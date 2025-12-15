આઝાદી બાદ પહેલીવાર અમરેલી જિલ્લાના સુડાવડ ગામે પહોંચી વીજળી, ગામવાસીઓમાં જોવા મળી હરખની લાગણી
ઉર્જામંત્રી કૌશિક વેકરીયા સુડાવડ ગામ પહોંચીને વીજળી મેળવેલા ઘરોની મુલાકાત લઈને સુડાવડવાસીઓ સાથે મુલાકાત કરતા ગામમાં હરખની લાગણીઓ જોવા મળી હતી.
Published : December 15, 2025 at 4:23 PM IST
અમરેલી: આઝાદીના 75 વર્ષ બાદ બગસરાના સુડાવડ ગામેના વિસ્તારમાં વીજળી આવતા 70-75 વર્ષથી અંધકારમાં જીવતા ઘરોમાં રોશનીનો ઝગમગાટ થયો હતો. આજદિન સુધી દીવા ફાનસ પર જીવતા ઘરોમાં રાજ્યના ઊર્જામંત્રી કૌશિક વેકરીયાના પ્રયત્નોથી ઘરોમાં વીજ પ્રકાશ પહોંચ્યો હતો. ઉર્જામંત્રી કૌશિક વેકરીયા સુડાવડ ગામ પહોંચીને વીજળી મેળવેલા ઘરોની મુલાકાત લઈને સુડાવડવાસીઓ સાથે મુલાકાત કરતા ગામમાં હરખની લાગણીઓ જોવા મળી હતી.
બગસરાના સુડાવડ ગામથી અંદાજે એક દોઢ કિલોમીટર દૂર આવેલા વાડ વિસ્તારમાં રહેતા 15 જેટલા પરિવારો માટે આજે ઐતિહાસિક દિવસ સાબિત થયો છે. વર્ષોથી અંધકારમાં જીવન જીવતા આ પરિવારોના ઘરમાં આખરે વીજળી પહોંચી છે. લગભગ 70 થી 75 વર્ષથી અહીં વસવાટ કરતા પરિવારો અત્યાર સુધી દીવા, ફાનસ અને સોલાર લાઇટના સહારે જીવન પસાર કરતા હતા, પણ આજે જ્યારે તેમના ઘરમાં વીજળીના બલ્બ પ્રગટ્યા ત્યારે લોકોના ચહેરા પર અણમોલ ખુશી જોવા મળી હતી ને સોનાનો સૂરજ ઊગ્યો હોવાનો અહેસાસ સુડાવડવાસીઓએ કર્યો હતો.
હરિભાઈ મકવાણાએ જણાવ્યું કે, ગામથી એક કિલોમીટર દૂર આવેલા વિસ્તારમાં 15 પરિવારો વર્ષોથી વસવાટ કરે છે, પરંતુ અહીં રહેતા કોઈએ પોતાના ઘરમાં ક્યારેય વીજળી જોઈ નહોતી. “અમે દીવા અને ફાનસના અજવાળે જીવન જીવતા હતા. સોલાર રાખવો પડતો હતો, પરંતુ પૂરતું પ્રકાશ મળતો નહોતો. આજે 75 વર્ષ પછી અમારા નિવાસસ્થાને વીજળી આવી છે અને વીજળી આવતા હવે તેમના બાળકો રાત્રિના સમયમાં ઘર બેઠા શાંતિથી અભ્યાસ કરી શકશે. આ વિસ્તાર વન્યપ્રાણી પ્રભાવિત હોવાથી અંધારામાં ડર લાગતો હતો, પરંતુ હવે વીજળીના અજવાળે સુરક્ષાની લાગણી પણ વધશે. “અમારા ઘરમાં આજે વીજળી રૂપી દીવો પ્રગટ્યો છે, જાણે અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફની યાત્રા પૂર્ણ થઈ હોય તેવો અહેસાસ અનુભવ્યો હતો. સરપંચ સહિત તમામ અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો હતો.
સુડાવડ ગામના સરપંચ પ્રવીણભાઈ આસોદરિયાએ જણાવ્યું કે, ગામથી એક કિલોમીટર અંદર આવેલા આ વિસ્તારમાં છેલ્લા 70 વર્ષથી વધુ સમયથી 15 પરિવારો વસવાટ કરે છે. “આ પરિવારો દીવાના સહારે જીવન જીવતા હતા. અહીં જ્યોતિગ્રામ યોજના કે નિયમિત લાઈટની સુવિધા નહોતી. પરંતુ છેલ્લા એક વર્ષથી સતત મહેનત કરીને PGVCL તથા સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. દરખાસ્ત તૈયાર કરીને સતત ફોલોઅપ કરાયો, જેના પરિણામે આજે અહીં વીજળી પહોંચી છે, જ્યારે જુનાગઢ PGVCL ના કાર્યપાલક ઇજનેર કે.બી.પટેલ દ્વારા 15 ધરોમાં વીજજોડાણ આપી દીધું અને ડોક્યુમેન્ટેશનમાં સમય લાગ્યો એટલે જ્યોતિગ્રામ યોજનામાં મફત વીજળી આપી હોવાનું જણાવ્યું હતું. આવા વીજળી વિહોણા ઘરોમાં રોશની આપવા નવનિયુકત ઊર્જામંત્રી કૌશિક વેકરીયા પણ આવ્યા હતા અને સુડાવડવાસીઓએ સામૈયા કરીને મંત્રીને વધાવ્યા હતા.
Pgvcl વિભાગ દ્વારા જ્યોતિગ્રામના થાંભલાઓ નાખીને વીજળી ઘરોમાં આવવાથી અંધારમાં જીવતા લોકોએ આપ્યા અંતરના આશીર્વાદ આપ્યા હતા. જે ઘરોમાં ફાનસ પ્રગટતા ત્યાં પંખાઓ, લાઇટ અને ટીવી શરૂ થવાની ખુશી વ્યક્ત કરતા ઉર્જામંત્રી કૌશિક વેકરીયાએ વિકાસની નવી કડી કંડારવાનું કાર્ય ગણાવ્યું હતું, વીજળી વિહોણા પરિવારને અજવાળા કર્યા હતા અને વર્ષોની વેદના બાદ સુડાવડના આ વાડ વિસ્તારમાં હવે સાચા અર્થમાં વિકાસનો પ્રકાશ પહોંચ્યો છે.
