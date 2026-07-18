ETV Bharat / state

15 મિનિટની બેઠક બાદ 20 હજારનું ભોજન કરી ગયા પોરબંદર જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો, કચેરીમાં બની રસોઈ

સરકારી બેઠક બાદ ભોજન સમારોહ પાછળ થતા ખર્ચને લઈને જાહેર નાણાંના ઉપયોગ અંગે પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.

પોરબંદર જિલ્લા પંચાયત સામે ઉઠ્યા સવાલો
પોરબંદર જિલ્લા પંચાયત સામે ઉઠ્યા સવાલો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પોરબંદર: પોરબંદર જિલ્લા પંચાયતની ત્રીજી સામાન્ય સભા જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે યોજાઈ હતી. બેઠકનો મુખ્ય એજન્ડા વિવિધ સમિતિઓની રચના કરવાનો હતો અને સમગ્ર કાર્યવાહી અંદાજે 15 મિનિટમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી.

બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી બી.બી. ચૌધરીને પત્રકારોએ જિલ્લાના વિવિધ મહત્વના પ્રશ્નો અંગે પૂછપરછ કરી હતી, પરંતુ મોટાભાગના પ્રશ્નોના જવાબમાં માત્ર "કાર્યવાહી ચાલુ છે", "પ્રક્રિયા હેઠળ છે" અથવા "ટૂંક સમયમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવશે" જેવા સામાન્ય જવાબો મળતા સ્પષ્ટતા ન થતાં અનેક સવાલો ઉભા થયા હતા.

પોરબંદર જિલ્લા પંચાયતમાં 15 મિનિટની સામાન્ય સભા બાદ 20 હજારનું ભોજન (Etv Bharat Gujarat)

પત્રકારોએ રાણાબોરડી ગામના સરપંચને સસ્પેન્ડ કરવાની કાર્યવાહી, તેના કારણો તેમજ જિલ્લામાં ગૌચરની જમીન પર થયેલા દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી અંગે પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા. પોરબંદર જિલ્લામાં ગૌચરની જમીન પરના દબાણોનો મુદ્દો અગાઉ વિધાનસભા સુધી પહોંચી ચૂક્યો છે અને જિલ્લા તંત્ર દ્વારા ત્રણ મહિનામાં કાર્યવાહીનું આશ્વાસન પણ આપવામાં આવ્યું હતું. તેમ છતાં અનેક સ્થળોએ દબાણો યથાવત્ હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે, જેના કારણે વહીવટી કામગીરીની ગતિ સામે ફરી પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.

જિલ્લા પંચાયત કચેરીમાં ચાલતું કામચલાઉ રસોડું
જિલ્લા પંચાયત કચેરીમાં ચાલતું કામચલાઉ રસોડું (Etv Bharat Gujarat)

સામાન્ય સભા પૂર્ણ થયા બાદ જિલ્લા પંચાયત કચેરીમાં ભોજન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. માત્ર 15 મિનિટની બેઠક બાદ ભોજન સમારોહ યોજાતા તે ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો. ખાસ કરીને ગત તા. 18-06-2026ની સામાન્ય સભાના ભોજનનું બિલ રૂ. 19,800 થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે.

જિલ્લા પંચાયતમાં 15 મિનિટની સામાન્ય સભા બાદ ભોજન સમારોહ
જિલ્લા પંચાયતમાં 15 મિનિટની સામાન્ય સભા બાદ ભોજન સમારોહ (Etv Bharat Gujarat)

આ બિલ મુજબ કુલ 110 ડીશ મંગાવવામાં આવી હતી, જેમાં પ્રતિ ડીશ રૂ. 180નો ખર્ચ નોંધાયો હતો. સરકારી બેઠક બાદ ભોજન સમારોહ પાછળ થતા ખર્ચને લઈને જાહેર નાણાંના ઉપયોગ અંગે પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે, અને વિકાસલક્ષી બેઠકોમાં ખર્ચની પ્રાથમિકતા અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ છે.

જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ કહ્યું ભોજન બહારથી મંગાવ્યું હતું
જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ કહ્યું ભોજન બહારથી મંગાવ્યું હતું (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લા પંચાયત કચેરીમાં ચાલતું કામચલાઉ રસોડું

સામાન્ય સભા બાદ જિલ્લા પંચાયત કચેરીના ચલણના રસ્તા પર જ કામચલાઉ રસોડું બનાવી દાળ-ભાત, શાક, રોટલી, સ્વીટ, પાપડ, ગાજર-મરચાંનું અથાણું, કાશ્મીરી સેવ, છાશ અને મિષ્ટાન્ન સહિતનું ભોજન તૈયાર કરી પીરસવામાં આવ્યું હતું.

નોંધનીય છે કે ગત તા. 18 જૂન 2026ની સામાન્ય સભાના ભોજનનું રૂ. 19,800નું બિલ ચૂકવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કુલ 110 ડીશનો પ્રતિ ડીશ રૂ. 180 મુજબ ખર્ચ નોંધાયો હતો. માત્ર 15 મિનિટની બેઠક બાદ ભોજન સમારોહ પાછળ થતા ખર્ચને લઈને જાહેર નાણાંના ઉપયોગ અંગે ફરી સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.

  1. પોરબંદરમાં GIDC માટે જમીન સંપાદન અને ડિમોલિશનની કાર્યવાહી સામે ખેડૂતોમાં ભારે રોષ, કલેક્ટરને આપ્યું આવેદન
  2. પોરબંદર મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયર તરીકે સાગર મોદીની વરણી, ડેપ્યુટી મેયર પદે મનીષ શિયાળ

TAGGED:

PORBANDAR JILLA PANCHAYAT
GENERAL MEETING OF JILLA PANCHAYAT
PORBANDAR NEWS
પોરબંદર જિલ્લા પંચાયત
PORBANDAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.