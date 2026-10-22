ફૂલોની ખેતીમાં ફુલ ઈન્કમ !, બારેય મહિના ખેડૂતોને આપી શકે છે ઉત્પાદનની સાથે સારું આર્થીક વળતર
સાર્વત્રિક રીતે ફૂલોની ખેતી થતી નથી, પરંતુ જે ખેડૂતો સહાયક પાક તરીકે ફૂલોને પસંદ કરે છે, તેઓ ફૂલોનું ઉત્પાદન અને આવક મેળવવામાં સફળ રહે છે.
Published : October 22, 2026 at 5:34 PM IST
જુનાગઢઃ ખેડૂતો માટે ધાન્ય અને તેલીબિયાની સાથે ફૂલોની ખેતી પણ આર્થિક રીતે ખૂબ સારી હોવાનું અને સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન તમામ ઋતુમાં ફૂલોનું ઉત્પાદન લઈ શકાય, જેથી રોકડિયા પાકની સાથે જ ફૂલોની ખેતી પણ ઊભેલી જોવા મળે છે. સાર્વત્રિક રીતે ફૂલોની ખેતી થતી નથી, પરંતુ જે ખેડૂતો સહાયક પાક તરીકે ફૂલોને પસંદ કરે છે તે વર્ષ દરમિયાન ફૂલોનું ઉત્પાદન અને આવક મેળવવામાં સફળ રહે છે.
રોકડિયા પાક તરીકે ફૂલોની ખેતી પણ સફળ
રોકડિયા પાક તરીકે ફૂલોની ખેતી પણ હવે ધીમે ધીમે સફળ બની રહે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં મોટાભાગે મગફળી કપાસ અને ધાન્ય વર્ગની સાથે કઠોળ વર્ગના પાકોની ખેતી પણ થતી હોય છે, પરંતુ કેટલાક પ્રગતિશીલ ખેડૂતો પરંપરાગત ખેતીની સાથે હવે ફૂલોની ખેતી પણ કરી રહ્યા છે, જેમાં સારા વળતરની સાથે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન ત્રણેય ઋતુમાં ફૂલોનુ ઉત્પાદન અને તેની આવક મેળવી શકાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ગલગોટા, ગુલાબ, સેવંતી, ગેલીડીયા, ચાઈનાસ્ટર, જરબેરા, ઓર્કિડ જેવા ફૂલોની ખેતી કરીને ખેડૂતો આર્થિક રીતે પણ ખૂબ સંપન્ન બની શકે છે.
તમામ ઋતુમાં ફૂલોની ખેતી સફળ
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની બાગાયત કોલેજ ડીન ડો.ડી.કે વરુએ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, ફૂલોની ખેતી હવે ત્રણેય ઋતુમાં કરવી શક્ય છે. માત્ર થોડી દેખભાળ અને આગોતરા આયોજન થકી દરેક ઋતુમાં ફૂલોની ખેતી અને ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. કોઈ પણ ફૂલની ખેતી માટે શિયાળાને શ્રેષ્ઠ ઋતુ માનવામાં આવે છે, પરંતુ આધુનિક સમયમાં હવે ફૂલોની ખેતી વર્ષ દરમિયાન થઈ રહી છે.
જેમાં સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ફૂલોની પેદાશ મેળવવા માટે ઓગસ્ટ મહિનામાં ફૂલોના ધરું તૈયાર કર્યા બાદ સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર મહિનામાં ફૂલો શરૂ થાય છે. જે માર્ચ મહિના સુધી સતત ઉત્પાદન આવતું હોય છે, તો બીજી તરફ ઉનાળામાં જો કોઈ પણ ખેડૂત ફૂલોની ખેતી કરવા માંગતો હોય તો તેને ફેબ્રુઆરીમાં ફૂલના નવા છોડના ધરું તૈયાર કરવાથી જૂન-જુલાઈ સુધી તેનું ઉત્પાદન મેળવી શકે છે.
તેવી જ રીતે ચોમાસા દરમિયાન જે ખેડૂત ફૂલની ખેતી કરવા માગતો હોય તેવા ખેડૂતોએ જૂન મહિનામાં ધરું રોપવાનું શરૂ કરી દેવું જોઈએ, જેમાંથી બનેલા છોડ ચોમાસા દરમિયાન પણ ફૂલ અને આવક આપતા જોવા મળે છે. એકમાત્ર સેવંતીના ફુલ થોડી કાળજી માગી લે તેવા છે. કેટલાક કિસ્સામાં સેવંતીના ફૂલને ગ્રીન હાઉસ નેટમાં પણ ઉત્પાદન માટે ખેડૂતો વાવેતર કરી શકે છે. આ સિવાય તમામ ફુલછોડ કે જે ભારત અને ગુજરાતની ઋતુને અનુકૂળ છે તેવા ફૂલોની ખેતી કરીને ખેડૂતો સારું વળતર અને ઉત્પાદન પણ મેળવી શકે છે.
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