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નવસારીમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ, પૂર્ણા નદીએ ભયજનક સપાટી વટાવી; હર્ષ સંઘવી પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાતે

દક્ષિણ ગુજરાતમાં અવિરત ધોધમાર વરસાદને કારણે નવસારી, વલસાડ, સુરત અને તાપી જિલ્લામાં પૂર જેવી ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે

નવસારીમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ
નવસારીમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 10:56 AM IST

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નવસારી: દક્ષિણ ગુજરાતમાં અવિરત ધોધમાર વરસાદને કારણે નવસારી, વલસાડ, સુરત અને તાપી જિલ્લામાં પૂર જેવી ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. અનેક ગામો અને શહેરોમાં પાણી ઘૂસી જતાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે. આ ગંભીર સ્થિતિ વચ્ચે રાજ્યના ઉપમુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ નવસારીના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લઈ રાહત અને બચાવ કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી.

હર્ષ સંઘવી પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાતે

ઉપમુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ નવસારી શહેરના ટાટા હાઈસ્કૂલ નજીકના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લઈને અસરગ્રસ્ત પરિવારો સાથે સીધી વાતચીત કરી હતી. તેમણે લોકોની સમસ્યાઓ જાણી જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ચાલી રહેલી રાહત કામગીરી અંગે માહિતી મેળવી હતી. સાથે જ અધિકારીઓને બચાવ અને પુનર્વસન કામગીરી વધુ ઝડપી અને અસરકારક બનાવવા સૂચનાઓ આપી હતી.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં 15થી 20 ફૂટ સુધી પાણી ભરાઈ જતાં હજારો લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. નવસારી જિલ્લામાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી હાથ ધરી 11 હજારથી વધુ લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે. જ્યારે એનડીઆરએફ અને એસડીઆરએફની ટીમોએ પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ફસાયેલા 64થી વધુ લોકોને સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યૂ કરી સુરક્ષિત સ્થળે પહોંચાડ્યા છે.

રાહત અને બચાવ કામગીરી પૂરજોશમાં

રાહત કામગીરીને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે આઠથી વધુ હેલિકોપ્ટરો સ્ટેન્ડબાય પર રાખવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત મુંબઈ, પોરબંદર અને દમણથી એનડીઆરએફ, કોસ્ટ ગાર્ડ અને એરફોર્સની ટીમોને પણ બચાવ કામગીરીમાં જોડવામાં આવી છે.

નવસારીમાં ભારે વરસાદને પગલે રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી
નવસારીમાં ભારે વરસાદને પગલે રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી (ETV Bharat Gujarat)

ઉપમુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકાર દરેક અસરગ્રસ્ત પરિવારની સાથે છે અને તમામ સંભવિત મદદ પહોંચાડવામાં આવી રહી છે. તેમણે ખાસ કરીને રેડ ઝોનમાં રહેતા લોકોને વહીવટી તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવા, બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા અને સુરક્ષિત સ્થળે રહેવાની અપીલ કરી હતી. રાજ્ય સરકાર અને વિવિધ એજન્સીઓ સતત બચાવ અને રાહત કામગીરીમાં વ્યસ્ત છે.

પૂર્ણા નદીએ ભયજનક સપાટી વટાવી

નવસારીમાં ભારે વરસાદને પગલે પૂર્ણા નદીએ ભયજનક સપાટી વટાવી દીધી છે. ભારે વરસાદને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. NDRF અને SDRFની ટીમ પણ સ્ટેન્ડબાય છે અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

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