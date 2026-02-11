વડગામના માહીમાથી શંકાસ્પદ નકલી ઘી બનાવતી ફેક્ટરી પર ફૂડ વિભાગની તપાસ; કલર, એસન્સ, સોયાબીન, પામોલિન તેલનો થતો હતો ઉપયોગ
પરવાના વિના જ ધમધમતી આ ફેક્ટરીમાથી જૈનમ બ્રાન્ડના નામે નકલી ઘીનું બનાવવાનું કૌભાંડ પકડાયું છે. ફૂડ વિભાગે 8 નમૂના લઈ લેબોરેટરીમાં મોકલાયા છે.
Published : February 11, 2026 at 3:43 PM IST
બનાસકાંઠા: વડગામના માહીમાં નકલી ઘી બનાવતી ફેક્ટરી પર ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગના દરોડા પાડી રૂ. 3.67 લાખનો જથ્થો સીઝ કરાયો છે. પરવાના વિના જ ધમધમતી આ ફેક્ટરીમાથી જૈનમ બ્રાન્ડના નામે નકલી ઘીનું બનાવવાનું કૌભાંડ પકડાયું છે. ફૂડ વિભાગે 8 નમૂના લઈ લેબોરેટરીમાં મોકલાયા છે.
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં શંકાસ્પદ નકલી ઘી બનાવતી ફેક્ટરી ઉપર રેડ કરીને કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે કોઈપણ પ્રકારના પરવાના કે મંજૂરી વગર જ આ ફેક્ટરી ધમધમતી હતી અને બાતમીના આધારે આખરે ફૂડ વિભાગે રેડ કરી છે. આ તપાસ દરમિયાન પેઢીમાં કલર, એસેન્સ, સોયાબીન ઓઈલ, પામોલીન ઓઈલ અને વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરી મોટા પાયે શંકાસ્પદ ઘીનું ઉત્પાદન, વેચાણ અને સંગ્રહ થતું હોવાનું જણાયું હતું.
ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર દ્વારા પંચોની હાજરીમાં કરાયેલી તપાસમાં 'જૈનમ' બ્રાન્ડનું 1 લિટરના પેકિંગમાં શુદ્ધ ગાયનું ઘી તેમજ લૂઝ ઘીનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, ભેળસેળ માટે વપરાતા જલારામ રિફાઈન્ડ સોયાબીન તેલ, પામોલીન તેલ, સુર્યા ગોલ્ડ વનસ્પતિ, વેજીટેબલ ફેટ, બીટા કેરોટીન કલર અને આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવર સબસ્ટન્સ જેવા પદાર્થો (Adulterants) પણ મોટી માત્રામાં મળી આવ્યા હતા. આ પેઢી 'જૈનમ' બ્રાન્ડના નામે ગાય અને ભેંસનું ઘી બનાવીને જુદા-જુદા રાજ્યોમાં તેનું વેચાણ કરતી હોવાનું પણ તપાસમાં ખૂલ્યું હતું.
આ કાર્યવાહી અંતર્ગત ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ-2006 હેઠળ શંકાસ્પદ ઘી અને એડલટ્રન્ટના કુલ 8 નમૂનાઓ લેવામાં આવ્યા છે, જેને ચકાસણી અર્થે સરકારી ફૂડ લેબોરેટરી ખાતે મોકલવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે. વિભાગ દ્વારા આશરે 1513 કિલોગ્રામ જેટલો શંકાસ્પદ જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેની અંદાજિત કિંમત રૂ. 3,67,986 થાય છે. હાલ આ મામલે જવાબદારો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર, પાલનપુર દ્વારા જાહેર જનતાના આરોગ્યના હિતમાં કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
વિભાગના ડેઝિગ્નેટેડ ઓફિસર ટી.એચ. પટેલ અને ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર ઈ.એસ. પટેલની ટીમ દ્વારા બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામ તાલુકાના માહી ખાતે આવેલા ગુડલક એસ્ટેટના પ્લોટ નં. 5900 પર સ્થિત મે. ખુશ્બુ એન્ટરપ્રાઇઝ નામની પેઢીમાં ઓચિંતી તપાસ કરવામાં આવી હતી.
પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે, આ પેઢીના માલિક અલમદારઅલી અબ્બાસ અલી સુણસરા કોઈપણ પ્રકારના કાયદેસરના પરવાના કે મંજૂરી વગર શંકાસ્પદ ઘીના ઉત્પાદન અને વેચાણનો ધંધો કરતા હતા. હવે સમગ્ર મામલે ફૂડ વિભાગે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ફૂડ વિભાગની તપાસમાં કોઈપણ પ્રકારના પરવાના કે મંજૂરી વિના જ આ ફેક્ટરી ધમધમતી હતી અને આ ફેક્ટરીમાં નકલી શંકાસ્પદ ઘી બનાવવામાં આવતું હતું જે ઘીનો જથ્થો જપ્ત કરીને હવે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પરંતુ તે દિશામાં પણ તપાસ થાય કે કેટલા સમયથી અને આ સમગ્ર નેટવર્ક ચાલતુ હતુ અને ક્યાં સુધી ફેલાયેલું હતું તે તરફ પણ તપાસ થાય તે જરૂરી છે, કારણ કે જ્યારે એક જગ્યાએ ફેક્ટરી ચાલતી હોય તો તેનું વેચાણ જ્યાં થતું હોય તે વેચાણ થયેલ માલ પણ જપ્ત કરવામાં આવે તેવી લોક માંગ ઉઠવા પામી છે.
