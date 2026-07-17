સુરેન્દ્રનગરના ચુડામાં કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલયમાં 150 વિદ્યાર્થિનીઓને ફૂડ પોઇઝનિંગ
ચુડાની કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલયમાં ફૂડ પોઈઝનિંગનો મામલો સામે આવ્યો છે.
Published : July 17, 2026 at 4:07 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 5:20 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના ચુડામાં આવેલા કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય (KGBV)માં ફૂડ પોઇઝનિંગની ઘટના બની છે. કન્યા વિદ્યાલયમાં વાસી ખોરાક ખાધા બાદ મોડી રાત્રે વિદ્યાર્થિનીઓને ઝાડા-ઉલટી થવા લાગી હતી. જેથી તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવાની ફરજ પડી હતી.
ચુડાની કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલયમાં ફૂડ પોઈઝનિંગનો મામલો સામે આવ્યો છે. વાસી ખોરાક ખાધા બાક કુલ 150 જેટલી વિદ્યાર્થિનીઓની તબિયત લથડી હતી. જે બાદ તેમને ચુડા, લીંબડી અને સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી હતી.
ઘટના અંગે બે વિદ્યાર્થિનીઓના વાલીએ જણાવ્યું હતું કે, ચુડાની KGVBમાં મારી બે દીકરીઓ હોસ્ટેલમાં છે. ત્યાં સવારની રસોઈ બનાવેલી સાંજે જમવામાં આપી. અડધી રાત્રે પેટમાં દુઃખાવો અને ઝાડા-ઉલટી થઈ ગયું. ત્યાં ચુડા હોસ્પિટલ અને અહીં સુરેન્દ્રનગર ગાંધી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અત્યારે તેમની તબિયત ખરાબ છે અને ઉલ્ટી-ઝાડા ચાલુ છે. થોડીથોડી વારે બાથરૂમ લઈ જવા પડે છે.
ઘટના અંગે સુરેન્દ્રનગરના આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. બી.જી ગોહિલે ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં વિદ્યાર્થિનીઓની તબિયત સારી છે. તેમણે રાત્રે ખીર, શાક અને ભાખરી ખાધી હતી.
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