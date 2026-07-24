નવસારીમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ, પૂર્ણા નદીએ ભયજનક સપાટી વટાવી; હર્ષ સંઘવી પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાતે
દક્ષિણ ગુજરાતમાં અવિરત ધોધમાર વરસાદને કારણે નવસારી, વલસાડ, સુરત અને તાપી જિલ્લામાં પૂર જેવી ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે
Published : July 24, 2026 at 10:56 AM IST
નવસારી: દક્ષિણ ગુજરાતમાં અવિરત ધોધમાર વરસાદને કારણે નવસારી, વલસાડ, સુરત અને તાપી જિલ્લામાં પૂર જેવી ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. અનેક ગામો અને શહેરોમાં પાણી ઘૂસી જતાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે. આ ગંભીર સ્થિતિ વચ્ચે રાજ્યના ઉપમુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ નવસારીના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લઈ રાહત અને બચાવ કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી.
હર્ષ સંઘવી પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાતે
ઉપમુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ નવસારી શહેરના ટાટા હાઈસ્કૂલ નજીકના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારની મુલાકાત લઈને અસરગ્રસ્ત પરિવારો સાથે સીધી વાતચીત કરી હતી. તેમણે લોકોની સમસ્યાઓ જાણી જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ચાલી રહેલી રાહત કામગીરી અંગે માહિતી મેળવી હતી. સાથે જ અધિકારીઓને બચાવ અને પુનર્વસન કામગીરી વધુ ઝડપી અને અસરકારક બનાવવા સૂચનાઓ આપી હતી.
बारिश कितनी भी तेज़ हो, लोगों का भरोसा कभी कम नहीं होने देंगे। pic.twitter.com/uvwpAC7tDB— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) July 23, 2026
દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં 15થી 20 ફૂટ સુધી પાણી ભરાઈ જતાં હજારો લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. નવસારી જિલ્લામાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી હાથ ધરી 11 હજારથી વધુ લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે. જ્યારે એનડીઆરએફ અને એસડીઆરએફની ટીમોએ પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ફસાયેલા 64થી વધુ લોકોને સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યૂ કરી સુરક્ષિત સ્થળે પહોંચાડ્યા છે.
નવસારીમાં ભારે વરસાદ બાદ પૂર જેવી સ્થિતિ#Navsari #Flood #Rain pic.twitter.com/DTc1KPqEQX— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) July 24, 2026
રાહત અને બચાવ કામગીરી પૂરજોશમાં
રાહત કામગીરીને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે આઠથી વધુ હેલિકોપ્ટરો સ્ટેન્ડબાય પર રાખવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત મુંબઈ, પોરબંદર અને દમણથી એનડીઆરએફ, કોસ્ટ ગાર્ડ અને એરફોર્સની ટીમોને પણ બચાવ કામગીરીમાં જોડવામાં આવી છે.
ઉપમુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકાર દરેક અસરગ્રસ્ત પરિવારની સાથે છે અને તમામ સંભવિત મદદ પહોંચાડવામાં આવી રહી છે. તેમણે ખાસ કરીને રેડ ઝોનમાં રહેતા લોકોને વહીવટી તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવા, બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા અને સુરક્ષિત સ્થળે રહેવાની અપીલ કરી હતી. રાજ્ય સરકાર અને વિવિધ એજન્સીઓ સતત બચાવ અને રાહત કામગીરીમાં વ્યસ્ત છે.
નવસારીમાં પૂરનો પ્રકોપ, પૂર્ણા નદીએ ભયજનક સપાટી વટાવી#Navsari #Rain #Flood pic.twitter.com/XN4gXTkkiL— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) July 24, 2026
પૂર્ણા નદીએ ભયજનક સપાટી વટાવી
નવસારીમાં ભારે વરસાદને પગલે પૂર્ણા નદીએ ભયજનક સપાટી વટાવી દીધી છે. ભારે વરસાદને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. NDRF અને SDRFની ટીમ પણ સ્ટેન્ડબાય છે અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
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