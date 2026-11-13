જામનગરઃ બજરંગ ઢોંસાની ચટણીમાં જીવડું, ફૂડ વિભાગે ત્રણ દિવસ માટે વેચાણ કરાવ્યું બંધ
પટેલ કોલોની વિસ્તારમાં આવેલી બજરંગ ઢોસાની ચટણીમાં જીવડું નીકળતા ફૂડ વિભાગે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
Published : November 13, 2026 at 9:44 PM IST
જામનગર: શહેરમાં આવેલ પટેલ કોલોની વિસ્તારમાં 'બજરંગ ઢોસા' નામની ખાણીપીણીની દુકાનમાં ચટણીમાંથી જીવડું નીકળવાની ઘટના સામે આવી છે. આ ગંભીર બાબતે ગ્રાહક ડૉ. ભાવેશ વ્યાસ દ્વારા ફૂડ વિભાગમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ગ્રાહકની ફરિયાદ બાદ ફૂડ વિભાગે કાર્યવાહી કરતા ત્રણ દિવસ માટે બજરંગ ઢોસામાંથી વેચાણ પર પ્રતિબંધ મુક્યો છે.
ગ્રાહકો વીડિયો બનાવીને કર્યો વાયરલ
ડૉ. ભાવેશ વ્યાસ નામના ગ્રાહક બજરંગ ઢોસામાં પોતાના પરિવાર સાથે જમવા માટે ગયા હતા. આ દરમિયાન તેમણે ઢોસાનો ઓર્ડર આપ્યો હતો, જ્યારે ઢોસો આવ્યો અને તેમણે ખાવાનું ચાલુ કર્યું તો ઢોસાની ચટણીમાંથી એક જીવડું મળી આવ્યું હતું. ગ્રાહકના જણાવ્યા અનુસાર તેમણે આ બાબતે સ્ટાફને જાણ કરી, ત્યારે તેમને યોગ્ય પ્રત્યુત્તર મળ્યો નહોતો. આખરે તેમણે સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો બનાવીને વાયરલ કર્યો હતો.
ગ્રાહક ડૉ. ભાવેશ વ્યાસની ફરિયાદ બાદ ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર (FSO)ની ટીમ દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે ઘટનાસ્થળે રૂબરૂ જઈને ઇન્સ્પેક્શનની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ફૂડ વિભાગના અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, સ્થળ પર કરવામાં આવેલી પ્રાથમિક તપાસમાં પ્રિમાઇસીસની અંદર કોઈ જીવડાં જોવા મળ્યા ન હતા. જોકે, દુકાનના અન્ય એંગલથી તપાસ કરતા સ્વચ્છતાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન થતું જોવા મળ્યું હતું. દુકાનના ફ્લોરિંગ અને ખાસ કરીને બે ખૂણાઓ ભેગા થતા હોય તેવી જગ્યાઓ પર ગંદકી જમા થયેલી જોવા મળી હતી અને હાઇજેનિક કન્ડિશન (સ્વચ્છતા) નબળી હોવાનું પણ સામે આવ્યું હતું.
ત્રણ દિવસ માટે વેચાણ કરાયું બંધ
વધુ તપાસમાં અધિકારીઓને જાણવા મળ્યું હતું કે, સંચાલક પાસે FSSAIના બે અલગ-અલગ લાયસન્સ છે અને તેઓ સામસામે બે પ્રિમાઇસીસ ધરાવે છે. આમાં એક તરફ 'કે.ડી. ફૂડ' અને તેની બરાબર સામે 'બજરંગ ઢોસા' આવેલ છે. સ્થળ પર જોવા મળેલી નબળી હાઇજેનિક કન્ડિશનને પગલે ફૂડ વિભાગ દ્વારા કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે અને આ બંને પ્રિમાઇસીસમાં ત્રણ દિવસ માટે વેચાણ બંધ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
ફૂડ વિભાગના અધિકારીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, જ્યાં સુધી દુકાનદાર દ્વારા સ્વચ્છતાના તમામ માપદંડો પૂર્ણ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આ પ્રતિબંધ ચાલુ રહેશે. દુકાનદારે નિયમોનું પાલન કર્યા બાદ ફરીથી મંજૂરી મેળવવા માટે અરજી કરવાની રહેશે, જેની સાથે પેસ્ટ કંટ્રોલ રિપોર્ટ, પાણીનો રિપોર્ટ અને કામદારોના મેડિકલ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ જેવા જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવાના રહેશે. આ તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સ જમા કરાવ્યા બાદ FSO ની ટીમ દ્વારા ફરીથી સ્થળનું રૂબરૂ ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવશે. જો આ ફાઈનલ ઇન્સ્પેક્શનમાં બધું યોગ્ય અને નિયમ મુજબ જણાશે, તો જ ત્રણ દિવસ પછી તેમને ફરીથી વેચાણ શરૂ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
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