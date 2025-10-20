રાજકોટના ઉપલેટામાં ગૌ માતાના લાભાર્થે ચોથા વર્ષે રાહતદરે ફટાકડા મોલનું આયોજન

ETV Bharat / state

ઉપલેટા નગરપાલિકા સંચાલિત એનિમલ હોસ્ટેલની ગાયોના લાભાર્થે ચોથા વર્ષે રાહતદરે ફટાકડા મોલનું ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 20, 2025 at 5:38 PM IST

રાજકોટ: ઉપલેટાના એપલગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ ગ્રુપ દ્વારા શહેરની કન્યાશાળા ખાતે ઉપલેટા નગરપાલિકા સંચાલિત એનિમલ હોસ્ટેલની ગાયોના લાભાર્થે ચોથા વર્ષે રાહતદરે ફટાકડા મોલનું ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રુપ દ્વારા છેલ્લા આઠ વર્ષથી રાહતદરે ફટાકડા મોલનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં છેલ્લા ચાર વર્ષથી ગૌ માતાના લાભાર્થે ખાસ કાર્યક્રમ યોજાય છે. આ મોલમાંથી થતા નફાની રકમ એનિમલ હોસ્ટેલમાં રહેલી ગાયોના લાભ માટે અર્પણ કરવામાં આવે છે.

એપલગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ ગ્રુપના સંજય બોરખતરીયાએ જણાવ્યું કે, “અમે છેલ્લા આઠ વર્ષથી રાહતદરે ફટાકડા મોલનું આયોજન કરીએ છીએ, પરંતુ છેલ્લા ચાર વર્ષથી ગૌ માતાના લાભાર્થે આ ખાસ કાર્યક્રમ યોજીએ છીએ. આનો હેતુ લોકોને પોસાય તેવા ભાવે ફટાકડા પૂરા પાડવા અને ગૌ માતાના લાભ માટે યોગદાન આપવાનો છે.”

આયોજકોએ જણાવ્યું કે, પ્રથમ વર્ષે ₹2,51,000, બીજા વર્ષે ₹4,32,000 અને ત્રીજા વર્ષે ₹5,04,000ની રકમ ગૌ માતાના લાભાર્થે અર્પણ કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષે પણ વધુ રકમ એકત્ર કરવાના હેતુથી લોકોને આ મોલમાંથી ખરીદી કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

આ ગ્રુપ વર્ષ દરમિયાન નવરાત્રી મહોત્સવ, રાહતદરે ફટાકડા મોલ સહિત અનેક સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરે છે. વધેલા ફટાકડાનો જથ્થો શહેરની સેવાકીય સંસ્થાઓને વિનામૂલ્યે આપવામાં આવે છે, જેથી ગરીબ અને શ્રમજીવી વિસ્તારોના બાળકો અને લોકો દિવાળીની ઉજવણી કરી શકે.

આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર, ફટાકડા પર બજેટને અનુરૂપ ભાવ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, જેથી દરેક વ્યક્તિ પોતાની સુવિધા મુજબ ખરીદી કરી શકે. આ કાર્યક્રમમાં લોકો પૂરો સહયોગ આપી રહ્યા છે, અને દિવાળી નજીક આવતાં ખરીદીમાં વધારો થવાની શક્યતા છે.

