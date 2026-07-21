કરિયાણાની આડમાં વિદેશી દારૂની હોમ ડિલિવરી, ગાંધીનગર વિજિલન્સનો ઓલપાડમાં સપાટો
રાજ્યમાં દારૂબંધીના દાવા વચ્ચે ગાંધીનગર SMCની ટીમે ઓલપાડના છીણી ગામમાં કરિયાણાની દુકાનની પાછળથી ચાલતા વિદેશી દારૂના કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
Published : July 21, 2026 at 1:15 PM IST
સુરત: રાજ્યમાં દારૂબંધીના દાવા વચ્ચે ગાંધીનગર SMCની ટીમે ઓલપાડના છીણી ગામમાં કરિયાણાની દુકાનની પાછળથી ચાલતા વિદેશી દારૂના કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ કર્યો છે. કરિયાણાની દુકાનની આડમાં ચાલતા હાઇટેક વિદેશી દારૂના હોમ ડિલિવરી નેટવર્કને ઝડપી 17.80 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
કરિયાણાની આડમાં વિદેશી દારૂની હોમ ડિલિવરી
મળતી માહિતી અનુસાર, સ્ટેટ વિજિલન્સની ટીમને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે ઓલપાડના છીણી ગામમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિ ચાલી રહી છે. આ બાતમીના આધારે વિજિલન્સની ટીમે છીણી ગામમાં સ્થિત એક સામાન્ય કરિયાણાની દુકાન પાછળ અચાનક દરોડો પાડ્યો હતો. આ રેડ દરમિયાાન દૂધના કેરેટ કે કરિયાણાના સામાનની આડમાં કુશળતાપૂર્વક સંતાડેલો વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો જોઇને દરોડા પાડનાર પોલીસ અધિકારીઓ ચોંકી ગયા હતા.
વોટ્સએપના માધ્યમથી ઓર્ડર લેવામાં આવતા હતા
આ બુટલેગરોનું નેટવર્ક કોઈ સામાન્ય ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ નહોતું, પરંતુ તે અત્યંત હાઇટેક પદ્ધતિથી ચાલતું હતું. ગ્રાહકો પાસેથી સોશિયલ મીડિયા એટલે કે વોટ્સએપના માધ્યમથી વિદેશી દારૂના ઓર્ડર લેવામાં આવતા હતા. માત્ર ઓર્ડર જ નહીં, પરંતુ દમણ બેઠેલા મુખ્ય બૂટલેગરોના ઇશારે સુરત જિલ્લાના આ વિસ્તારમાં ગ્રાહકોના ઘર સુધી દારૂની હોમ ડિલિવરી કરવાનું અદ્યતન મોડેલ પણ વિકસાવવામાં આવ્યું હતું. સ્ટેટ વિજિલન્સની ટીમે આ નેટવર્ક પાછળ સંડોવાયેલા અમિત પટેલ અને ચંદુ પટેલ નામના બે મુખ્ય બૂટલેગરોને સ્થળ પરથી જ ઝડપી પાડ્યા છે, જ્યારે અન્ય સંડોવાયેલા શખ્સોને વોન્ટેડ જાહેર કરી તેમની સઘન શોધખોળ હાથ ધરી છે.
આ સફળ રેડમાં પોલીસે વિદેશી દારૂની કુલ 1776 બાટલીઓ, દેશી દારૂ તેમજ બે કાર સહિત કુલ રૂપિયા 17,80,000/- (સત્તર લાખ એંસી હજાર રૂપિયા)નો મસમોટો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. થોડા દિવસોમાં જ સ્ટેટ વિજિલન્સ દ્વારા ઓલપાડ વિસ્તારમાં બીજી વખત સફળ રેડ કરવામાં આવતા સ્થાનિક ઓલપાડ પોલીસ સ્ટેશનની કામગીરી, ક્ષમતા અને તેની શંકાસ્પદ નિષ્ક્રિયતા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. સ્થાનિક સ્તરે ચાલતા આટલા મોટા કારોબારની જાણ પોલીસને કેમ ન થઈ તે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
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