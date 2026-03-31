માધવપુરમાં ભગવાન માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીજીના લગ્નનો પ્રસંગ સંપન્ન, જાન નિજ મંદિર તરફ જવા માટે રવાના
5000 વર્ષ પ્રાચીન પરંપરા મુજબ રૂક્ષ્મણીજીને પરણી માધવરાયની જાન આજે ગામમાં ફરશે, સાંજે 5 વાગ્યે મંદિરે પહોંચશે.
Published : March 31, 2026 at 2:24 PM IST
માધવપુર: પાછલા 24 કલાકથી પોરબંદરના માધવપુરમાં ભગવાન માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહનો પ્રસંગ ધામધૂમ સાથે ચાલી રહ્યો છે. રાત્રી દરમિયાન ચોરી માહ્યરા ખાતે આવેલા લગ્ન મંડપમાં વિવાહ સંસ્કારની તમામ વિધિઓ પૂર્ણ થઈ હતી. આજે સવારે 10 વાગ્યે રૂક્ષ્મણીજીને પરણીને માધવરાયની જાન નિજ મંદિર તરળ રવાના થઈ છે.
5000 વર્ષ જૂની પરંપરાનો જીવંત વારસો
આજથી 5000 વર્ષ કરતાં પણ પૂર્વે સનાતન ધર્મનો લગ્નવિવાહ સંસ્કાર માધવપુરના આંગણે પૂરો થયો હતો. ભગવાન માધવરાય દ્વારા રૂક્ષ્મણીજીનું હરણ કરીને તેમને માધવપુર લાવવામાં આવ્યા હતા. અહીં દિવસ અને રાત્રી દરમિયાન બંને દેવોના વિવાહનો પ્રસંગ યોજાયો હતો. આ જ પ્રસંગ પાછલી ઘણી સદીઓથી માધવપુરમાં પરંપરા સાથે ઉજવવામાં આવે છે.
ગત બપોરે રૂક્ષ્મણીજીને પરણવા માટે નીકળેલી જાન ચોરી માહ્યરા પહોંચી હતી. રાત સુધી ચાલેલી લગ્નવિધિ પૂર્ણ થયા બાદ આજે વહેલી સવારે ટીલી વિધિ કરવામાં આવી હતી. આ વિધિમાં પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જોડાયા હતા.
અબીલ-ગુલાલની છોળો વચ્ચે જાનનું આગમન
રૂક્ષ્મણીજી મંદિરમાં આવેલા ચોરી માહ્યરા લગ્ન મંડપમાંથી જાનને વિદાય આપવામાં આવી છે. આજે દિવસ દરમિયાન જાન સમગ્ર માધવપુર ગામમાં ફરશે. હજારો કિલો અબીલ-ગુલાલની છોળો સાથે ભગવાન માધવરાય રૂક્ષ્મણીજીને પરણીને આવી રહ્યા છે. જાનૈયાઓ મસ્તીભર્યા વાતાવરણમાં ભગવાનના વધામણા કરતા જોવા મળશે.
બપોરના સમયે બ્રહ્મકુંડ પાસે જાન વિરામ લેશે અને અહીં 56 ભોગની સાથે જાનૈયાઓ અને માધવિયાઓ એક સાથે કંસારનું ભોજન ગ્રહણ કરશે. ત્યારબાદ જાન મંદિર તરફ પ્રયાણ કરશે.
સાંજે 5 વાગ્યે મંદિરે પહોંચશે જાન
સાંજે પાંચ વાગ્યે માધવરાય અને રૂક્ષ્મણી સાથેની જાન નિજ મંદિરે પહોંચશે. ત્યાં જાનના વધામણા થયા બાદ વિધિવત રીતે લગ્ન પ્રસંગને પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવશે. સમગ્ર માધવપુર ગામમાં આજે લગ્નની ખુશીનો માહોલ છે.
કડછ ગામના લોકોએ કર્યું મામેરુ
છેલ્લા ઘણા વર્ષોની પરંપરા અનુસાર દીકરીની વિદાય વખતે જાનમાં મામેરુ પૂરવાની પરંપરા આદિ અનાદિકાળથી નિભાવવામાં આવે છે. આજે કડછ ગામના કડછા પરિવાર દ્વારા મામેરા પક્ષની જવાબદારી નિભાવીને માધવરાય મંદિરે રૂક્ષ્મણીજીનું મામેરુ ભરવામાં આવ્યું. સ્થાનિક ધારાસભ્ય કાંધલ જાડેજા પણ આ પ્રસંગે જોડાયા હતા.
વર્ષો પૂર્વે ઘોડા અને ગાડા સાથે હીરા-ઝવેરાત મામેરા રૂપે અર્પણ કરવામાં આવતાં હતાં. આજે આધુનિક સમયમાં રોકડ રકમથી રૂક્ષ્મણીજીનું મામેરુ ભરવામાં આવ્યું. કડછ ગામના તમામ કડછા પરિવારો સ્વયં ઉપસ્થિત રહીને આ વિશેષ પરંપરાને પૂર્ણ કરી હતી.
