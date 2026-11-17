ઇસ્કોન બ્રિજ અકસ્માત કેસમાં મોટો વળાંક! તથ્ય સાથે કારમાં સવાર 5 સાક્ષીઓએ કોર્ટમાં ફેરવી તોળ્યું નિવેદન
બહુચર્ચિત અકસ્માત કેસમાં 5 સાક્ષીઓએ ટ્રાયલ દરમિયાન કોર્ટ સમક્ષ જણાવ્યું છે કે અકસ્માત સમયે કારની સ્પીડ કેટલી હતી તેની તેમને જાણ નથી
Published : November 17, 2026 at 3:40 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ચકચારી ઇસ્કોન બ્રિજ અકસ્માત કેસના ટ્રાયલમાં સાક્ષીઓની જુબાની દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ વળાંક આવ્યો છે. મુખ્ય આરોપી તથ્ય પટેલ સાથે અકસ્માત સમયે કારમાં સવાર લોકોની જુબાની હવે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. અકસ્માત બાદ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ આપવામાં આવેલા નિવેદન અને ટ્રાયલ દરમિયાન કોર્ટમાં કરવામાં આવેલી જુબાનીમાં તફાવત સામે આવ્યો છે.
અકસમાત સમયે તથ્ય પટેલની કારમાં કુલ 6 લોકો સવાર હતા. આ પૈકી 5 સાક્ષીઓએ ટ્રાયલ દરમિયાન કોર્ટ સમક્ષ જણાવ્યું છે કે અકસ્માત સમયે કારની સ્પીડ કેટલી હતી તેની તેમને જાણ નથી. એટલે કે કાર કેટલી ઝડપે દોડી રહી હતી તે અંગે આ સાક્ષીઓએ કોર્ટમાં અજાણ હોવાનું જણાવ્યું છે. આ પાંચ સાક્ષીઓમાં ધ્વનિ પંચાલ, આર્યન પંચાલ, માલવિકા પટેલ, શાન સોની અને શ્રેયા પટેલનો સમાવેશ થાય છે. મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે આ તમામે અકસ્માત બાદ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ પોતાના નિવેદનો નોંધાવ્યાં હતાં. જોકે, કેસના ટ્રાયલ દરમિયાન કારની સ્પીડ અંગે પૂછવામાં આવતાં તેમણે તેની જાણકારી ન હોવાનું જણાવ્યું છે. આમ, અગાઉના નિવેદનો અને કોર્ટમાં ટ્રાયલ દરમિયાન આપવામાં આવેલી જુબાની વચ્ચે તફાવત જોવા મળ્યો છે.
બીજી તરફ, ઇસ્કોન બ્રિજ અકસ્માત કેસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 36 સાક્ષીઓની તપાસ પૂર્ણ થઈ છે. આ સાક્ષીઓમાં અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા લોકો, તબીબો સહિતના મહત્વપૂર્ણ સાક્ષીઓનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ નોંધનીય છે કે તથ્ય પટેલ સાથે કારમાં સવાર સાક્ષીઓ સિવાયના અન્ય તમામ સાક્ષીઓ કોર્ટમાં પોતાના નિવેદન પર અડગ રહ્યા છે .અત્યાર સુધીની ટ્રાયલમાં 36 સાક્ષીઓની જુબાની નોંધાઈ છે, જેમાંથી તથ્ય પટેલ સાથે કારમાં સવાર પાંચ સાક્ષીઓએ અકસ્માત સમયે કારની સ્પીડ અંગે જાણકારી ન હોવાનું જણાવ્યું છે. અકસ્માતના દિવસે કારમાં સવાર લોકોની ભૂમિકા અને તેમની જુબાની કેસની ટ્રાયલમાં મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે. હવે આ સાક્ષીઓની અગાઉની મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષની જુબાની અને ટ્રાયલ દરમિયાનના નિવેદનોને કોર્ટ કઈ રીતે મૂલવે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.