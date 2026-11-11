સુરતઃ પારસી પરિવાર સાત પેઢીથી સાચવે છે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની પાઘડી, ભાઈબીજના દિવસે થાય છે દર્શન
સ્વામિનારાયણ ભગવાને અરદેશર કોટવાલને પાઘડી અને શ્રીફળ આપ્યા હતા, આજે તેમની સાતમી પેઢી સાચવી રહી છે ઐતિહાસિક ધરોહર.
Published : November 11, 2026 at 10:23 PM IST
સુરતઃ દક્ષિણ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પારસી અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વચ્ચેના અનોખા આધ્યાત્મિક સંબંધની એક ઐતિહાસિક કડી આજે પણ જીવંત છે. 201 વર્ષ પહેલા સ્વામિનારાયણ ભગવાને પારસી પરિવારને આપેલી પાઘડી આજે પણ સચવાઈ રહી છે. વાડિયા પરિવારની સાતમી પેઢી આજે પણ તેને પારિવારિક ધરોહર સમજીને જતન કરી રહ્યો છે.
કેવી રીતે પારસી પરિવારને મળી હતી પાઘડી?
ઇતિહાસ મુજબ સંવત 1881ના માગશર સુદ ત્રીજના દિવસે સ્વામિનારાયણ ભગવાને સુરતથી પ્રસ્થાન કર્યું હતું. તે સમયે અરદેશર કોટવાલે ભગવાનના રોકાણથી લઈને આગતા-સ્વાગતા અને ઉત્તમ વ્યવસ્થાઓ કરી હતી. વિદાય સમયે અરદેશર કોટવાલના મનમાં ભગવાનની કોઈ એવી સ્મૃતિ મેળવવાની ભાવના જાગી હતી, જેની તેઓ નિત્ય પૂજા-અર્ચના કરી શકે. ભક્તના મનનો ભાવ જાણીને સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતાના મસ્તક પર ધારણ કરેલી પાઘડી અને શ્રીફળ તેમને ભેટ સ્વરૂપે અર્પણ કર્યાં હતાં.
સમય જતાં આ અમૂલ્ય ધરોહર અરદેશર કોટવાલના પુત્ર જહાંગીરશાહ અને ત્યારબાદ તેમની પત્ની ડોશીબાઈ પાસે રહી હતી. ત્યાર પછી મોસાળના સોરાબજી એડલજી વાડિયા પરિવાર પાસે આ પવિત્ર સ્મૃતિ આવી પહોંચી હતી. ત્યારથી આજદિન સુધી વાડિયા પરિવાર આ ધરોહરનું શ્રદ્ધા અને આદરપૂર્વક જતન કરી રહ્યો છે.
ભાઈબીજના દિવસે જાહેર દર્શન માટે મુકાય છે પાઘડી
આ ઘટનાને આજે 201 વર્ષ વીતી ગયા છે, પરંતુ ભગવાને આપેલી આ અમૂલ્ય ભેટનું જતન સુરતનો વાડિયા પરિવાર આજે પણ પોતાના પરિવારની પવિત્ર ધરોહર સમજીને કરી રહ્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે પરિવારની સાતમી પેઢી સુધી આ પરંપરા અવિરત જળવાઈ રહી છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી પરંપરા મુજબ દર વર્ષે માત્ર ભાઈબીજના પવિત્ર દિવસે જ આ ઐતિહાસિક પાઘડીનાં જાહેર દર્શન માટે મૂકવામાં આવે છે, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દર્શનનો લાભ લઈ ધન્યતા અનુભવે છે.
પાઘડીની સુરક્ષા માટે ઘરમાં અલાયદો પૂજા રૂમ
સુરતના સૈયદપુરા વિસ્તારમાં રહેતા વાડિયા પરિવારે 201 વર્ષ જૂની આ પાઘડીની સુરક્ષા માટે ઘરમાં અલગથી પૂજા રૂમ બનાવ્યો છે. પાઘડીને કુદરતી રીતે સુરક્ષિત રાખવા અને તેને કોઈ નુકસાન ન થાય તે માટે ખાસ લાકડાની પેટીમાં રાખવામાં આવે છે. કાપડમાં જીવાત કે જંતુ ન લાગે તે માટે પરિવાર દ્વારા નિયમિત રીતે કપૂરની ગોટીઓ, લવિંગ અને નેપ્થલીન બોલ્સ મૂકવામાં આવે છે. બે સદીથી વધુ સમય વીતી જવા છતાં આ પરંપરાગત જતનના પ્રયાસોથી પાઘડી અને શ્રીફળને સાચવી રાખવામાં આવ્યાં છે.
સાતમી પેઢી પણ દરરોજ કરે છે પૂજા-અર્ચના
વાડિયા પરિવારની સાતમી પેઢીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા શેઝાદ વાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, સ્વામિનારાયણ ભગવાને સાક્ષાત મારા પૂર્વજ અરદેશર કોટવાલને આ પાઘડી ભેટ આપી હતી. પાઘડીની સાથે શ્રીફળ પણ 201 વર્ષ જૂનું છે. અમારા પરિવાર માટે આ માત્ર ઐતિહાસિક વસ્તુ નથી, પરંતુ ભગવાન સાથે જોડાયેલી અમૂલ્ય સ્મૃતિ અને પવિત્ર ધરોહર છે. પરિવારના સભ્યો આજે પણ દરરોજ સવારે આ પાઘડીની પૂજા-અર્ચના કરે છે.
પારસી પરંપરા સાથે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય પ્રત્યે પણ અતૂટ શ્રદ્ધા
સૌથી વિશેષ બાબત એ છે કે વાડિયા પરિવાર મૂળ પારસી સમુદાયનો હોવા છતાં બે સદીથી વધુ સમયથી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય પ્રત્યે પણ અતૂટ શ્રદ્ધા ધરાવે છે. પરિવારના સભ્યો પારસી ધર્મની પરંપરા મુજબ પવિત્ર જનોઈ એટલે કે કુસ્તી ધારણ કરે છે, તો બીજી તરફ ગળામાં શ્રીજી મહારાજની કંઠી પણ પહેરે છે.
આમ, ધર્મ અને સંસ્કૃતિની સરહદોથી પર ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને માનવતાનો અનોખો સંદેશ આપતો સુરતનો આ વાડિયા પરિવાર 201 વર્ષ જૂની સ્વામિનારાયણ ભગવાનની પાઘડીનું સાત પેઢીઓથી જતન કરીને ઇતિહાસની એક અમૂલ્ય ધરોહરને જીવંત રાખી રહ્યો છે.
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