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જામનગરના મેળામાં ફૂડ શાખાના દરોડા, વાસી ઢોકળા-ચટણી અને દાઝેલું તેલ ઝડપાયું

જામનગરના લોકપ્રિય શ્રાવણી મેળામાં લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતા ખાણી-પીણીના ધંધાર્થીઓ સામે જામનગર મહાનગરપાલિકા (JMC)ની ફૂડ શાખાએ કડક કાર્યવાહી કરી છે.

જામનગરના મેળામાં ફૂડ શાખાના દરોડા
જામનગરના મેળામાં ફૂડ શાખાના દરોડા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 12:49 PM IST

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જામનગર: જામનગરના લોકપ્રિય શ્રાવણી મેળામાં લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતા ખાણી-પીણીના ધંધાર્થીઓ સામે જામનગર મહાનગરપાલિકા (JMC)ની ફૂડ શાખાએ કડક કાર્યવાહી કરી છે. મેળો માણવા આવતા હજારો સહેલાણીઓના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતા લોકો સામે મહાનગરપાલિકાની FSO (ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર) ટીમે મેળા પરિસરમાં ધમધમતા ફૂડ સ્ટોલ્સ પર આકસ્મિક અને સઘન ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું.

અખાદ્ય પદાર્થના જથ્થાનો નાશ

તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી આ અચાનક તપાસ દરમિયાન ખાણીપીણીના સ્ટોલ પરથી ભારે માત્રામાં બિનઆરોગ્યપ્રદ અને વાસી ખોરાક મળી આવ્યો હતો. આરોગ્ય વિભાગની ટીમે મેળો શરૂ થાય તે પહેલાં જ સ્ટોલ પર છાપો મારી સ્થળ પરથી આશરે 40 કિલો વાસી સ્ટીમ ઢોકળા, 200 નંગ વાસી પાંવ, 2 કિલો બગડી ગયેલું દહીં તેમજ 10 કિલો અખાદ્ય ચટણીનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો હતો.

જામનગરના મેળામાં ફૂડ શાખાના દરોડા (ETV Bharat Gujarat)

સૌથી વધુ ચોંકાવનારી બાબત એ સામે આવી કે એક સ્ટોલ પરથી તળવા માટે વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાયેલું 2 કિલો દાઝી ગયેલું તેલ પકડાયું હતું. આ તેલ વારંવાર ગરમ કરવાને કારણે કાળું પડીને લગભગ બાયોડીઝલ જેવું ઝેરી બની ગયું હતું, જે સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત જોખમી સાબિત થઈ શકે તેમ હતું. ફૂડ શાખાની ટીમે મેળા પરિસરમાં જ આ તમામ અખાદ્ય સામગ્રીનો તાત્કાલિક અસરથી નાશ કરી લોકોના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કર્યું હતું.

JMCના ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટર એન.પી. જાસોલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "મેળામાં આવતા મુલાકાતીઓને શુદ્ધ અને આરોગ્યપ્રદ ખોરાક મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. તમામ સ્ટોલ ધારકોને સ્વચ્છતા જાળવવા અને વાસી સામગ્રી ન વાપરવા આકરી ચેતવણી આપવામાં આવી છે. જો ભવિષ્યમાં કોઈ નિયમભંગ કરશે તો તેની સામે કડક કાયદેસરના પગલાં લેવાશે."

તંત્રની આ તવાઈથી મેળામાં નકલી કે વાસી ખાણીપીણી પીરસતા વેપારીઓમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. પાલિકાએ આગામી દિવસોમાં પણ આ પ્રકારનું ચેકિંગ સતત ચાલુ રાખવાની સ્પષ્ટતા કરી છે.

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