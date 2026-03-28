જામનગર: લાલપુર બાયપાસ પાસે કારના 'ચોર ખાના'માંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો, બે શખ્સની ધરપકડ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 28, 2026 at 7:49 PM IST

જામનગર: ગુજરાતમાં દારૂબંધીના કડક અમલ વચ્ચે બુટલેગરો અવનવા કીમિયા અજમાવી રહ્યા છે, પરંતુ જામનગર પોલીસની સતર્કતાને કારણે દારૂની હેરાફેરીનો વધુ એક મોટો પર્દાફાશ થયો છે. જામનગરના લાલપુર બાયપાસ પાસે આવેલા ક્રિષ્ના પાર્ક સોસાયટીના ગેટ પાસે રોડ પરથી પોલીસે એક શંકાસ્પદ કારને આંતરી હતી. તપાસ દરમિયાન કારમાં બનાવેલા ગુપ્ત (ચોર) ખાનામાંથી વિદેશી દારૂની અધધ 408 બોટલો મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે.

​ગુપ્ત ખાનામાં છુપાવ્યો હતો જથ્થો

​મળતી વિગત મુજબ, પોલીસને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે, એક કારમાં દારૂનો મોટો જથ્થો જામનગરમાં ઘૂસાડવામાં આવી રહ્યો છે. આ બાતમીના આધારે ક્રિષ્ના પાર્કના ગેટ પાસે વૉચ ગોઠવવામાં આવી હતી. જ્યારે શંકાસ્પદ કાર ત્યાંથી પસાર થઈ ત્યારે તેને રોકીને તલાશી લેવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં કાર સામાન્ય દેખાતી હતી, પરંતુ ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કરતા કારની અંદર ખાસ પ્રકારે બનાવેલા 'ચોર ખાના' મળી આવ્યા હતા. આ ખાનાઓમાં સંતાડીને રાખેલી ઇંગ્લીશ દારૂની કુલ 408 બોટલો પોલીસે કબજે કરી છે.

​આરોપીઓની ધરપકડ અને મુદ્દામાલ

​પોલીસે આ મામલે સ્થળ પરથી બે શખ્સોની ધરપકડ કરી છે, જેમના નામ કપીલ કિશનપાલ શાકલા અને ક્રિપાશંકર ઓમકારનાથ શર્મા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસે દારૂનો જથ્થો અને કાર મળીને કુલ રૂ. 8,06,120/- નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

​હરિયાણાથી જામનગર સુધીનું કનેક્શન

​પકડાયેલા આરોપીઓની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. આ દારૂનો જથ્થો હરિયાણાના ગુડગાંવ સ્થિત 'ગુડગાવ ઇંગ્લીશ વાઈન શોપ' નામની દુકાનેથી લાવવામાં આવ્યો હતો. આ જથ્થો જામનગરમાં રહેતા વિશાલ પ્રવિણભાઇ માવ નામના શખ્સને પહોંચાડવાનો હતો. હાલમાં પોલીસે બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી, જામનગરના સ્થાનિક બુટલેગર વિશાલ માવને પકડવા માટેના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

સંપાદકની પસંદ

