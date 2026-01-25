મહાશિવરાત્રી મેળામાં પ્રથમ વખત NCC અને કોલેજીયન યુવાઓની લેવાશે મદદ, પોલીસ વિભાગનો નિર્ણય
પ્રથમ વખત મહાશિવરાત્રીના મેળામાં એનસીસી અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને સ્વયંસેવક તરીકે કામગીરી સોંપવામાં આવી શકે છે.
Published : January 25, 2026 at 10:39 AM IST
જુનાગઢ: ગરવા ગિરનારની ગોદમાં આયોજિત થતો પાંચ દિવસનો મહા શિવરાત્રીનો મેળો જીવ અને શિવના મિલન રૂપે આદિ અનાદિ કાળથી યોજાતો આવે છે, ત્યારે આ વર્ષના મહાશિવરાત્રીના મેળામાં પ્રથમ વખત NCC અને કોલેજોમાં અભ્યાસ કરતા 18 વર્ષ કરતાં તેથી વધુ ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓને મેળામાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સંચાલન યાત્રિકોની મદદ અને માર્ગદર્શન માટે વિશેષ વોલેન્ટિયર તરીકે પસંદ કરવાનો નિર્ણય જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા કરાયો છે.
પ્રથમ વખત શિવરાત્રીના મેળામાં NCC કેડેટને જવાબદારી
ગરવા ગિરનારની ગોદમાં આદી અનાદિ કાળથી મહાશિવરાત્રીનો મેળો યોજાતો આવે છે. ગિરનારમાં આયોજિત મેળાને શિવ અને જીવના મિલન સ્વરૂપે પણ જોવામાં આવે છે, ભવનાથ તળેટીમાં આયોજિત આ મેળામાં લાખોની સંખ્યામાં શિવ ભક્તો સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાંથી આવતા હોય છે, તેમાં પણ શિવરાત્રીના દિવસે જાણે કે ભવનાથની ગિરીતળેટી માનવ મહેરામણના કીડીયારાથી ઉભરાતી હોય તેવા દ્રશ્યો એકદમ સામાન્ય જોવા મળતા હોય છે.
ત્યારે આ વખતે મેળામાં આવનાર પ્રત્યેક ભાવિકની વ્યવસ્થા માર્ગદર્શન ટ્રાફિકનું સૂચારુ આયોજન અને યોગ્ય જગ્યાએ પ્રત્યેક ભાવિકોને મોકલી શકાય તે માટે NCC અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા 18 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓને પ્રથમ વખત શિવરાત્રીના મેળામાં ખાસ વોલન્ટિયર તરીકે નિમણૂક આપવાની પહેલ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે
ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન અને માર્ગદર્શન માટે ઉપયોગ
પ્રથમ વખત મહાશિવરાત્રીના મેળામાં એનસીસી અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને સ્વયંસેવક તરીકે કામગીરી સોંપવામાં આવી શકે છે, જેમાં મેળાના પાંચ દિવસ દરમિયાન પોલીસની મદદગારીમાં ટ્રાફિક નિયંત્રણની સાથે મેળામાં આવતા પ્રત્યેક યાત્રિકોને માર્ગદર્શન અને સહાય મળી રહે તેવા હેતુ માટે પ્રથમ વખત આવી પહેલ કરવામાં આવી રહી છે, શિવરાત્રીના મેળામાં સ્વયંસેવક તરીકે સામેલ થવા માંગતા તમામ યુવાનોએ ક્યુ આર કોડ મારફતે રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે ત્યારબાદ જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને સ્વયંસેવક તરીકે રાખવા કે નહીં તેનો અંતિમ નિર્ણય કરવામાં આવશે.
જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસે આપે વિગતો
જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકે આગામી મહાશિવરાત્રીના મેળાનું સુચારું આયોજન થાય અને ખાસ કરીને મેળાના પાંચ દિવસો દરમિયાન ટ્રાફિક વ્યવસ્થાનું નિયમન અને લાખોની સંખ્યામાં આવતા ભાવિકોને યોગ્ય માર્ગદર્શન મદદ અને સહાય ભવનાથ તળેટીમાં કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલીમાં મળી શકે તે માટે આ વર્ષે મેળાના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત એનસીસી અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની સ્વયંસેવક તરીકે પસંદગી કરવાની લઈને જિલ્લા પોલીસ ખૂબ જ હકારાત્મક દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે, અને વિદ્યાર્થીઓની નોંધણી થયા બાદ સ્વયંસેવક તરીકે પસંદગીને લઈને અંતિમ નિર્ણય કરવામાં આવશે.