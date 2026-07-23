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તાપી જિલ્લામાં આકાશી આફત: વ્યારામાં મીંઢોળા નદીમાં ઘોડાપૂર, 10થી વધુ ગામ સંપર્કવિહોણા

તાપી જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી અવિરત વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે વ્યારા શહેર સહિત સમગ્ર પંથકમાં જળબંબાકારની ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

વ્યારામાં મીંઢોળા નદીમાં ઘોડાપૂર
વ્યારામાં મીંઢોળા નદીમાં ઘોડાપૂર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 2:56 PM IST

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તાપી: તાપી જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી અવિરત વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે વ્યારા શહેર સહિત સમગ્ર પંથકમાં જળબંબાકારની ગંભીર સ્થિતિ સર્જાઈ છે. વ્યારામાંથી પસાર થતી મીંઢોળા નદીમાં પુર આવતા નદી બે કાંઠે વહી રહી છે. નદીનું જળસ્તર વધતાં વ્યારા-ચીખલીને જોડતો લો-લેવલ પુલ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે, જેના કારણે સુરક્ષાના કારણોસર તંત્ર દ્વારા રસ્તો બંધ કરાતાં 10થી વધુ ગામડાંઓનો વ્યારા સાથેનો સીધો સંપર્ક તૂટી ગયો છે.

વ્યારાની મીંઢોળા નદીમાં ઘોડાપૂર

તાપી જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસી રહેલા વરસાદે હવે વ્યારા શહેર સહિત જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં જનજીવનને અસર પહોંચાડી છે. વ્યારા શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ બાદ અનેક માર્ગો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા, જેના કારણે વાહનચાલકો અને રાહદારીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

વ્યારાથી ચીખલીને જોડતો લો લેવલ પુલ મીંઢોળા નદીના વધેલા જળસ્તરના કારણે સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો. સલામતીના ભાગરૂપે લોકો પુલ પરથી અવરજવર ટાળી રહ્યા હતા, જ્યારે સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા પણ સાવચેતી ના ભાગરૂપે માર્ગને સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. માર્ગ બંધ થતા 10થી વધુ ગામોનો સીધો સંપર્ક વ્યારા સાથે તૂટી ગયો છે.

વ્યારા શહેરમાંથી પસાર થતી મીંઢોળા નદીમાં ઘોડાપુર જેવી સ્થિતિ સર્જાતા નદી કિનારાના વિસ્તારોમાં લોકોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. બીજી તરફ શહેરના જૂના બસ સ્ટેશન વિસ્તાર સહિત અનેક માર્ગો પર વરસાદી પાણી ફરી વળતાં ટ્રાફિકની ગતિ ધીમી પડી હતી.

વ્યારામાં મીંઢોળા નદીમાં ઘોડાપૂર
વ્યારામાં મીંઢોળા નદીમાં ઘોડાપૂર (ETV Bharat Gujarat)

માત્ર માર્ગો જ નહીં, પરંતુ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં આવેલી કેટલીક દુકાનોમાં પણ વરસાદી પાણી પ્રવેશી જતા વેપારીઓને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો. દુકાનોમાંથી પાણી બહાર કાઢવા વેપારીઓ અને સ્થાનિકોએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી.

જિલ્લાના ડોલવણ, વાલોડ અને વ્યારા શહેરમાં પણ ભારે વરસાદના કારણે અનેક સ્થળોએ પાણી ભરાઈ જતાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. વરસાદના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત બન્યું છે, જ્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસોમાં પણ વરસાદની આગાહી વચ્ચે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સતર્ક બન્યું છે. સ્થાનિકોને નદી-નાળા અને પાણી ભરાયેલા માર્ગોથી દૂર રહેવા તેમજ જરૂરી સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

તાપી જિલ્લામાં આકાશી આફત
તાપી જિલ્લામાં આકાશી આફત (ETV Bharat Gujarat)

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