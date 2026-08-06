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ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ સેફ્ટી શાખાએ પનીરના 28, ચીઝના 25 અને બટરના 17 નમૂના લીધા

ફૂડ સેફ્ટી શાખાની એફએસડબ્લ્યુ વેન દ્વારા આજરોજ સતત શહેરની ખાણીપીણીની લારીઓ તેમજ કુડાસણ વિસ્તારની પેઢીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી.

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ સેફ્ટી શાખાએ પનીરના 28, ચીઝના 25 અને બટરના 17 નમૂના લીધા
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ સેફ્ટી શાખાએ પનીરના 28, ચીઝના 25 અને બટરના 17 નમૂના લીધા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 8:43 PM IST

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ગાંધીનગર: રાજ્યમાં પનીર ઉપર પાબંદી લગાવવામાં આવી છે ત્યારે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ સેફ્ટી શાખા દ્વારા શહેરમાં અલગ-અલગ જગ્યાએથી પનીર, બટર અને ચીઝના નમૂના લેવામાં આવ્યા હતા. હોટલ-રેસ્ટોરન્ટમાં પનીર એનાલોગ, ચીઝ એનાલોગ તેમજ અન્ય ડેરી એનાલોગ બાબતની તપાસ કરવામાં આવી હતી. ફૂડ સેફ્ટી શાખાએ પનીરના 28, ચીઝના 25 અને બટરના 17 નમૂના લીધા હતા.

ફૂડ સેફ્ટી શાખાની એફએસડબ્લ્યુ વેન દ્વારા આજરોજ સતત શહેરની ખાણીપીણીની લારીઓ તેમજ કુડાસણ વિસ્તારની પેઢીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી. કુલ 42 જગ્યાએ તપાસ કરવામાં આવી હતી અને સ્થળ પર પનીરના 28, ચીઝના 25 અને બટરના 17 નમૂનાઓનું પ્રાથમિક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત તમામ પેઢીઓમાં પનીર એનાલોગ, ચીઝ એનાલોગ કે અન્ય ડેરી એનાલોગનો ઉપયોગ ન કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. વધુમાં, ચાર પનીરના નમૂનાઓ વિગતવાર પૃથક્કરણ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. તેના પૃથક્કરણ અહેવાલ આવ્યા બાદ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ફૂડ સેફ્ટી શાખાએ પનીરના 28, ચીઝના 25 અને બટરના 17 નમૂના લીધા (ETV Bharat Gujarat)

ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓનું વેચાણ કરતી પેઢીઓની રૂબરૂ મુલાકાત લઈ સાફસફાઈ રાખવા, ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓનો સંગ્રહ તેમજ વેચાણ દરમિયાન એનાલોગ પનીર, એનાલોગ ચીઝ કે અન્ય કોઈ ડેરી એનાલોગનો ઉપયોગ ન કરવા અને આરોગ્યપ્રદ ખાદ્યસામગ્રી વાપરવા પેઢીઓ તથા લારીઓને ખાસ કડક સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ કામગીરી સતત ચાલુ રાખવામાં આવશે. જો કોઈ ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટર આ આદેશનો ભંગ કરીને એનાલોગ પનીર, એનાલોગ ચીઝ કે અન્ય ડેરી એનાલોગનો ઉપયોગ કરશે તો તેમની સામે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ 2006 અન્વયે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

TAGGED:

GANDHINAGAR MUNICIPAL CORPORATION
COLLECTED SAMPLES OF PANEER
COLLECTED SAMPLES OF CHEESE BUTTER
GANDHINAGAR
FOOD SAFETY WING

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