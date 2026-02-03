ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં ચાર જગ્યાએ ફ્લાવર શોના રોપાનું વેચાણ, સસ્તા ભાવે છોડ લેવા લોકો ઉમટી પડ્યાં

અમદાવાદમાં ચાર જગ્યાએ ફ્લાવર શોના રોપાનું વેચાણ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 3, 2026 at 6:04 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 6:29 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ફ્લાવર શો પૂર્ણ થયા બાદ તેના ફૂલ-છોડને વેચવા માટે કાઢવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદમાં ચાર સ્થળે ફ્લાવર શોના રોપા વેચવા કાઢવામાં આવતા મોટી સંખ્યામાં લોકો તેને ખરીદવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા.

અમદાવાદ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે 1 જાન્યુઆરીથી 29 જાન્યુઆરી સુધી ફ્લાવર શોનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ફ્લાવર શોને જોવા માટે અનેક લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. ફ્લાવર શોમાં રહેલા ફૂલ-છોડને હવે લોકો પોતાના ઘરમાં પણ લગાવી શકે તે માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદમાં ચાર સ્થળોએ ફ્લાવર શોના ફૂલ-છોડના રોપા વેચાણ માટે કાઢવામાં આવ્યા છે. આ ફૂલ છોડને ખરીદવા માટે લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા.

આ ચાર જગ્યાએ ફ્લાવર શોના રોપા વેચાઇ રહ્યા છે

  • રસાલા નર્સરી, લો ગાર્ડન BRTS સ્ટેન્ડ સામે
  • સૌરભ નર્સરી, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન સામે
  • વિશ્વકર્મા નર્સરી, વિશ્વકર્મા કોલેજ પાછળ, ચાંદખેડા
  • સાયન્સ સિટી નર્સરી, કેનાલ રોડ, ગોતા

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત જુદા જુદા વિસ્તારની ચાર નર્સરીઓ પરથી ફૂલ-છોડના રોપાનું વેચાણ શરૂ કરાયું છે. ફ્લાવર શોના ફૂલ-છોડના રોપાનો બજાર ભાવ કરતા સસ્તો ભાવ રાખવામાં આવ્યા છે. વધારે જથ્થામાં છોડ લઇ જનાર વ્યક્તિને ભાવ ઘટાડીને આપવામાં આવશે.

વાસણાથી રોપા ખરીદવા આવેલા નિલેશ ભીમાણીએ જણાવ્યું હતું કે, ફ્લાવર શોમાં ગયા હતા ત્યાં જઈને અમને અફસોસ થતો હતો કે આ ફૂલો મારે ઘરે ક્યારે આવશે અને અમે એમને ઘરે લગાવી શકીશું કે નહીં? પરંતુ હવે આજે ફૂલોને અમે ખરીદી રહ્યા છીએ. અહીંયા મફતના નામ ભાવે રીઝનેબલ પ્રાઈઝમાં આ છોડ મળી રહ્યા છે. 2000 રૂપિયાના છોડ ખરીદ્યા છે અને હું ફરી આવીને આ રોપાને ખરીદીશ.

ડેન્ટિસ્ટ ડૉક્ટર મનીષે જણાવ્યું હતું કે, "અહીં તમામ પ્રકારના છોડ છે અને સિઝનલ છોડ વધારે છે. સરકાર આ ફ્લાવર શોના છોડને વેચી રહી છે એટલે અમને ખૂબ આનંદ છે."

આંબાવાડીથી આવેલા ભુપેન્દ્ર ભાઇએ જણાવ્યું હતું કે 2026નો ફ્લાવર શો બહુ જ સરસ હતો. આજે કોર્પોરેશન દ્વારા આ ફૂલોનું વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે,એ ખરેખર બહુ સરસ યાદગીરી છે. મારા ફ્લેટમાં આ રોપા લઇ જઇશ. નવા નવા ફૂલો ખરીદવાનો શોખ છે અને હું એમની બહુ જ કેર કરૂં છું.

છોડ લેવા માટે સેટેલાઇટથી આવેલા મનન રાવલે જણાવ્યું હતું કે, મસાલા નેચર પાર્કમાં અમે છોડ લેવા આવ્યા છીએ. ફ્લાવર શોમાં ગયા હતા ત્યારે ખૂબ જ સુંદર અને અદભૂત ફૂલો જોયા હતા અને તેને ખરીદવાનું મન થયું હતું. હવે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ફ્લાવર શોમાં રાખેલા ફૂલોને વેચાણ માટે રાખ્યા છે તો અહીં અમે સસ્તા ભાવે કેટલાક ફૂલો ખરીદ્યા છે જે ઘરની શોભા વધારશે.

અમદાવાદ ફ્લાવર શોની 11 લાખ લોકોએ લીધી મુલાકાત

અમદાવાદમાં 1 જાન્યુઆરીથી 29 જાન્યુઆરી સુધી યોજાયેલા ફ્લાવર શોની 11 લાખ લોકોએ મુલાકાત લીધી હતી. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર યોજાયેલા ફ્લાવર શોને કારણે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને 11 કરોડ જેટલી આવક થઇ હતી.

