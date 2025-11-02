દાહોદ: સિમેન્ટના કન્ટેનરમાંથી કરોડોનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો, રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાં પ્રવેશતા ફૂટ્યો ભાંડો
20 લાખના કન્ટેનર સહિત 1.72 કરોડ ઉપરાંતના મુદ્દામાલ કબજે કરી એક ઇસમની ધરપકડ કરી છે.
દાહોદ : LCB અને ઝાલોદ પોલીસ મથકના પોલીસ કર્મીઓ રાજસ્થાન થી ગુજરાતને જોડતી સરહદ ઉપર આવેલી ઝાલોદની ધાવડીયા ચેકપોસ્ટ ઉપર રાજસ્થાન તરફ થી ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરતા વાહનોની ચેકીંગમાં હતા. તે દરમિયાન પોલીસને બાતમી મળી હતી કે એક સિમેન્ટના કન્ટેનરમાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો ગુજરાતમાં લાવવામાં આવી રહ્યો છે.
કન્ટેનરમાંથી વિદેશ દારૂ ઝડપાયો
જેને પગલે પોલીસ ટીમો સતર્ક બની હતી અને બાતમી વાળું કન્ટેન્ટ આવતા તેની તપાસ કરી હતી. જ્યારે કન્ટેનર ખોલીને અંદર જોયું તો પોલીસ પણ દંગ રહી હતી, કેમ કે દારૂનો જથ્થો એટલો વિપુલ પ્રમાણમાં હતો. પોલીસ કન્ટેનર ખાલી કરી ગણતરી કરતા ભારતીય બનાવટની ઈંગ્લીશ દારૂની 1102 પેટી જેની કિંમત 1,52,71,776 થાય છે. 20 લાખના કન્ટેનર સહિત 1.72 કરોડ ઉપરાંતના મુદ્દામાલ કબજે કરી એક ઇસમની ધરપકડ કરી છે. જ્યારે અન્ય ચાર લોકોની ધરપકડના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે દાહોદ જિલ્લો મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનનો સરહદે આવેલો જિલ્લો છે. એટલે બન્ને રાજ્યોમાંથી દારૂ તેમજ અન્ય નશાકારક દ્રવ્યો ગુજરાતમાં ઘૂસાડવા માટે દાહોદ જિલ્લામાં રહી ગુજરાતના શહેરોમાં જતા હોય છે. જેને પગલે દાહોદ જિલ્લા પોલીસ અને એલસીબીની ટીમ વોચમાં રહેતી હોય છે, અને અનેક વખત દારૂ ઝડપી પાડવામાં સફળતા મળી છે. પોલીસ થી બચવા બૂટલેગરો અવનવા કિમિયા અજમાવી દારૂ ઘૂસાડવાનો પ્રયાસ કરતા જોવા મળ્યા છે, પરંતુ પોલીસે ગોઠવેલા નેટવર્ક અને બાતમીદારોના પગલે બૂટલેગરોના કિમિયા નિષ્ફળ જતા હોય છે.
પોલીસે ધરપકડ કરી
પોલીસને ચકમો આપવા માટે સિમેન્ટના કન્ટેનરમાં સિમેન્ટની જગ્યાએ બૂટલેગરોએ મોટા પ્રમાણમાં દારૂની જથ્થો ભરીને રાજસ્થાન થી ઝાલોદ થઈ વડોદરા લઈ જવાનો પ્લાન કર્યો હતો, પરંતુ પોલીસના બાતમીદારોના પગલે આ કીમિયો નિષ્ફળ નીવડ્યો હતો. પોલીસે 5 લોકો વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી રાજસ્થાનના બાડમેર જિલ્લાના ખેમારામ બેનિવાલની ધરપકડ કરી છે. જ્યારે વડોદરા ખાતે જથ્થો મંગાવનાર બુટલેગર સહિત અન્ય ચાર લોકોની ધરપકડ ના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
