ઊંઝામાં ભેળસેળિયાઓ પર ફૂડ વિભાગની તવાઈ, જીરું-વરિયાળીની ફેક્ટરીમાંથી લાખોનો શંકાસ્પદ જથ્થો સીઝ
વરિયાળીને વધુ આકર્ષક અને લીલીછમ બતાવવા માટે તેમાં સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક એવા કૃત્રિમ ગ્રીન કલરની ભેળસેળ કરવામાં આવતી હોવાનું સ્થળ પરની તપાસમાં ખુલ્યું હતું.
Published : September 20, 2026 at 5:55 PM IST
મહેસાણા: એશિયાના સૌથી મોટા મસાલા માર્કેટ તરીકે ઊંઝા સમગ્ર વિશ્વમાં જીરું અને વરિયાળીના વ્યાપાર માટે સુપ્રસિદ્ધ છે. દેશ-વિદેશમાં ઊંઝાના મસાલાની ભારે માંગ રહે છે. ત્યારે આ પ્રતિષ્ઠિત બજારની પ્રસિદ્ધિ જળવાઈ રહે અને સામાન્ય નાગરિકોને યોગ્ય તેમજ શુદ્ધ આહાર મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે મહેસાણા ફૂડ વિભાગ દ્વારા અવારનવાર ઊંઝામાં ભેળસેળ કરતા તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી અને રેડ કરવામાં આવે છે.
આ જ શ્રેણીમાં, તારીખ 19 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ ઊંઝા ખાતે ફૂડ વિભાગ દ્વારા એક મોટી અને આકસ્મિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ કામગીરીમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા તેમજ દરોડાને સફળ બનાવવા માટે સી.આઈ.ડી. પોલીસની મદદ પણ લેવામાં આવી હતી. ફૂડ વિભાગ અને પોલીસની સંયુક્ત ટીમે મહેસાણા-પાલનપુર હાઈવે પર આવેલી 'ગણેશ ક્લીનીંગ' નામની પેઢીમાં આકસ્મિક તપાસ કરી હતી. આ જીરૂ-વરિયાળીની ફેક્ટરીના માલિક તરીકે મહેશભાઈ પટેલનું નામ સામે આવ્યું છે. ટીમ દ્વારા જ્યારે ફેક્ટરીના પરિસરમાં સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું ત્યારે ત્યાં ગ્રીન કલરનો મોટો શંકાસ્પદ જથ્થો સ્થળ પરથી મળી આવ્યો હતો.
વરિયાળીના વેપારમાં વધુ નફો કમાવવાની લાલચે વરિયાળીને વધુ આકર્ષક અને લીલીછમ બતાવવા માટે તેમાં સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક એવા કૃત્રિમ ગ્રીન કલરની ભેળસેળ કરવામાં આવતી હોવાનું સ્થળ પરની તપાસમાં ખુલ્યું હતું. દરોડા દરમિયાન સીનીયર ફુડ સેફટી ઓફિસર જે. જે. પ્રજાપતિ દ્વારા સ્થળ પરથી અલગ-અલગ શંકાસ્પદ વસ્તુઓના નમુનાઓ લેવામાં આવ્યા હતા. જેમાં લુઝ વરિયાળી, ગ્રીન કલર (એડલ્ટ્રન્ટ) અને કલરયુક્ત ભેળસેળવાળી વરિયાળી (એડલટ્રન્ટ) ના નમુનાઓ લેવામાં આવ્યા હતા. નમુનાઓ લીધા બાદ ફૂડ વિભાગ દ્વારા આ તમામ ભેળસેળવાળો જથ્થો કાયદેસર રીતે સીઝ કરવામાં આવ્યો છે.
ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર, મહેસાણાના ડેઝીગ્નેટેડ ઓફિસર દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા પત્રક મુજબ, ગણેશ ક્લીનીંગ ફેક્ટરીમાંથી કુલ ત્રણ પ્રકારનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં 13 કિલો લુઝ વરીયાળી, 17 કિલો લુઝ ગ્રીન કલર અને 4898 કિલો લુઝ વરીયાળી. આમ, ફૂડ વિભાગ દ્વારા ફેક્ટરીમાંથી કુલ રૂ.2.47 લાખની અંદાજીત કિંમતનો શંકાસ્પદ જથ્થો સીઝ કરવામાં આવ્યો છે.
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