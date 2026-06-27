જામનગર: સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં મધ્યાહન ભોજન બાદ 10થી વધુ માસુમોની તબિયત બગડી, હોસ્પિટલે ખસેડાયા
કાલાવડ તાલુકાના મણવર ખીજડીયા ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં મધ્યાહન ભોજન લીધા બાદ 10 થી વધુ માસૂમ બાળકોને ફૂડ પોઈઝનિંગ અસર થતા દોડધામ મચી ગઈ હતી.
Published : June 27, 2026 at 8:55 PM IST
જામનગર: કાલાવડ તાલુકામાંથી એક ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. કાલાવડ તાલુકાના મણવર ખીજડીયા ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં મધ્યાહન ભોજન લીધા બાદ 10 થી વધુ માસૂમ બાળકોને ફૂડ પોઈઝનિંગ (ઝેરી અસરો) થતાં સમગ્ર પંથકમાં અને શિક્ષણ જગતમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ ગ્રામજનો અને વાલીઓ શાળાએ દોડી આવ્યા હતા.
રસ-પૂરી ખાધા બાદ તબિયત બગડી
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, મણવર ખીજડીયા ગામની પ્રાથમિક શાળામાં દરરોજની જેમ આજે પણ બાળકોને મધ્યાહન ભોજન આપવામાં આવ્યું હતું. આજના મેનુમાં બાળકોને ભોજનમાં કેરીનો રસ, પૂરી અને બટેકાનું શાક પીરસવામાં આવ્યું હતું. આ ભોજન આરોગ્યાના થોડા જ સમયમાં એક પછી એક બાળકોને પેટમાં દુખાવો, ઊલટી અને ચક્કર આવવા જેવા ફૂડ પોઈઝનિંગના લક્ષણો દેખાવા લાગ્યા હતા. ટૂંક જ સમયમાં 10 થી વધુ બાળકોની તબિયત લથડતાં શાળાના સ્ટાફમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી.
બાળકોને કાલાવડ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા
ઘટનાની ગંભીરતાને જોઈને શાળા પ્રશાસન અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ દ્વારા તાત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સ અને ખાનગી વાહનો મારફતે તમામ ભોગ બનનાર બાળકોને સારવાર અર્થે કાલાવડ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલ ખાતે ફરજ પરના તબીબોએ તાત્કાલિક અસરથી બાળકોની સારવાર શરૂ કરી દીધી હતી. ઘટનાને પગલે હોસ્પિટલ પરિસરમાં વાલીઓ અને ગ્રામજનોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા અને વાતાવરણ ભારે ચિંતાજનક બની ગયું હતું.
તમામ બાળકોની તબિયત સ્થિર: તબીબો
આ મામલે રાહતના સમાચાર એ છે કે સમયસર સારવાર મળી જતાં હાલ તમામ બાળકોની તબિયત સ્થિર છે. હોસ્પિટલના ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર, બાળકોને પ્રાથમિક સારવાર આપી દેવામાં આવી છે અને હાલ કોઈ ચિંતાજનક બાબત નથી. તમામ બાળકો તબીબોની દેખરેખ હેઠળ છે.
"શાળામાં મધ્યાહન ભોજનમાં કેરીનો રસ અને પૂરી-શાક ખાધા બાદ અચાનક બાળકોની તબિયત બગડી હતી. અમે તાત્કાલિક તંત્રને જાણ કરીને બાળકોને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા છે. હાલ ડોક્ટરોના જણાવ્યા મુજબ બાળકો ભયમુક્ત છે." -જાડેજા ક્રિપાલસિંહ, સ્થાનિક અગ્રણી
તંત્ર દ્વારા તપાસના આદેશ
બાળકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે થયેલી આ ગંભીર બેદરકારીને પગલે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને ફૂડ વિભાગ પણ હરકતમાં આવ્યું છે. મધ્યાહન ભોજનમાં વપરાયેલી સામગ્રી અને કેરીના રસના સેમ્પલ લઈને લેબોરેટરીમાં મોકલવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. વાલીઓ માંગ કરી રહ્યા છે કે આ ઘટના માટે જવાબદાર લોકો સામે કડક પગલાં લેવામાં આવે જેથી ભવિષ્યમાં આવી ઘટના ફરી ન બને.