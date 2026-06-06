સુરેન્દ્રનગરમાં પહેલીવાર 40 ગામોના લોકોનું મફત હેલ્થ ચેકઅપ, આંખના રોગો ધરાવતા 10,000થી વધુ દર્દી મળ્યા
જિલ્લાના 40 ગામમાં અંદાજિત 10,000થી વધુ અલગ અલગ આંખના રોગો ધરાવતા દર્દીઓ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Published : June 6, 2026 at 7:09 PM IST|
Updated : June 6, 2026 at 7:19 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 40 ગામોમાં વસવાટ કરતા ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકોનું મેડિકલ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રથમ વખત આ પ્રકારનો પ્રોજેક્ટ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં યોજવામાં આવ્યો છે. રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર તેમજ સુરેન્દ્રનગર રોટરી ક્લબ અને સામાજિક સંસ્થાઓ, ધાર્મિક સંસ્થાઓ અને સરપંચો અને આગેવાનોએ એક ટીમ બનાવી અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 40 ગામોના લોકોના આરોગ્ય અંગેની તપાસ કામગીરી હાથ ધરાવામાં આવી છે. જેમાં ગ્રામીણ વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા લોકોની ફિટનેસ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવી રહી છે. આંખના ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમના લેબોરેટરી ટેસ્ટ પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જેમાં સૌથી વધુ આંખના દર્દીઓ હોવાનું સામે આવ્યું છે. 40 ગામમાં અંદાજિત 10,000 થી વધુ અલગ અલગ આંખના રોગો ધરાવતા દર્દીઓ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગરમાં ગ્રામીણ વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા લોકોને કેલ્શિયમની ખામી હોવાનું પણ રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું છે અને તે પ્રકારના દર્દીઓની સંખ્યા પણ વધુ પડતી હોવાનું સામે આવ્યું છે. સામાજિક સંસ્થા અને ધાર્મિક સંસ્થા તેમજ મેડિકલ સંસ્થાઓ દ્વારા ડોક્ટરોની ટીમો પણ 40 ગામોમાં મોકલી અને ટેસ્ટિંગ બાદ જે લોકોને ઉણપ હોય તેમની સારવાર પણ આપવામાં આવી રહી છે અને યોગ્ય રીતે તેમની સારવાર પણ કરાવવામાં આવી છે અને વધુ તકલીફ પડે તો તેમને તદ્દન ફ્રીમાં સારવાર થાય તેવી હોસ્પિટલોમાં પણ લઈ જવામાં આવ્યા છે.
ત્યારે આંખના નંબરો ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકોને સૌથી વધુ હોવાનું સામે આવતા 40 ગામમાં 7,000 થી વધુ લોકોને ચશ્માનો વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત જે લોકોને મોતિયા તેમજ આંખમાં અન્ય ઉણપો હોય તેમને સારવાર માટે આંખની સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. અને તેનો ખર્ચો પણ ધાર્મિક અને સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ વખત 40 ગામોમાં એક સાથે આ સેવાનો યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરના ગ્રામીણ વિસ્તારોના લોકોની આરોગ્યની તકેદારી પણ હવે ધીમે ધીમે શરૂ કરવામાં આવી છે અને તેમનો ઈલાજ પણ થાય તે પ્રકારના પ્રયત્ન હવે શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.
સૌથી વધુ આંખ અને કેલ્શિયમની ખામીઓ સામે આવી તેમની સારવાર પાછળ 30 લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો- મોહન પટેલ, સામાજિક આગેવાન
આ અંગે સામાજિક આગેવાન મોહન પટેલે જણાવ્યું કે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 40 ગામોના લોકોનું હેલ્થ ચેકઅપ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને સર્વે કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં આંખની ખામી અને કેલ્શિયમની ખામી અને ચામડીના સૌથી વધુ રોગોના દર્દીઓ હોવાનું નોંધાયું છે. તમામના ઈલાજ પાછળ 30 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો અલગ અલગ સંસ્થાઓ તેમજ અલગ અલગ સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં ચશ્માઓનું વિતરણ, મોતિયાના ઓપરેશનો, આંખના ઓપરેશન, તેમજ ચામડીના રોગો હોય તો તેના સ્કેનિંગ ટેસ્ટીંગ કરાવવામાં આવ્યા છે અને તમામ લોકોને સારવાર મળી રહે તે માટેના પ્રયત્નો સાથ કરવામાં આવ્યા છે.
દર્દીઓની સારવાર અને ચેકઅપ કરતા ડૉ. યશ દવેએ જણાવ્યું કે, શ્રીમદ રાજચંદ્ર સર્વમંગલ હોસ્પિટલ દ્વારા સુરેન્દ્રનગરમાં છેલ્લા દોઢ-બે મહિનાથી આપણા કેમ્પ ચાલી રહ્યા છે. જેમાં એનિમિયા ચેકઅપ અને આઈ ચેકઅપ થાય છે. જેમાં એનિમિયા ચેકઅપમાં જેના લોહીના કણોની ઓછા હોય છે તેમને અમે ફ્રી ટેબ્લેટ્સ અને નાના છોકરાઓને સીરપ આપી રહ્યા છીએ. તેમજ આઈ ચેકઅપમાં આપણે આંખની તપાસ કરીને ચશ્માના નંબર કાઢીને ચશ્મા ફ્રીમાં વિતરણ કરી રહ્યા છીએ. જેમાં ગામના દર્દીઓ આવી રહ્યા છે તેમને સારો લાભ મળી રહ્યો છે. આમાં કોઈપણ ફી વસૂલવામાં આવતી નથી.
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