ભેળસેળીયાઓમાં ફફડાટ: એક અઠવાડિયામાં ફૂડ વિભાગના ડીસામાં 4 દરોડા; 14 લાખથી વધુનો શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો સીઝ
ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા ડીસાના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
Published : October 19, 2026 at 9:51 PM IST
બનાસકાંઠા: ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા ડીસાના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા જેમાં સૌથી પહેલા બહુચર ડેરી પ્રોડક્ટ્સ'માંથી શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો જપ્ત કરી એક્સપાયરી ડેટવાળા ઘીનો નાશ કરાયો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા જાળવવા અને નાગરિકોના આરોગ્યના રક્ષણના હેતુથી ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. જેના ભાગરૂપે ડીસા ખાતે આવેલી ‘મે. બહુચર ડેરી પ્રોડક્ટ્સ’ પેઢી પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન પેઢીના માલિક સાગરકુમાર શંકરલાલ ચોખાવાલા સ્થળ પર ઘીનું ઉત્પાદન અને પેકિંગ કરતા હોવાનું જણાયું હતું.
આ કામગીરી દરમિયાન લૂઝ ઘીનો નમૂનો લઈ રૂ. 28,600ની કિંમતનો 44 કિલોગ્રામ ઘીનો જથ્થો જપ્ત કરી પૃથ્થકરણ અર્થે મોકલવામાં આવ્યો હતો. ઉપરાંત, મુદત પૂરી થયેલા ‘કવિરાજ બ્રાન્ડ ઘી’ના 199 મિલીના 150 નંગ અને 200 મિલીના 75 નંગ મળી કુલ 30 લીટર, આશરે રૂ. 19,500ની કિંમતનો જથ્થો જપ્ત કરી સ્થળ પર જ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
અઠવાડિયામાં 4 વખત ફૂડ વિભાગના ડીસામાં દરોડા
તપાસ દરમિયાન પેઢી દ્વારા સેન્ટ્રલ ઓથોરિટી પાસેથી પ્લોટ નં. 23, પી.એન. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, જીઆઈડીસી રોડ, ડીસા ખાતેના સરનામા માટે લાયસન્સ મેળવવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જોકે, પ્લોટ નં. 30, બનાસ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એરિયા, ડીસા ખાતે જરૂરી પરવાના વિના ઉત્પાદન અને વ્યવસાય કરવામાં આવતો હોવાનું તપાસમાં જણાયું હતું. આ પેઢી સામે અગાઉ પણ ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તા. 7 ઑક્ટોબર, 2025ના રોજ ‘પ્રભુશ્રી કાઉ ઘી’ના નમૂના સાથે રૂ. 4,15,933ની કિંમતનો 734 કિલોગ્રામ જથ્થો જપ્ત કરાયો હતો. આ નમૂનો પ્રયોગશાળાના અહેવાલમાં ગુણવત્તાના નિર્ધારિત ધોરણો કરતાં ઊતરતો (સબસ્ટાન્ડર્ડ) જાહેર થયો હતો. એ જ રીતે, તા. 15 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ‘કવિરાજ કાઉ ઘી’ના નમૂના સાથે રૂ. ૨,૫૧,૪૪૦ની કિંમતનો ૪૪૯ કિલોગ્રામ જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ નમૂનો પણ ગુણવત્તાના નિર્ધારિત ધોરણો કરતાં ઊતરતો જાહેર થયો હતો. જ્યારે તા. ૦૫ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૬ના રોજ ‘કવિરાજ કાઉ ઘી’ અને ‘પ્રભુશ્રી કાઉ ઘી’ના નમૂના લઈ પૃથ્થકરણ માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા.
ફરી એકવાર ડીસાના લાટી બજાર, જૂના પાવર હાઉસ વિસ્તારમાં ખાદ્યચીજોનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરતી બે પેઢીઓ ખાતે સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ડેઝિગ્નેટેડ ઑફિસર ટી.એચ. પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ ફૂડ સેફ્ટી ઑફિસર એમ.એલ. ગુર્જર અને ઈ.એસ. પટેલની ટીમે હાથ ધરેલી તપાસ દરમિયાન મે. એસ.વી. માર્કેટિંગ ખાતેથી ‘સંયમ દેશી ઘી’નો તથા મે. હાસ્ય ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ ખાતેથી ‘ગૌરસ કાઉ ઘી’નો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. બંને પેઢીઓ ખાતે ઘીની ગુણવત્તા શંકાસ્પદ જણાતાં નિયમાનુસાર નમૂનાઓ પૃથ્થકરણ અર્થે લેવામાં આવ્યા હતા અને લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. તપાસ દરમિયાન મે. એસ.વી. માર્કેટિંગ, ડીસા ખાતેથી ‘સંયમ દેશી ઘી’ના નમૂના લીધા બાદ બાકી રહેલો ૮૩૯ લિટર જથ્થો, જેની અંદાજિત કિંમત ₹૫,૪૫,૩૫૦ થાય છે, જ્યારે મે. હાસ્ય ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ ખાતેથી ‘ગૌરસ કાઉ ઘી’ના નમૂના લીધા બાદ બાકી રહેલો ૩૮૯ લિટર જથ્થો, જેની અંદાજિત કિંમત ₹૨,૩૩,૪૦૦ થાય છે, તે સ્થળ પર જ સીઝ કરવામાં આવ્યો હતો.
આમ, બંને પેઢીઓમાંથી કુલ 1,228 લિટર શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો, જેની કુલ અંદાજિત કિંમત ₹7,78,750 થાય છે, જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. ફૂડ વિભાગની ટીમે મે. તાસ્વી માર્કેટીંગ એન્ડ ડેરી પ્રોડક્ટ્સની રિસાલા બજાર ખાતે આવેલી ગોડાઉન અને જી.આઈ.ડી.સી. ખાતેના ઉત્પાદન સ્થળે તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન ‘પરિવાર કાઉ ઘી’ બ્રાન્ડના 429.2 લિટર ઘીનો અંદાજિત રૂ. 2,78,980ની કિંમતનો જથ્થો તથા ઉત્પાદન સ્થળેથી ૩૨૯ કિલોગ્રામ લુઝ ઘીનો અંદાજિત રૂ. 2,03,980ની કિંમતનો જથ્થો મળી કુલ રૂ.4,82,960ની કિંમતનો 794.2 લિટર/કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. ગોડાઉન ખાતે વગર પરવાને ઘીનો સંગ્રહ અને વેચાણ થતું હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું હતું. જ્યારે જી.આઈ.ડી.સી. ખાતે બહારથી શટર બંધ અને લોક હોવા છતાં અંદર કામદારો દ્વારા ઘીનું ઉત્પાદન કરવામાં આવી રહ્યું હતું. બંને સ્થળેથી ઘીના નમૂના પૃથ્થકરણ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે અને બાકીનો જથ્થો સીઝ કરવામાં આવ્યો છે. પેઢી અને તેના જવાબદાર વ્યક્તિ લાલચંદભાઈ અમૃતલાલ પંચીવાલા સામે અગાઉ પણ ખાદ્ય સુરક્ષાના નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
ફૂડ વિભાગના અનેક વખત દરોડા
તા. 17/12/2019ના રોજ 551 કિલોગ્રામ ઘી જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો નમૂનો સબસ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થતાં રૂ. 1 લાખનો દંડ ફટકારાયો હતો. જપ્ત સ્ટોકમાં ચેડાં કરવા બદલ વડગામ કોર્ટ દ્વારા રૂ. 35 હજારનો દંડ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તા. 17/08/2024ના રોજ ‘પરિવાર’ બ્રાન્ડના ઘીનો નમૂનો સબસ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થતાં 5 લાખનો દંડ કરાયો હતો.
તા. 17/10/2024ના રોજ પાંચ નમૂના લઈ રૂ. 14,88,600ની કિંમતનો 2,529 કિલોગ્રામ ઘીનો જથ્થો જપ્ત કરાયો હતો અને તમામ નમૂના સબસ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થતાં કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત વર્ષ 2025માં અનુક્રમે રૂ. 1,67,400ની કિંમતનો 270 કિલોગ્રામ અને 1,79,200ની કિંમતનો 320 કિલોગ્રામ ઘીનો જથ્થો જપ્ત કરાયો હતો. બંને કિસ્સામાં નમૂના સબસ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થતાં કોર્ટમાં કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. તા. 16/04/2026ના રોજ રૂ.2,68,800ની કિંમતના 448 લિટર ઘીના નમૂના સબસ્ટાન્ડર્ડ જણાતાં કોર્ટમાં કાર્યવાહી ચાલુ છે. આ ઉપરાંત, રાજસ્થાનના બાડમેર ખાતે તા. 14/04/2025 અને તા. 24/09/2025ના રોજ લેવામાં આવેલા બે નમૂના અસુરક્ષિત (Unsafe) જાહેર થયા હોવાની માહિતી પણ સંબંધિત અધિકારી પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, સદર પેઢીનું અગાઉનું સ્ટેટ ઑથોરિટીનું લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ પેઢીએ સેન્ટ્રલ FSSAI લાઇસન્સ મેળવીને પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી હતી. આ બાબતે સેન્ટ્રલ ઑથોરિટીને પણ જાણ કરવામાં આવી છે. ખાદ્યચીજોની ગુણવત્તા અને ખાદ્ય સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતી પ્રવૃત્તિઓ સામે તંત્ર દ્વારા આગામી દિવસોમાં પણ સઘન તપાસ અને કાયદા મુજબ કડક કાર્યવાહી ચાલુ રાખવામાં આવશે.
તે બાદ ફરી ડીસામાં 'મે. સવાઈ મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ' પર ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગ દ્વારા દરોડો પાડી રૂ.1.22 લાખની કિંમતનો શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો સીઝ કરાયો છે. નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતા ભેળસેળિયા તત્વો સામે શરૂ કરાયેલી સઘન ઝુંબેશના ભાગરૂપે ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર, બનાસકાંઠા દ્વારા ડીસા ખાતે સફળ દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. વહીવટી તંત્રની ટીમે ડીસાના રીસાલા બજાર સ્થિત શાંતિ એપાર્ટમેન્ટ નીચે આવેલ 'મે. સવાઈ મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ'ના ગોડાઉન પર આકસ્મિક તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન પેઢીના માલિક વિપુલભાઈ જયંતિલાલ પંચીવાલા કોઈપણ જાતના માન્ય લાયસન્સ કે પરવાના વગર ગેરકાયદેસર રીતે શંકાસ્પદ ઘીનો મોટો જથ્થો સંગ્રહ કરતા ઝડપાયા હતા. ગોડાઉનમાં સંગ્રહ કરાયેલા ઘીની ગુણવત્તા શંકાસ્પદ જણાતાં, અધિકારીઓ દ્વારા 'ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ-2006' હેઠળ 'હેલ્થ પ્રીમિયમ પ્યોર ઘી' (500 મિ.લિ. પેક)નો કાયદેસર નિયમાનુસાર નમૂનો લેવામાં આવ્યો હતો. આ નમૂનાને સઘન ચકાસણી અર્થે સરકારી લેબોરેટરીમાં ફૂડ એનાલિસ્ટને મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. નમૂનો લીધા બાદ સ્થળ પરથી આશરે ₹1,22,000ની બજાર કિંમત ધરાવતો 188 લિટર શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો સ્થળ પર જ સીઝ (જપ્ત) કરવામાં આવ્યો હતો.
આ સમગ્ર મામલે જવાબદાર પેઢી માલિક વિરુદ્ધ ‘ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ-2006’ ના કડક પ્રાવધાનો હેઠળ કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જાહેર જનતાના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરનાર કે અશુદ્ધ અને ભેળસેળયુક્ત ખાદ્ય પદાર્થોનું વેચાણ-સંગ્રહ કરતા અસામાજિક તત્વો સામે આગામી સમયમાં પણ તંત્ર દ્વારા આવી કડક કાર્યવાહી અવિરત ચાલુ રહેશે.
બનાસકાંઠા ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રએ જાણકારી આપી કે જિલ્લામાં ખાધ્ય ચીજોમાં ભેળસેળ કરી વેચાણ કરતા લોકો સામે સઘન તપાસ આગામી દિવસોમાં પણ ચાલુ રહેશે અને તેમની સામે કાયદાકીય પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવેલી છે તાજેતરમાં જ દિશામાં અલગ-અલગ જગ્યાએ નરોડા પાડી શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો જપ્ત કરી પૃથ્થકરણ અર્થે મોકલવામાં આવ્યો છે જેના રિપોર્ટ આવ્યા બાદ વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.
કઈ કઈ પેઢીઓ સામે કાર્યવાહી
બહુચર ડેરી પ્રોડક્ટ્સ, એસ.વી. માર્કેટિંગ, હાસ્ય ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ, તાસ્વી માર્કેટિંગ એન્ડ ડેરી પ્રોડક્ટ્સ, સવાઈ મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ નામની પેઢીઓમાંથી શંકાસ્પદ ઘીનો જથ્થો સીઝ કરાયો. આ પેઢીઓ દ્વારા કવિરાજ બ્રાન્ડ ઘી, સંયમ દેશી ઘી, ગૌરસ કાઉ ઘીજેવા નામથી શંકાસ્પદ ઘી બનાવી વેચાણ અને સંગ્રહ થતુ હતું.
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