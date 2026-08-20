સુરતના કામરેજની ખાવધરા ગલીમાં ફૂડ વિભાગની ટીમ ત્રાટકી, અંદાજે 12 કિલો એક્સપાયર અને અખાદ્ય ચીજવસ્તુઓ મળી
ફૂડ વિભાગ દ્વારા સ્થળ પર જ અખાદ્ય પદાર્થ નષ્ટ કરવાની સાથે દુકાનો સીલ કરવાની અને દંડ ફટકારવાની કાર્યવાહી કરી હતી.
Published : August 20, 2026 at 5:03 PM IST
સુરત: કામરેજ વિસ્તારમાં ખાણીપીણીના શોખીનો માટે જાણીતી પ્રખ્યાત 'ખાવધરા ગલી'માં આજે આરોગ્ય વિભાગે અચાનક સપાટો બોલાવ્યો હતો. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ દ્વારા અચાનક હાથ ધરવામાં આવેલી આ તપાસ ઝુંબેશને કારણે ખાણીપીણીની લારીઓ અને દુકાનદારોમાં ભારે દોડધામ મચી જવા પામી હતી.
તપાસ દરમિયાન અનેક જગ્યાએ ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યું હતું. આ ઉપરાંત, નિયમોને તાણમાં મૂકીને ન્યૂઝપેપર (છાપા) પર ખાદ્યસામગ્રી રાખીને વેચાણ કરતા વેપારીઓ સામે પણ સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ફૂડ વિભાગ દ્વારા સ્થળ પર જ કચરો નષ્ટ કરવાની સાથે દુકાનો સીલ કરવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી હતી અને હાનિકારક જથ્થો જપ્ત કરી તેનો નાશ કરાયો હતો.
આ અંગે સુરત ગ્રામ્યના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગના સિનીયર ફૂડ સેફટી ઓફિસર ટી. કે. નાગરે જણાવ્યું હતું કે, " આરોગ્ય મંત્રી અને કમિશનર ઓફ ફૂડ સેફટી વિભાગના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવેલી હોટલો, રેસ્ટોરન્ટ્સ, ધાબા અને ખાવધરા ગલીઓમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
આ કાર્યવાહી દરમિયાન કામરેજની ખાવધરા ગલીમાં તપાસ કરતા અંદાજે 10 થી 12 કિલોગ્રામ એક્સપાયર અને અખાદ્ય ચીજવસ્તુઓ મળી આવી હતી, જેનો સ્થળ પર જ નાશ કરવામાં આવ્યો છે."
અધિકારીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે જે વેપારીઓ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા પકડાશે, તેમની સામે ફૂડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ-2006 હેઠળ લાઇસન્સ કેન્સલ કરવા સુધીની તેમજ એજ્યુડિકેટિંગ કેસ કરીને કાયદેસરની સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, બે દિવસ પહેલાં સુરતના વરાછા વિસ્તારની શીતલ રેસ્ટોરેન્ટમાંથી એક પરિવારે પંજાબી શાક મંગાવીને ખાધું હતું. બાદમાં આ પરિવારના 5 સભ્યોની તબિયત લથડી હતી. જેમાંથી 5 વર્ષની બાળકીનું મૃત્યું થયું હતું. ઘટના બાદ પાલિકાના ફૂડ વિભાગે સેમ્પલ લઈને રેસ્ટોરન્ટ બંધ કરાવી અને પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો. આ ઘટના બાદ મહાનગરોમાં ખાદ્ય પદાર્થોને લઈને આરોગ્ય વિભાગ દોડતું થયું છે.