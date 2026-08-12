ગુજરાતમાં જાહેર દેવું, વિકાસ માટે બાધક કે વિકાસ પ્રેરક ?
ગુજરાત સરકાર ક્યા કારણોસર જાહેર દેવું કરે છે, છેલ્લાં એક દસકામાં કેટલું જાહેર દેવું કર્યું છે, તેનો GSDP સામે કેટલો રેશિયો છે ? જાણીએ વિશ્લેષણ...
Published : August 12, 2026 at 9:18 AM IST
પરેશ દવે, અમદાવાદ: ગુજરાત દેશમાં અગ્રણી વિકસિત રાજ્ય છે. નીતિ આયોગના વર્ષ-2026ના અહેવાલ પ્રમાણે ગુજરાત હાલ દેશનું ગ્રોથ એન્જિન છે. ગુજરાત રાજ્ય દેશના ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રેન્ડલીનેસ ઇન્ડેક્સમાં 56.6 સ્કોર સાથે પ્રથમ ક્રમે આવે છે. ગુજરાત દેશની કુલ નિકાસમાં 31% હિસ્સા સાથે દેશમાં પ્રથમ ક્રમે છે. ગુજરાતને તેના વિકાસના સાતત્ય, વિકાસ વૃદ્ધિ અને કલ્યાણલક્ષી યોજના માટે નાણાંકીય સંસાધનોની સતત આવશ્કતા રહે છે. રાજ્ય સરકાર પોતાના નાણાંકીય સંસાધનોના મહત્તમ ઉપયોગ સાથે સાથે જાહેર દેવું કરીને રાજ્ય સરકાર વિકાસ કાર્યો, કલ્યાણલક્ષી યોજના અને સરકારી તંત્રને ચલાવવા નાણાંકીય સંસાધનો ઉભા કરે છે. ગુજરાત સરકાર ક્યા કારણોસર જાહેર દેવું કરે છે, છેલ્લાં એક દસકામાં કેટલું જાહેર દેવું કર્યું છે, તેનું GSDP સામે કેટલો રેશિયો છે એ અંગે જાણીએ વિશ્લેષણ.
રાજ્યનું કુલ દેવું 4.30 લાખ કરોડ
ગુજરાત સરકારનું હાલ કુલ જાહેર દેવાનો અંદાજ 4.30 લાખ કરોડની આસપાસ અંદાજવામાં આવ્યો છે. વર્ષવાર ચોક્કસ જાહેર દેવાના અંદાજની વાત કરીએ તો 2026 27માં જાહેર દેવાનો કુલ અંદાજ 4,87,069 કરોડ છે. રાજ્યના આ જાહેર દેવા પાછળ સરકારે ,આ વર્ષે 33,000 કરોડ તો ફક્ત વ્યાજની ચૂકવણી માટે ખર્ચવા પડશે. રાજ્યમાં વિકાસની દોડ પાછળ સરકાર દર વર્ષે સતત જાહેર દેવું વધારતી જાય છે. વર્ષ 1999માં ગુજરાત સરકારનું જાહેર દેવું 18,510 કરોડ સુધી મર્યાદીત હતુ, જે 27 વર્ષોમાં 4.30 લાખ કરોડે પહોંચ્યું છે. હાલ પ્રત્યેક ગુજરાતીના માથે કુલ 65,100 દેવું છે.
ગુજરાતનું જાહેર દેવું આંતરમાળખાકીય વિકાસ અને કલ્યાણલક્ષી યોજનાના અમલના કારણે છે
દેશમાં વિકાસ ક્ષેત્રે અગ્રેસર સ્થાન મેળવનાર ગુજરાત રાજ્યનું વર્ષ 2025 26 સુધીમાં કુલ જાહેર દેવું 3.78 લાખ કરોડ સુધી છે. રાજ્યનું કુલ જાહેર દેવાનું પ્રમાણ Debt to GSDP Rationના પ્રમાણમાં 18.2% છે. જે FRBM ACT પ્રમાણેના 27%ના નિયમ કરતા ઓછુ છે. ગુજરાત સરકારે છેલ્લાં 10 વર્ષમાં માળખાકીય સુવિધાના વિકાસ, મૂડીગત વિકાસ પ્રક્રિયા અને કલ્યાણલક્ષી અભિગમના કારણે જાહેર દેવું કર્યું છે. વર્ષ 2015 16માં રાજ્યનું કુલ જાહેર દેવું અંદાજે 2.21 લાખ કરોડ હતુ, જે વર્ષ 2025 26 સુધીમાં 3.78 લાખ કરોડ સુધી પહોચ્યું છે. રાજ્ય સરકારના બજેટ દસ્તાવેજો અને કેગ (કંટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ)ના અહેવાલ પ્રમાણે છેલ્લાં દસકામાં ગુજરાતનું કુલ જાહેર દેવું અને વ્યાજની ચૂકવણી વધતી જાય છે. ગુજરાતમાં છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં કુલ 75,000 કરોડનું દેવું વધ્યું છે.
ગુજરાત સરકારના દેવા માટેના નાણાં ક્યાંથી મેળવે છે ?
ગુજરાત સરકારના જાહેર દેવાનો મુખ્ય સ્રોત માર્કેટ લોન છે. રાજ્ય સરકાર આશરે 80% દેવું બજાર લોન થકી મેળવે છે. અન્ય દેવામાં કેન્દ્ર સરકારની લોન, નેશનલ સ્મોલ સેવિંગ્સ ફંડ અને આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાં સંસ્થાઓના ધિરાણનો સમાવેશ થાય છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના સ્ટેટ ફાઈનાન્સ અહેવાલ પ્રમાણે ગુજરાતની નાણાંકીય સ્થિતિ અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ સારી છે. નીતિ આયોગના ફિસ્કલ હેલ્થ ઈન્ડેક્સમાં ગુજરાતનો સ્કોર 49.9નો રહ્યો છે. દેશમાં ગુજરાત નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય સૂચકાંકમાં પાંચમાં ક્રમે છે. નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય સૂચકાંકમાં ગુજરાત દેશમાં ફ્રન્ટ રનર છે. નીતિ આયોગે પોતાના રિપોર્ટમાં નોંધ્યું છે કે, ગુજરાત રાજ્ય તેના મહેસુલી ખર્ચમાં સબસિડી ખર્ચ પહેલાં 9% હતો, જે વધીને 2023 24માં 15%એ પહોંચ્યો છે. નીતિ આયોગના અહેવાલ પ્રમાણે ગુજરાતની દેવા સ્થિરતાનો સ્કોર 42.0, નાણાંકીય દૂરદર્શિતા 51.5 અને ઋણ સૂચકાંક 74.2 છે. ગુજરાતે છેલ્લાં 22 વર્ષથી એક પણ વખત ઓવરડ્રાફ્ટ લીધો નથી.
ગુજરાત સરકારને જાહેર દેવું કેમ કરવું પડે છે ?
ગુજરાત સરકારને વિવિધ કારણોસર જાહેર દેવું કરવું પડે છે. રાજ્ય સરકારને સરકારી આવક કરતા ખર્ચ વધતા અન્ય સ્રોતથી ઉધાર નાણાં મેળવવા પડે છે. વર્ષ 2026 27ના બજેટમાં રેવન્યુ સરપ્લસ 25,587 કરોડ છે. આમ છતાં રાજ્ય સરકારે કુલ અંદાજિત આવક અને ખર્ચના તફાવત સામે 65,520 કરોડનું ફિસ્કલ ડેફિસીએટ અંદાજીત છે, જે રાજ્યની GSDPના આશરે 2 % છે. વર્ષ 2026 27માં ગુજરાતનું કુલ ચૂકવવાપાત્ર જાહેર દેવું GSDPના 14.7 % રહેવાનો અંદાજ છે.
ગુજરાતનું અર્થતંત્ર અને Debt to GSDP Ration
ગુજરાત દેશનું ઝડપથી વિકસતુ અર્થતંત્ર છે. વીસ વર્ષમાં ગુજરાતનું રાષ્ટ્રીય જીડીપીમાં યોગદાન 8.3%થી વધીને 11.4%ની સરેરાશે પહોંચ્યું છે. 16માં નાણાંપંચે ગુજરાતની વીજ વ્યવસ્થાને દેશમાં શ્રેષ્ઠ ગણાવી છે. આર્થિક મુદ્દે ગુજરાતે પ્રમાણમાં નાણાંકીય સ્થિરતા જાળવી છે, ફ્રિબીસ થી દૂર રહી છે. વર્ષ 2026 27ના નાણાંકીય વર્ષમાં રાજ્યના કુલ અંદાજિત જાહેર દેવાની રકમ 4.30 લાખ કરોડ સુધી પહોંચશે, આમ છતાં રાજ્યનો Debt to GSDP Ration 15.5%ની આસપાસ રહ્યો છે. ગુજરાતના જાહેર દેવા માટે ધ્યાને રાખવા બાબત એ છે કે, રાજ્યમાં દેવાનો ગુણોત્તર ધીરે પણ વધી રહ્યો છે. 2025 26ના સુધારેલા અંદાજમાં Debt Ration 14.4 % થી વધીને 2026 27માં 14.7 % થયો છે. જે પૈકી કુલ 33,019 કરોડ વ્યાજ ચૂકવવાનું છે. રાજ્ય સરકાર પોતાની મહેસુલી આવક પૈકી 43 % રકમ કર્મચારીઓના પગાર, પેન્શન અને દેવાના વ્યાજની ચૂકવણી કરવા પાછળ ખર્ચે છે.
ગુજરાતનું 2026 2027માં જાહેર દેવું અને તેના કારણો
વર્ષ 2026 27માં ગુજરાત રાજ્યના બજેટમાં કુલ FISCAL DEFICIT 65,52 કરોડ છે. જે પૈકી કૃષિ વિજળીની સબસિડીની રકમ 7,926 કરોડ અંદાજવામાં આવી છે. રાજ્યમાં જાહેર દેવામાં મૂડી ખર્ચ વધતુ જોવા મળે છે. કુલ 1,07,160 કરોડ મૂડી ખર્ચ તરીકે અંદાજવામાં આવ્યો છે. જે રાજ્યની GSDPના 14.7 % છે. રાજ્ય આ વર્ષે કુલ 43,252 કરોડ મુડી પેટે અને 33,019 કરોડ વ્યાજ પેટે ચૂકવશે.
ગુજરાતનું જાહેર દેવું બોજો કે વિકાસ એન્જિન એ સમય જ બતાવશે
આર્થિક અને ઔદ્યોગિક રીતે વિકસિત ગુજરાત રાજ્યનું વિકાસ એન્જિન જાહેર દેવા પર પણ અવલંબે છે. હાલ રાજ્યનું નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય સંકટ તરીકે જોવાતું નથી. પરંતુ લાંબાગાળાની દ્રષ્ટીએ રાજ્યના બજેટ પર સંકટ સર્જી શકે છે. હાલ રાજ્ય તેના જાહેર દેવાનો ઉપયોગ આંતરમાળખાકીય સુવિધાના નિર્માણ માટે કરે છે, જૂના દેવા અને વ્યાજ ચૂકવવાની જવાબદારી પણ અદા કરે છે. રાજ્યના જાહેર દેવા થકી સર્જાતી આંતરમાળખાકીય સુવિધા અને સામાજિક વિકાસ પાછળના ખર્ચનું ઈચ્છિત પરિણામ આવે તો દેવું બોજો નહી પણ પ્રેરક બની શકે. પણ જો રાજ્યની GSDPની સરખામણીએ જાહેર દેવું વધુ વધે, વ્યાજ અને બિન ઉત્પાદક ખર્ચ વધે તો જાહેર દેવું સંકટ બની શકે છે.
રાજ્ય સરકાર હાલ ગિફ્ટ સિટી નિર્માણ, મેટ્રો ટ્રેન નેટવર્ક સહિત બુલેટ ટ્રેન નેટવર્ક, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030ના આયોજન સહિત અનેક મોટા પ્રોજેક્ટ માટે મોટું મૂડી ખર્ચ કરી રહી છે. સાથે રાજ્યના ગરીબ પરિવારોને વિકાસના મૂખ્યધારામાં સમાવવા માટે વિવધ કલ્યાણલક્ષી ખર્ચ કરે છે, જે પૈકી સબસિડીનો ફાળો વિશે છે. આ પરિબળોના કારણે રાજ્ય સરકારના નાણાંકીય સંસાધનો પર વધુ બોજો પડે છે.
રાજ્ય સરકારની ઐદ્યોગિત નીતિ ટેકનોલોજી આધારિત છે, જ્યાં સરકારે ઉદ્યોગો માટે વિશેષ છૂટ અને સવલતો આપવી પડે છે. ગરીબ પરિવારોને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ સહિત વિવિધ કલ્યાણલક્ષી યોજનાઓ થકી સેફટી નેટ આપવી પડે છે. કોરોનાકાળ અને વૈશ્વિક પરિબળોના કારણે અર્થતંત્ર ઉપર સતત પડતી અસરો પણ રાજ્યના નાણાંકીય સંસાધનો, તેની ઉત્પાકતા અને જાહેર દેવા વધારા પર પડે છે. હાલ ગુજરાતમાં જાહેર દેવા થકી વિકાસ આધારિત સંસાધોનો ઉભા કરવાનો ઝોક છે, એ જ ધ્યેયને પરિણામ મળે તો જ ગુજરાતમાં વધતુ જાહેર દેવું વિકાસ એન્જિન બની શકે, નહીં તો રાજ્યના વિકાસની ગાડીને સતત દેવાના ડોઝ થકી જ ટેકો આપવો પડશે. જે લાંબાગાળે રાજ્યના નાણાંકીય સંસાધનો અને વિકાસ પર અસર કરશે.
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