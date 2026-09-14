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સુરતમાં ફૂડ પોઈનિંગ બાદ એક્શનમાં તંત્ર, રાજ્યની 200થી વધુ હોસ્ટેલ, કેન્ટીનમાં તપાસ

સુરતની પી.પી. સવાણી સ્કૂલની હોસ્ટેલમાં 100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર થઈ હતી

વડોદરાની સમરસ હોસ્ટેલની કેન્ટીનને નોટિસ ફટકારાઈ
વડોદરાની સમરસ હોસ્ટેલની કેન્ટીનને નોટિસ ફટકારાઈ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 9:50 PM IST

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ગાંધીનગરઃ રવિવારના દિવસે સુરતની પી.પી. સવાણી સ્કૂલની હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થીઓને ઝેરી ખોરાકની અસર થયા બાદ તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે. આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરિયાના આદેશ બાદ ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે રાજ્યની 200થી વધુ હોસ્ટેલ અને કેન્ટીનમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. જેમાં 61 જેટલી હોસ્ટેલ, કેન્ટીનને ઈમ્પ્રુવમેન્ટ માટે નોટિસ આપવામાં આવી હતી.

રાજ્યના ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે જાહેર કરેલા સત્તાવાર આંકડાઓ અનુસાર, 200 જેટલી હોસ્ટેલ અને કેન્ટીનમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં 47 સરકારી, 21 અર્ધ સરકારી અને 132 જેટલી પ્રાઈવેટ હોસ્ટેલ, કેન્ટીનનો સમાવેશ થાય છે. તપાસ દરમિયાન 114 જેટલા નમૂના લઈને તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે સ્વચ્છતા પ્રત્યે ગંભીર બેદરકારી દાખવનારી 10 હોસ્ટેલ, કેન્ટીનને બંધ સ્વયંભૂ બંધ કરવામાં આવી. ઉપરાંત એક હોસ્ટેલનું લાઈસન્સ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું છે.

સુરતના અબ્રામા વિસ્તારમાં ગત 13 સપ્ટેમ્‍બરે બનેલી ફૂડ પોઇઝનિંગની ગંભીર ઘટનામાં 100 જેટલા વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીનીઓને અસર હતી. રાજ્ય સરકારે આ ઘટનાને અત્યંત ગંભીરતાથી લીધી છે. દુર્ઘટનાને પગલે આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ કડક વલણ અપનાવતા સમગ્ર રાજ્યની તમામ હોસ્ટેલ/કેન્‍ટીનમાં ખોરાકની ગુણવત્તા અને અસ્વચ્છતા અંગે સઘન ચકાસણી હાથ ધરવા માટે ખાસ ડ્રાઇવ યોજવાના આદેશ આપ્યા છે.

વડોદરાની સમરસ હોસ્ટેલની કેન્ટીનને નોટિસ ફટકારાઈ (Etv Bharat Gujarat)

વડોદરામાં સમરસ હોસ્ટેલની કેન્ટીનને નોટિસ

સુરતમાં ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના બાદ વડોદરામાં પણ હોસ્ટેલ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના રસોડામાં ફૂડ વિભાગ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું. ફૂડ વિભાગની ટીમે સમરસ હોસ્ટેલ અને MS યુનિવર્સિટીના HM હોલ ખાતે ભોજન તથા રસોડાની વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ચેકિંગ દરમિયાન ખોરાકની ગુણવત્તા, સ્વચ્છતા અને ફૂડ સેફ્ટીના નિયમો અંગે તપાસ કરવામાં આવી હતી. સમરસ હોસ્ટેલ ખાતે કરવામાં આવેલા ચેકિંગ દરમિયાન જરૂરી સુધારાઓ અને નિયમોના પાલન માટે Schedule-4ની નોટિસ આપવામાં આવી છે. આ નોટિસનો હેતુ રસોડા અને ખાદ્ય વ્યવસ્થામાં જરૂરી સુધારાઓ કરાવવા સાથે ફૂડ સેફ્ટીના નિર્ધારિત નિયમોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

આ તરફ MS યુનિવર્સિટીના HM હોલ ખાતે પણ ફૂડ વિભાગની ટીમ પહોંચી હતી અને ત્યાં રસોડા તથા ભોજન વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. ચેકિંગ દરમિયાન ફૂડ સેફ્ટી સંબંધિત જરૂરી બાબતોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. હાલ વડોદરા ફૂડ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલા ચેકિંગમાં કોઈ મોટી કે ગંભીર ક્ષતિ સામે આવી નથી.

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TAGGED:

SURAT FOOD POISONING
PRAFUL PANSHERIYA
FOOD SAFTY DEPARTMENT
VADODARA CHECKING
FOOD SAFETY DEPARTMENT CHECKING

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