ETV Bharat / state

1 જાન્યુઆરીથી કડકડતી ઠંડી શરુ; જુઓ આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાની પાક, વરસાદ અને વર્ષ 2026ની આગાહી

1લી જાન્યુઆરી 2026થી ઠંડીનો એક તીવ્ર રાઉન્ડ શરૂ થાય તેવી શક્યતાઓનું પૂર્વાનુમાન દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે.

1 જાન્યુઆરીથી કડકડતી ઠંડી શરુ; જુઓ આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાની પાક, વરસાદ અને વર્ષ 2026ની આગાહી
1 જાન્યુઆરીથી કડકડતી ઠંડી શરુ; જુઓ આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાની પાક, વરસાદ અને વર્ષ 2026ની આગાહી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 12, 2025 at 4:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર તરીકે જાણીતા રમણીકભાઈ વામજાએ જાન્યુઆરી મહિનાની પહેલી તારીખથી ઠંડીનો તીવ્ર રાઉન્ડ શરૂ થશે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. કુદરતમાંથી મળતા સંકેતો અને નક્ષત્રો પરથી વર્ષ 2026 વરસાદને લઈને સારું હોવાની સાથે તેમને જણાવ્યું કે, આવનારા વર્ષમાં ફરી એક વખત બે ચંદ્ર અને બે સૂર્ય ગ્રહણ હોવાને કારણે કેટલીક અપ્રિય ઘટનાઓ પણ બની શકે છે, જેમાં ખાદ્ય તેલ અને અનાજની બજારમાં ચડ-ઉતર થવાની સાથે કેટલાક વિસ્તાર અને દેશોમાં વાવાઝોડાની શક્યતા પણ ઉભી થઈ શકે છે.

1લી જાન્યુઆરીથી ઠંડી માટે રહેજો તૈયાર

1લી જાન્યુઆરી 2026થી ઠંડીનો એક તીવ્ર રાઉન્ડ શરૂ થાય તેવી શક્યતાઓનું પૂર્વાનુમાન દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાએ વ્યક્ત કરી છે. 17, 18 અને 19 ડિસેમ્બરના દિવસે કરાળ થવાની શક્યતા જોવા મળી રહી છે, જે દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકારો માટે પ્રાચીન પદ્ધતિ માનવામાં આવે છે. આકાશમાં કરાળ જોવા મળે તો આવનારુ વર્ષ સારું થવાની પૂરી શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવતી હોય છે. 17મી ડિસેમ્બરથી લઈને 23મી ડિસેમ્બર સુધી આ કરાળ જોવા મળશે. ત્યારબાદ કરાળ ધીમે ધીમે દૂર થતાં ઠંડીનું વાતાવરણ એકદમ શરૂ થશે, જેને કારણે શિયાળુ પાકો જેવા કે ધાણા અને જીરૂમાં ખેડૂતોને ચિંતા ઉભી કરી શકે છે. ત્યારબાદ 1લી જાન્યુઆરીથી કડકડતી ઠંડીનો સામનો કરવા માટે લોકોએ તૈયાર રહેવું પડશે.

1 જાન્યુઆરીથી કડકડતી ઠંડી શરુ; જુઓ આગાહીકાર રમણીકભાઈ વામજાની પાક, વરસાદ અને વર્ષ 2026ની આગાહી (ETV Bharat Gujarat)

વર્ષ 2026માં બે ચંદ્ર અને બે સૂર્ય ગ્રહણ:

આવનારું 2026નું વર્ષ પણ બે ચંદ્ર અને બે સૂર્ય ગ્રહણવાળું હોવાનું સામે આવ્યું છે. 17મી ફેબ્રુઆરી અને 3જી માર્ચના દિવસે ચંદ્રગ્રહણ થશે. 12 અને 27 મી ઓગસ્ટે બે ચંદ્રગ્રહણની ઘટના સામે આવી શકે છે, જેને કારણે ઘી અને ખાદ્ય તેલ જેવી ચીજો મોંઘી થઈ શકે છે. સાથે સાથે અનાજના ભાવોમાં ઘટાડો પણ થઈ શકે છે. ચંદ્ર અને સૂર્યગ્રહણની વિપરીત અસરો રાજા અને પ્રજા પર પડી શકે છે, જેને કારણે કેટલાક દેશો અને પ્રાંતોમાં રાજા અને પ્રજા માટે સુખ શાંતિનો સમય નહીં હોય તેવી શક્યતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે. આ સિવાય આવનારું 2026 નું વર્ષ ચોમાસાની દ્રષ્ટિએ અનુકૂળ પરંતુ કૃષિ પેદાશો અને વાવાઝોડાને લઈને પ્રતિકૂળ જોવા મળી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

FORECAST FOR CROPS RAIN COLD
FORECAST FOR YEAR 2026
RAMNIKBHAI VAMJA FORECAST
RAMNIKBHAI VAMJA JUNAGADH
FORECASTER RAMNIKBHAI VAMJA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.