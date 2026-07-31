નવસારીમાં પૂરનો કહેર: 21 હજાર હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં પાકને વ્યાપક નુકસાન, ખેડૂતો ચિંતામાં
નવસારી જિલ્લામાં ભારે વરસાદ અને ઉપરવાસના પૂરને કારણે સર્જાયેલી જળબંબાકારની સ્થિતિથી કૃષિ ક્ષેત્રને મોટો ફટકો પડ્યો છે.
Published : July 31, 2026 at 12:41 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં ભારે વરસાદ અને ઉપરવાસના પૂરને કારણે સર્જાયેલી જળબંબાકારની સ્થિતિથી કૃષિ ક્ષેત્રને મોટો ફટકો પડ્યો છે. જિલ્લાના 21 હજાર હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં ડાંગર, શેરડી અને બાગાયતી પાકો પાણીમાં ગરકાવ થતાં અંદાજે 18 હજારથી વધુ ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે, ત્યારે વહીવટી તંત્ર દ્વારા સર્વેની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.
નવસારીમાં ખેતીને મોટો ફટકો
નવસારી જિલ્લાના મુખ્ય પાકો એવા ડાંગર અને શેરડીમાં સૌથી વધુ નુકસાન નોંધાયું છે. ચોમાસાની સિઝનમાં ડાંગરની રોપણી ચાલી રહી હતી ત્યારે પૂરનું પાણી ખેતરોમાં ફરી વળતાં કુમળા છોડ નાશ પામ્યા છે જેના કારણે ખેડૂતોને ફરીથી રોપણી કરવાની ફરજ પડી રહી છે. બીજી તરફ શેરડીના પાકમાં ફરી રોપણી શક્ય ન હોવાથી ખેડૂતોને લાંબા ગાળાનું આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડશે.
પૂરના કારણે વાડી વિસ્તારોમાં આવેલી આંબાવાડી અને ચીકુવાડીઓને પણ ભારે અસર પહોંચી છે. અનેક ફળ ઝાડો ધરાશાયી થયા છે, જ્યારે લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાઈ રહેવાના કારણે ઝાડ સુકાઈ જવાની અને કોહવાઈ જવાની ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ઉપરાંત શાકભાજીના પાકોમાં ફૂગજન્ય અને અન્ય રોગચાળો ફેલાવાની શક્યતા પણ વધી ગઈ છે.
ખેડૂત આગેવાનોનું કહેવું છે કે સરકાર દ્વારા માત્ર 33 ટકાથી વધુ નુકસાન ધરાવતા ખેડૂતોને જ વળતર આપવાની જોગવાઈ હોવાથી નાના અને સીમાંત ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે. તમામ અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને યોગ્ય સહાય મળે અને નુકસાનનો તાત્કાલિક સર્વે પૂર્ણ કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે.
નવસારી જિલ્લા ખેતીવાડી વિભાગે ખેતી અને બાગાયતી પાકોમાં થયેલા નુકસાનનો સર્વે શરૂ કર્યો છે. અત્યાર સુધીમાં 21 હજાર હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારનો સર્વે પૂર્ણ થયો છે. જોકે કેટલાક વિસ્તારોમાં હજુ પણ પાણી ભરાયેલા હોવાથી ત્યાં સર્વે કામગીરી બાકી છે. જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ આગામી ચારથી પાંચ દિવસમાં બાકીના વિસ્તારોનો સર્વે પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
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