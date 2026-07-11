સુરતમાં પૂર અસરગ્રસ્ત વેપારીઓ માટે 'ફ્લડ લોન' યોજના જાહેર, 9 ટકાના વ્યારે રૂ.5 લાખ સુધીની લોન મળશે
સુરતની ધી વરાછા કો-ઓપ.બેક લિ. દ્વારા 9% વ્યાજે રૂ. 5 લાખ સુધીની 'ફ્લડ લોન' અને પૂર અને પાણી ભરાવા સામે સુરક્ષા આપતી નવી વીમા યોજનાઓ.
Published : July 11, 2026 at 10:15 PM IST
સુરત: સુરતમાં ભારે વરસાદ અને પુરના કારણે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. અણધારી આવી પડેલી આફતના સમયે અનેક ઔદ્યોગિક તેમજ રહેણાંક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી ઉદ્યોગો, વેપારી સ્થળો અને રોજગારને નુકસાન પહોંચ્યું છે. તેવા સમયે સુરતની ધી વરાછા કો-ઓપ.બેક લિ. દ્વારા માત્ર 9% વ્યાજે રૂ. 5 લાખ સુધીની 'ફ્લડ લોન' યોજના અને પૂર અને પાણી ભરાવા સામે સુરક્ષા આપતી નવી વીમા યોજનાઓનું લોન્ચિંગ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે કરવામાં આવ્યુ હતું.
વરાછા બેંકની મુખ્ય કચેરી ખાતે આયોજીત કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, પૂરના કારણે થયેલા નુકસાનનું સાચું આકલન કરવા માટે સરકાર દ્વારા 72 કલાકમાં સર્વે પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાંથી 80 ટકા કામગીરી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. નાની-મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝો, દુકાનો અને કોમર્શિયલ એકમોને થયેલા નુકસાનનો અહેવાલ તૈયાર થઈ રહ્યો છે. જેના આધારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટૂંક સમયમાં રાહત પેકેજ જાહેર કરવામાં આવશે.
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ઉમેર્યું હતું કે, સુરતની માટીમાં મુશ્કેલીઓ સામે લડવાની અને પોઝિટિવિટી સાથે બેઠા થવાની તાકાત છે. સરકાર અને સ્થાનિક સામાજિક સંસ્થાઓ સાથે મળીને ટૂંક સમયમાં જ સુરતને ફરી બેઠું કરવા માટે કટિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી.
સંકટ સમયે વરાછા બેંકની આ ઉમદા પહેલને બિરદાવી હતી. મુશ્કેલીના આ સમયમાં વરાછા કો-ઓપરેટિવ બેંકે સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ નિભાવતા પૂરગ્રસ્તો માટે માત્ર 9 ટકા ના વ્યાજદરે રૂ. 5 લાખ સુધીની 'ફ્લડ લોન' આપવાની જાહેરાત કરી છે જે બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.
આ અવસરે આરોગ્ય રાજયમંત્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરીયાએ પણ વરાછા બેંક પ્રશંસા કરીને આ ઉમદા નિર્ણયથી નાના વેપારીઓને મહત્તમ ફાયદો થશે તેમ જણાવ્યું હતું. આ અવસરે ધારાસભ્ય પ્રવિણ ઘોધારી તથા બેંકના ચેરમેન નરેન્દ્રભાઈ કાકડીયા, વિઠ્ઠલભાઈ ધાનાણીએ પ્રાસંગિક પ્રવચનો કર્યા હતા. આ અવસરે ધારાસભ્ય કાંતિ બલર, અગ્રણી જયંતિભાઈ એકલેરા, મનહરભાઈ સાચપરા તથા મુકેશભાઈ પટેલ તથા અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આપત્તિના સમયે સુરક્ષા માટે રૂ.5 લાખ સુધીની લોન સહાય
ગ્રાહકો પર આર્થિક બોજ ન પડે તે માટે વ્યાજ દર માત્ર 9 ટકા રાખવામાં આવ્યો છે. લોનની ભરપાઈ કરવા માટે 60 મહિનાનો લાંબો સમયગાળો આપવામાં આવશે. આ લોન મેળવવામાં કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે વરાછા બેંકની મુખ્ય કચેરી ખાતે એક ખાસ ડેડિકેટેડ સ્પેસ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાંથી અરજદારોને ત્વરિત માર્ગદર્શન અને લોનની મંજૂરી મળી રહેશે.
પૂર અને પાણી ભરાવા સામે સુરક્ષા આપતી નવી વીમા યોજના
ભવિષ્યમાં આવી કુદરતી આફતો સામે આર્થિક સુરક્ષા મળી રહે તે હેતુથી વરાછા બેંક દ્વારા એક વિશેષ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ (વીમા) યોજના પણ શરૂ કરાઈ છે. આ યોજના હેઠળ રૂ. એક હજારના વાર્ષિક પ્રિમિયમ ઉપર રૂ.10 લાખના માલ સ્ટોક્સ માટે વીમા યોજના લાભ લઈ શકાશે. પૂર અથવા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા જેવી સ્થિતિમાં વેપારીઓના સ્ટોક, ગોડાઉન કે મિલકતને થતા નુકસાન સામે વીમા ધારકને પૂરેપૂરું આર્થિક રક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવશે.
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