રાજકોટ: આટકોટ પાસે કારના ચોરખાનામાં છુપાવેલો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો, મધ્ય પ્રદેશના 4 શખ્સની ધરપકડ

રાજકોટ રૂરલ LCB પોલીસે આટકોટ નજીકથી બોલેરોની અંદર ચોરખાનું બનાવી વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપ્યો

આટકોટ પાસે કારના ચોરખાનામાં છુપાવેલો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો
આટકોટ પાસે કારના ચોરખાનામાં છુપાવેલો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 18, 2026 at 2:49 PM IST

રાજકોટ: રાજકોટ રૂરલ LCB પોલીસે આટકોટ નજીકથી બોલેરોની અંદર ચોરખાનું બનાવી દારૂની થતી હેરાફેરી પર વોચ ગોઠવી મુદ્દામાલ સાથે ચાર વ્યક્તિને ઝડપી લીધા છે. કારની અંદર ચોરખાનું બનાવી લાખોના વિદેશી દારૂની હેરાફેરી થતી હતી.

રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લામાં દારૂબંધીના કડક અમલ માટે રાજકોટ રેન્જ આઈ.જી. અશોક કુમાર અને એસ.પી. વિજય સિંહ ગુર્જર દ્વારા અપાયેલી સૂચનાના પગલે લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB)એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. LCB પોલીસની ટીમે આટકોટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં વોચ ગોઠવીને એક બોલેરો કારમાંથી ચોરખાનું બનાવીને લઈ જવાતા વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે ચાર ઈસમોને ઝડપી પાડ્યા છે.

આટકોટ પાસે કારના ચોરખાનામાં છુપાવેલો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો

પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, LCB પી.આઈ. વી.વી. ઓડેદરા તથા PSI એચ.સી. ગોહિલ અને આર.વી. ભીમાણીના માર્ગદર્શન હેઠળ સ્ટાફ આટકોટ વિસ્તારમાં પેટ્રોલીંગમાં હતો. તે દરમિયાન મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે આટકોટ નજીક ગોંડલ ચોકડી પાસે વોચ ગોઠવવામાં આવી હતી ત્યારે ત્યાંથી પસાર થતી મહિન્દ્રા કંપનીની બોલેરો કાર (રજીસ્ટ્રેશન નંબર GJ-03-FK-1644)ને અટકાવીને તલાશી લેતા તેમાં બનાવેલા ખાસ ચોરખાનામાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.

પોલીસે આ પ્રકરણમાં મધ્યપ્રદેશના અલીરાજપુર જિલ્લાના ચાર શખ્સ લાલાભાઇ સુરસિંગ બગેલ (રહે.જવાનીયા), દીપુ મગનભાઇ અખાડિયા (રહે.જવાનીયા), મુકેશ ઉર્ફે મુકામ અંતરભાઇ બામણીયા (રહે.બડી જવારી), ઇક્રમ રઘુભાઈ અવાસીયા (રહે. ગિરદા) સહિતને કુલ રૂ. 6,61,408/- ના મુદામાલ સાથે ઝડપી લીધા છે.

આટકોટ પાસે કારના ચોરખાનામાં છુપાવેલો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો
આટકોટ પાસે કારના ચોરખાનામાં છુપાવેલો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો

આ રેડમાં પોલીસે વિદેશી દારૂની 180 એમ.એલ. ની 422 શીલપેક બોટલો (કિંમત રૂ.1,11,408/-), વાહનમાં મહિન્દ્રા બોલેરો કાર (કિંમત રૂ. 5,00,000/-), મોબાઈલ ફોન 4 નંગ (કિંમત રૂ. 40,000/-), રોકડ: રૂ. 10,000/- સહિતનો કબજો અને મુદ્દામાલનો કબજો આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે આટકોટ પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવામાં આવ્યો છે.

સંપાદકની પસંદ

