રવાસી
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